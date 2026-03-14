Chilkur Balaji Temple: हैदराबाद का वीजा दिलाने वाला मंदिर? प्रियंका चोपड़ा तक कर चुकी हैं दर्शन

Chilkur Balaji Temple: अगर आप हैदराबाद घूमने आए और चिलकुर मंदिर न जाएं, जहां चिलकुर बालाजी मंदिर स्थित है, तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी. उस्मान सागर झील और विकाराबाद रोड के पास स्थित भगवान वेंकेटश्वर के इस मंदिर को वीजा मंदिर के नाम से जाना जाता है. आइए जानते हैं इसके पीछे का सच?

माना जाता है कि, इस मंदिर के दर्शन करने से भक्तों के वीजा आस्था के जरिए स्वीकृत हो जाते हैं, चाहे वह शिक्षा, काम या यहां तक की अवकाशयात्रा के लिए क्यों न हो.

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मंदिर से जुड़ी पौराणिक कहानियां?

16वीं या 17वीं शताब्दी की यह कहानी बताती है कि, एक भक्त खराब सेहत के कारण तिरुपति बालाजी के वार्षित पारंपरिक दर्शन के लिए नहीं जा सका. हालांकि उनकी भक्ति देखकर खुद बालाजी प्रकट हुए और आखिर में उस स्थान पर मंदिर बनाया गया. इसलिए मनोकामना पूर्ति श्री चिलकुर बालाजी मंदिर की किंवदंती का मूल है.

यही बात उन दावों का खंडन करने पर भी लागू होती है, जिनमें बताया गया है कि, इस मंदिर को यह प्रतिष्ठा तब मिली जब वीजा के लिए संघर्ष कर रहे कई छात्रों ने यहां बालाजी से प्रार्थना करने के बाद अपने वीजा को मंजूरी प्राप्त कर ली.

मंदिर से जुड़ा अनुष्ठान

बालाजी से वीजा स्वीकृति और आशीर्वाद चाहने वाले भक्तों को मंदिर के गर्भगृह के चारों और 11 परिक्रमाएं करनी होती हैं. यह आमतौर पर उनके हाथों में कागज और कलम के साथ किया जाता है. एक बार उनका वीजा स्वीकृत होने के बाद भक्त अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आदर्श रूप से मंदिर में वापस आकर 108 परिक्रमाएं करनी चाहिए.

टेम्पल कनेक्ट की एक पोस्ट में कहा गया कि, प्रारंभिक 11 परिक्रमाएं सृष्टि के रहस्य का प्रतिनिधित्व करती हैं. जिनमें हर 1 का अर्थ एक आत्मा और एक शरीर है. इसी तरह मनोकामना पूर्ति के बाद की जाने वाली 108 परिक्रमाओं में 1 सर्वशक्तिमान का 0 सृष्टि का और 8 जीवात्मा का प्रतिनिधित्व करता है.

दिलचस्प बात यह है कि, श्री चिलकुर बालाजी मंदिर एक हुंडी रहित मंदिर जिसका मतलब है कि यहां आर्थिक दान नहीं दिया जाता है. इसके साथ ही गुजरात के वीरपुर स्थित जलाराम मंदिर की तरह यहां भी वीआईपी लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है.

बताया जाता है कि, श्री चिलकुर बालाजी मंदिर पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण से बाहर है. इस मंदिर में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने साल 2025 में दौरा किया था.

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