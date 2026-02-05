खड़े होकर पानी पीना कितना खतरनाक, क्या इससे सेहत को वाकई होता है नुकसान?

जब हम बैठकर आराम से पानी पीते हैं, तो शरीर को उसे धीरे-धीरे सोखने का समय मिलता है. लेकिन खड़े होकर पानी पीने से पानी तेजी से नीचे चला जाता है, जिससे शरीर उसे सही तरह से यूज नहीं कर पाता है. इसका असर धीरे-धीरे आपकी सेहत पर दिखने लगता है.