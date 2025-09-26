हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थHome Remedies for Toothache: दांत दर्द के लिए ये घरेलू उपाय अपनाएं, जल्द से जल्द मिलेगा आराम

Home Remedies for Toothache: दांत दर्द के लिए ये घरेलू उपाय अपनाएं, जल्द से जल्द मिलेगा आराम

Home Remedies for Toothache: घर में उपलब्ध आसान और असरदार घरेलू उपाय, जो दांत दर्द को जल्दी कम करते हैं.

By : मीनू झा  | Updated at : 26 Sep 2025 07:35 PM (IST)
Home Remedies for Toothache: घर में उपलब्ध आसान और असरदार घरेलू उपाय, जो दांत दर्द को जल्दी कम करते हैं.

Home Remedies for Toothache: दांत दर्द ऐसी समस्या है जो अचानक शुरू होकर व्यक्ति को परेशान कर देती है. अक्सर लोग दांत दर्द को नज़रअंदाज़ कर देते हैं और पेनकिलर लेने पर भरोसा करते हैं, लेकिन यह केवल अस्थायी राहत देता है. इसलिए कुछ ऐसे आसान और असरदार उपाय मौजूद हैं, जिन्हें अपनाकर हम दांत दर्द से जल्दी राहत पा सकते हैं.

1/7
लौंग का तेल: लौंग में मौजूद यूजेनॉल दांत दर्द के लिए प्राकृतिक पेन रिलीवर है. प्रभावित दांत पर लौंग का तेल लगाने से तुरंत आराम मिलता है.
लौंग का तेल: लौंग में मौजूद यूजेनॉल दांत दर्द के लिए प्राकृतिक पेन रिलीवर है. प्रभावित दांत पर लौंग का तेल लगाने से तुरंत आराम मिलता है.
2/7
नमक वाले गुनगुने से कुल्ला: गुनगुने पानी में नमक मिलाकर कुल्ला करने से बैक्टीरिया कम होते हैं और सूजन घटती है. यह सबसे आसान और असरदार घरेलू नुस्खा है.
नमक वाले गुनगुने से कुल्ला: गुनगुने पानी में नमक मिलाकर कुल्ला करने से बैक्टीरिया कम होते हैं और सूजन घटती है. यह सबसे आसान और असरदार घरेलू नुस्खा है.
3/7
लहसुन का उपयोग: लहसुन में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं. लहसुन की एक कली को पीसकर दांत पर लगाने से दर्द और संक्रमण दोनों से राहत मिलती है.
लहसुन का उपयोग: लहसुन में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं. लहसुन की एक कली को पीसकर दांत पर लगाने से दर्द और संक्रमण दोनों से राहत मिलती है.
4/7
अदरक और नमक: अदरक को पीसकर उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर दांत पर लगाने से दर्द में काफी आराम मिलता है. यह सूजन कम करने में भी मदद करता है
अदरक और नमक: अदरक को पीसकर उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर दांत पर लगाने से दर्द में काफी आराम मिलता है. यह सूजन कम करने में भी मदद करता है
5/7
ठंडी सिकाई: गाल के बाहर ठंडी पट्टी या आइस पैक लगाने से नसों की सूजन घटती है और दर्द में राहत मिलती है.
ठंडी सिकाई: गाल के बाहर ठंडी पट्टी या आइस पैक लगाने से नसों की सूजन घटती है और दर्द में राहत मिलती है.
6/7
प्याज का रस: प्याज में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं. प्याज का रस दांत पर लगाने या प्याज को चबाने से दर्द कम हो सकता है.
प्याज का रस: प्याज में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं. प्याज का रस दांत पर लगाने या प्याज को चबाने से दर्द कम हो सकता है.
7/7
हल्दी और पानी का लेप: हल्दी पाउडर को पानी में मिलाकर लेप बनाएं और प्रभावित दांत पर लगाएं. यह दर्द कम करने और बैक्टीरिया को रोकने में मदद करता है.
हल्दी और पानी का लेप: हल्दी पाउडर को पानी में मिलाकर लेप बनाएं और प्रभावित दांत पर लगाएं. यह दर्द कम करने और बैक्टीरिया को रोकने में मदद करता है.
Published at : 26 Sep 2025 07:28 PM (IST)
Tags :
Home Remedies Toothache Health

