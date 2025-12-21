सपने में किसी इंसान का दिखना क्या संकेत देता है, जानें इसके पीछे क्या छिपाता है दिमाग?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलसपने में किसी इंसान का दिखना क्या संकेत देता है, जानें इसके पीछे क्या छिपाता है दिमाग?

सपने में किसी व्यक्ति का दिखना सिर्फ संयोग नहीं होता. यह दिमाग में छिपी अधूरी भावनाओं, यादों और मानसिक उलझनों का संकेत हो सकता है, जो रात के समय सपनों के रूप में सामने आती हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 21 Dec 2025 09:17 AM (IST)
जब हम रात को सपना देखते हैं और उसमें किसी इंसान को देखते हैं, चाहे हम उस व्यक्ति से रोज मिलते हों, कभी-कभी मिलते हों या सिर्फ एक बार ही मिले हों, अगर वह व्यक्ति आपके सपने में आ रहा है, तो यह आम बात नहीं है. बल्कि उस व्यक्ति से जुड़ी कुछ भावनाएं, यादें या उसकी कोई बात आपके मन में अभी भी बाकी हो सकती है, इसलिए वह व्यक्ति आपको सपने में दिखाई देता है.

जब आप किसी को सपने में देखते हैं, तो आपका दिमाग उससे जुड़ी अधूरी बातों या भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा होता है. वह व्यक्ति सपना बनकर इसलिए आता है क्योंकि उसके साथ जुड़ी कोई याद आपके दिमाग में अभी कहीं न कहीं बसी होती है.
आप दिन में उन यादों को नजरअंदाज भी कर देते हैं, लेकिन रात होते ही हमारा दिमाग सपनों के माध्यम से उन लोगों को सामने लाता है. क्योंकि रात के समय हमारा मन एकदम शांत होता है और दबे हुए विचार आसानी से बाहर आने लगते हैं.
