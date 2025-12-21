अमेरिका में जेफरी एपस्टीन से जुड़ा विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है. अमेरिकी न्याय विभाग यानी DOJ की आधिकारिक सार्वजनिक वेबसाइट से एपस्टीन केस से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अचानक हटा दिए गए हैं. यह घटना महज एक तकनीकी गलती है या किसी बड़े सच को छिपाने की कोशिश, इस पर अब सवाल उठने लगे हैं.

बताया जा रहा है कि ये फाइलें एक दिन पहले ही वेबसाइट पर डाली गई थीं, लेकिन अगले ही दिन वे पूरी तरह गायब हो गईं. सबसे ज्यादा ध्यान इस बात ने खींचा कि हटाए गए रिकॉर्ड्स में एक ऐसी तस्वीर भी थी, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे थे.

कौन-से रिकॉर्ड हटाए गए, जिससे विवाद बढ़ा?

जो दस्तावेज सार्वजनिक पोर्टल से हटे हैं, उनमें कई ऐसी तस्वीरें और फाइलें थीं, जो एपस्टीन की निजी संपत्ति से जुड़ी बताई जा रही थीं. इनमें उसके घर में मौजूद कलाकृतियों, फर्नीचर और निजी ड्रॉअर से जुड़ी तस्वीरें शामिल थीं. कुछ तस्वीरों को लेकर दावा किया गया कि वे आपत्तिजनक प्रकृति की थीं. इन फाइलों में एक फोटो ऐसी भी थी, जिसमें जेफरी एपस्टीन के साथ डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और घिसलेन मैक्सवेल नजर आ रहे थे. यही तस्वीर इस पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना रही है.

न्याय विभाग की चुप्पी से बढ़ी शंकाएं

फाइलों के अचानक गायब होने के बाद जब न्याय विभाग से सवाल पूछे गए, तो वहां से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला. विभाग की ओर से यह साफ नहीं किया गया कि दस्तावेज गलती से हटे या जानबूझकर वेबसाइट से हटाए गए. इस चुप्पी के चलते सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई हैं. लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या कुछ ऐसी जानकारियां थीं, जिन्हें जनता से दूर रखना जरूरी समझा गया.

विपक्षी सांसदों ने उठाए पारदर्शिता पर सवाल

डेमोक्रेट पार्टी के कई सांसदों ने इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उठाया है. उनका कहना है कि जब मामला इतना गंभीर और हाई-प्रोफाइल है, तो दस्तावेजों का इस तरह गायब होना लोकतंत्र और पारदर्शिता दोनों पर सवाल खड़ा करता है.उन्होंने खास तौर पर उस तस्वीर को लेकर चिंता जताई है, जिसमें ट्रंप नजर आ रहे थे और जो अब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है.

क्लिंटन का नाम दस्तावेजों में, लेकिन ट्रंप क्यों गायब?

जो रिकॉर्ड अब तक सामने आए हैं, उनमें पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और अन्य प्रभावशाली लोगों का उल्लेख मिलता है. हालांकि, लिखित दस्तावेजों में डोनाल्ड ट्रंप का नाम बहुत कम या लगभग नहीं के बराबर दिखाई देता है. यह बात इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि पहले सामने आए कुछ पुराने रिकॉर्ड्स, जैसे एपस्टीन के निजी विमान के उड़ान लॉग, में ट्रंप का नाम सामने आ चुका था. हालांकि ट्रंप पहले भी यह साफ कर चुके हैं कि उनका एपस्टीन के आपराधिक मामलों से कोई लेना-देना नहीं रहा और उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है.