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'एशिया कप के फाइनल में PAK का हारना तय है', इस पाकिस्तानी शख्स ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
'एशिया कप के फाइनल में PAK का हारना तय है', इस पाकिस्तानी शख्स ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
दिल्ली NCR
दिल्ली सरकार का फैसला, बकाया बिल को लेकर किया ये बड़ा ऐलान
दिल्ली सरकार का फैसला, बकाया बिल को लेकर किया ये बड़ा ऐलान
क्रिकेट
मोहम्मद कैफ और जसप्रीत बुमराह में तकरार? सोशल मीडिया पर दोनों ने एक-दूसरे पर बोला हमला, जानें पूरा मामला
मोहम्मद कैफ और जसप्रीत बुमराह में तकरार? सोशल मीडिया पर दोनों ने एक-दूसरे पर बोला हमला, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
'थामा' ट्रेलर में दिखीं ये 5 खास बातें, नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर होगी आयुष्मान खुराना की फिल्म!
'थामा' ट्रेलर में दिखीं ये 5 खास बातें, नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर होगी आयुष्मान खुराना की फिल्म!
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

BYD Sealion 7 Performance Dual Motor India review | Auto Live
Citroen Basalt Pros and Cons: All you need to know | Auto Live
The EV Podcast, with MG & BYD | Auto Live
New 2025 Volkswagen Tiguan R-Line India first look and interior |Auto Live
TVS iQube Review: ये है India की सबसे महंगी EV! | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'एशिया कप के फाइनल में PAK का हारना तय है', इस पाकिस्तानी शख्स ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
'एशिया कप के फाइनल में PAK का हारना तय है', इस पाकिस्तानी शख्स ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
दिल्ली NCR
दिल्ली सरकार का फैसला, बकाया बिल को लेकर किया ये बड़ा ऐलान
दिल्ली सरकार का फैसला, बकाया बिल को लेकर किया ये बड़ा ऐलान
क्रिकेट
मोहम्मद कैफ और जसप्रीत बुमराह में तकरार? सोशल मीडिया पर दोनों ने एक-दूसरे पर बोला हमला, जानें पूरा मामला
मोहम्मद कैफ और जसप्रीत बुमराह में तकरार? सोशल मीडिया पर दोनों ने एक-दूसरे पर बोला हमला, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
'थामा' ट्रेलर में दिखीं ये 5 खास बातें, नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर होगी आयुष्मान खुराना की फिल्म!
'थामा' ट्रेलर में दिखीं ये 5 खास बातें, नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर होगी आयुष्मान खुराना की फिल्म!
इंडिया
Bihar Election: बिहार की 36 सीटों पर जनसुराज पार्टी की पकड़ मजबूत, क्या NDA और महागठबंधन को देगी मात? जानें सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़े
बिहार की 36 सीटों पर जनसुराज पार्टी की पकड़ मजबूत, क्या NDA और महागठबंधन को देगी मात? जानें सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़े
हिमाचल प्रदेश
शादी के बाद पत्नी अमरीन संग इस कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह, देखें 10 तस्वीरें
शादी के बाद पत्नी अमरीन संग इस कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह, देखें 10 तस्वीरें
ब्यूटी
Hair Texture Change After Pregnancy: गर्भावस्था के बाद बालों का टेक्सचर बदलना आम है या चिंता की बात है? जानें कारण
गर्भावस्था के बाद बालों का टेक्सचर बदलना आम है या चिंता की बात है? जानें कारण
शिक्षा
एजुकेशन फील्ड में बड़ी सफलता, भारत में स्कूल ड्रॉपआउट दर में बड़ी कमी
एजुकेशन फील्ड में बड़ी सफलता, भारत में स्कूल ड्रॉपआउट दर में बड़ी कमी
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget