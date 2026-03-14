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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मChilkur Balaji Temple: हैदराबाद का वीजा दिलाने वाला मंदिर? प्रियंका चोपड़ा तक कर चुकी हैं दर्शन

Chilkur Balaji Temple: हैदराबाद का वीजा दिलाने वाला मंदिर? प्रियंका चोपड़ा तक कर चुकी हैं दर्शन

Chilkur Balaji Temple: हैदराबाद में स्थित है चिलकुर बालाजी मंदिर, जहां मान्यता है कि, यहां दर्शन करने से वीजा आस्था के जरिए स्वीकृत हो जाते हैं. जानिए इस मंदिर से जुड़ी अनोखी परंपरा के बारे में.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 14 Mar 2026 07:00 PM (IST)
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Chilkur Balaji Temple: अगर आप हैदराबाद घूमने आए और चिलकुर मंदिर न जाएं, जहां चिलकुर बालाजी मंदिर स्थित है, तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी. उस्मान सागर झील और विकाराबाद रोड के पास स्थित भगवान वेंकेटश्वर के इस मंदिर को वीजा मंदिर के नाम से जाना जाता है. आइए जानते हैं इसके पीछे का सच?

माना जाता है कि, इस मंदिर के दर्शन करने से भक्तों के वीजा आस्था के जरिए स्वीकृत हो जाते हैं, चाहे वह शिक्षा, काम या यहां तक की अवकाशयात्रा के लिए क्यों न हो.

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मंदिर से जुड़ी पौराणिक कहानियां?

16वीं या 17वीं शताब्दी की यह कहानी बताती है कि, एक भक्त खराब सेहत के कारण तिरुपति बालाजी के वार्षित पारंपरिक दर्शन के लिए नहीं जा सका. हालांकि उनकी भक्ति देखकर खुद बालाजी प्रकट हुए और आखिर में उस स्थान पर मंदिर बनाया गया. इसलिए मनोकामना पूर्ति श्री चिलकुर बालाजी मंदिर की किंवदंती का मूल है. 

यही बात उन दावों का खंडन करने पर भी लागू होती है, जिनमें बताया गया है कि, इस मंदिर को यह प्रतिष्ठा तब मिली जब वीजा के लिए संघर्ष कर रहे कई छात्रों ने यहां बालाजी से प्रार्थना करने के बाद अपने वीजा को मंजूरी प्राप्त कर ली. 

मंदिर से जुड़ा अनुष्ठान

बालाजी से वीजा स्वीकृति और आशीर्वाद चाहने वाले भक्तों को मंदिर के गर्भगृह के चारों और 11 परिक्रमाएं करनी होती हैं. यह आमतौर पर उनके हाथों में कागज और कलम के साथ किया जाता है. एक बार उनका वीजा स्वीकृत होने के बाद भक्त अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आदर्श रूप से मंदिर में वापस आकर 108 परिक्रमाएं करनी चाहिए. 

टेम्पल कनेक्ट की एक पोस्ट में कहा गया कि, प्रारंभिक 11 परिक्रमाएं सृष्टि के रहस्य का प्रतिनिधित्व करती हैं. जिनमें हर 1 का अर्थ एक आत्मा और एक शरीर है. इसी तरह मनोकामना पूर्ति के बाद की जाने वाली 108 परिक्रमाओं में 1 सर्वशक्तिमान का 0 सृष्टि का और 8 जीवात्मा का प्रतिनिधित्व करता है. 

दिलचस्प बात यह है कि, श्री चिलकुर बालाजी मंदिर एक हुंडी रहित मंदिर जिसका मतलब है कि यहां आर्थिक दान नहीं दिया जाता है. इसके साथ ही गुजरात के वीरपुर स्थित जलाराम मंदिर की तरह यहां भी वीआईपी लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है.

बताया जाता है कि, श्री चिलकुर बालाजी मंदिर पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण से बाहर है.  इस मंदिर में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने साल 2025 में दौरा किया था. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
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Published at : 14 Mar 2026 07:00 PM (IST)
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Hyderabad Chilkur Balaji Temple Lord Venkateswara
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