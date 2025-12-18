हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धुरंधर' की सबसे सस्ती टिकट कहां मिल रही है? 100 रुपए से भी कम में यहां देख सकते हैं रणवीर सिंह की फिल्म

'धुरंधर' की सबसे सस्ती टिकट कहां मिल रही है? 100 रुपए से भी कम में यहां देख सकते हैं रणवीर सिंह की फिल्म

Dhurandhar Cheapest Ticket: 'धुरंधर' की टिकट कहीं 1000 रुपए तो कहीं 2000 रुपए से भी ज्यादा कीमत पर मिल रही है. अगर आप 100 रुपए से भी कम में ये फिल्म देखना चाहते हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 18 Dec 2025 08:33 PM (IST)
Preferred Sources

'धुरंधर' का खुमार बॉक्स ऑफिस से उतरने का नाम नहीं ले रहा है. रिलीज के दो हफ्ते बाद भी रणवीर सिंह की स्पाई-थ्रिलर फिल्म वीक डेज में भी डबल डिजिट में कमा रही है. रिकॉर्ड तोड़ कमाई के बीच 'धुरंधर' ने ब्लॉकबस्टर ट्यूस्डे (99 रुपए की टिकट ऑफर ) में अपने टिकटों की कीमत नहीं घटाई थी. लेकिन कुछ थिएटर ऐसे हैं जहां आप किसी भी दिन 100 रुपए से भी कम में 'धुरंधर' देख सकते हैं.

बुकमायशो के मुताबिक दिल्ली के पीतमपुरा में 'धुरंधर' की सबसे महंगी टिकट मिल रही है. यहां फिल्म का एक टिकट 2200 रुपए में मिल रहा है. वहीं दिल्ली में नंद नगरी के एक सिनेमाघर में 'धुरंधर' की सबसे सस्ती टिकट मिल रही है जिसकी कीमत सिर्फ 80 रुपए है. अगर मुंबई की बात करें तो दिल्ली के मुकाबले यहां टिकटों के दाम कम हैं.

इन शहरों में मिल रही 'धुरंधर' की सबसे सस्ती टिकट
मुंबई में 'धुरंधर' के सबसे महंगे टिकट की कीमत 1970 रुपए हैं. यहां बदलापुर के वैशाली थिएटर मे फिल्म का सबसे सस्ता टिकट 70 रुपए में मिल रहा है. कोलकाता में फिल्म की सबसे महंगी टिकट की कीमत 790 रुपए है. जबकि सबसे सस्ती टिकट 60 रुपए में मिल रही है. चेन्नई में 'धुरंधर' की सबसे महंगी टिकट 203 रुपए की है और कोलकाता की तरह सबसे सस्ती टिकट 60 रुपए में ही मिल रही है.

पाकिस्तान में भी 'धुरंधर' की धूम
बता दें कि 'धुरंधर' एंटी पाकिस्तानी फिल्म होने की वजह से खाड़ी देशों में रिलीज नहीं हो पाई है. पाकिस्तान में भी फिल्म रिलीज नहीं हुई है. ऐसे में पाकिस्तानी 'धुरंधर' को पायरेटेड साइट्स से डाउनलोड करके देख रहे हैं. एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पायरेटेड साइट्स से 'धुरंधर' को लगभग 2 मिलियन बार डाउनलोड किया गया है. 'धुरंधर' पायरेसी के मामले में शाहरुख खान की 'रईस' और 2.0 को पछाड़कर पाकिस्तान में पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा पायरेटेड बॉलीवुड फिल्म बन गई है.

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं.
Published at : 18 Dec 2025 08:26 PM (IST)
Ranveer SIngh Dhurandhar
