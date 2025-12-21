सपने में किसी इंसान का दिखना क्या संकेत देता है, जानें इसके पीछे क्या छिपाता है दिमाग?

जब आप किसी को सपने में देखते हैं, तो आपका दिमाग उससे जुड़ी अधूरी बातों या भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा होता है. वह व्यक्ति सपना बनकर इसलिए आता है क्योंकि उसके साथ जुड़ी कोई याद आपके दिमाग में अभी कहीं न कहीं बसी होती है.