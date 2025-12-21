एक्सप्लोरर
सपने में किसी इंसान का दिखना क्या संकेत देता है, जानें इसके पीछे क्या छिपाता है दिमाग?
सपने में किसी व्यक्ति का दिखना सिर्फ संयोग नहीं होता. यह दिमाग में छिपी अधूरी भावनाओं, यादों और मानसिक उलझनों का संकेत हो सकता है, जो रात के समय सपनों के रूप में सामने आती हैं.
जब हम रात को सपना देखते हैं और उसमें किसी इंसान को देखते हैं, चाहे हम उस व्यक्ति से रोज मिलते हों, कभी-कभी मिलते हों या सिर्फ एक बार ही मिले हों, अगर वह व्यक्ति आपके सपने में आ रहा है, तो यह आम बात नहीं है. बल्कि उस व्यक्ति से जुड़ी कुछ भावनाएं, यादें या उसकी कोई बात आपके मन में अभी भी बाकी हो सकती है, इसलिए वह व्यक्ति आपको सपने में दिखाई देता है.
1/7
2/7
Published at : 21 Dec 2025 09:17 AM (IST)
लाइफस्टाइल
7 Photos
सपने में किसी इंसान का दिखना क्या संकेत देता है, जानें इसके पीछे क्या छिपाता है दिमाग?
लाइफस्टाइल
5 Photos
बचपन से पैसों की समझ क्यों जरूरी? जानें बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाने के आसान तरीके
लाइफस्टाइल
10 Photos
दुनिया की 10 अजीबोगरीब परंपराएं: दालचीनी होली से लेकर मुर्दों का जुलूस तक! देखें फोटो
लाइफस्टाइल
6 Photos
डेस्टिनेशन वेटिंग का बना रहे हैं प्लान, चेक कर लीजिए भारत और विदेश में परफेक्ट डेस्टिनेशन की लिस्ट
लाइफस्टाइल
8 Photos
2025 में बदला हेयर ग्रोथ का पूरा खेल, जानिए कौन-से देसी हैक्स लोगों के सच में काम आए
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
जेफरी एपस्टीन से जुड़ीं कम से कम 16 फाइल्स गायब! ट्रंप की फोटो भी डिलीट; अमेरिका में बवाल
महाराष्ट्र
Live: महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के नतीजों के लिए वोटों की गिनती शुरू, उरण में हुआ हंगामा
बॉलीवुड
चीन के कॉन्सर्ट में 'ओपन फायर' गाने पर थिरके रोबोट्स, धमाकेदार डांस देख दर्शक हुए हैरान
विश्व
अमेरिका ने वेनेजुएला के एक और तेल टैंकर पर किया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी
Advertisement
लाइफस्टाइल
7 Photos
सपने में किसी इंसान का दिखना क्या संकेत देता है, जानें इसके पीछे क्या छिपाता है दिमाग?
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion