बच्चे की उम्र 15 साल से ज्यादा हो गई है? आधार में ऐसे करें बायोमेट्रिक अपडेट, फ्री होगा काम

Aadhaar Biometric Update: आधार कार्ड आज हर नागरिक के लिए सबसे जरूरी पहचान दस्तावेज बन चुका है. सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो, बैंक से जुड़ा कोई काम हो, सिम कार्ड लेना हो या केवाईसी करानी हो, हर जगह आधार की जरूरत पड़ती है. आधार में व्यक्ति की डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक जानकारी दर्ज होती है. यही वजह है कि इसमें दी गई जानकारी का सही और अपडेट रहना बेहद जरूरी है.

खासतौर पर बच्चों के मामले में यह और भी अहम हो जाता है. अगर आपके बच्चे की उम्र 15 साल से ज्यादा हो चुकी है और अब तक आधार में बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हुआ है. तो यह काम समय रहते करवा लेना चाहिए. अच्छी बात यह है कि अब यह प्रोसेस पूरी तरह मुफ्त कर दी गई है. जान लीजिए डिटेल्स.

15 साल की उम्र में बायोमेट्रिक अपडेट क्यों जरूरी?

यूआईडीएआई के नियमों के अनुसार, 5 साल से कम उम्र के बच्चों का आधार बिना बायोमेट्रिक के बनता है. उस समय न तो फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं और न ही आईरिस स्कैन. जब बच्चा 5 साल का होता है, तब पहली बार उसका बायोमेट्रिक अपडेट किया जाता है. इसके बाद 15 साल की उम्र में दोबारा बायोमेट्रिक अपडेट कराना मैंडेटरी होता है. दरअसल 15 साल की उम्र तक बच्चों के फिंगरप्रिंट और आईरिस पूरी तरह डेवलेप हो जाते हैं.

इसी वजह से यूआईडीएआई दोबारा फोटो, फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन अपडेट करवाने को जरूरी मानता है. अगर यह अपडेट नहीं कराया जाता है. तो आधार से जुड़ी सर्विसेज में परेशानी आ सकती है. कई बार केवाईसी, बैंक या सरकारी काम अटक सकते हैं. इसलिए 15 से 17 साल की उम्र के बीच यह काम जरूर करवा लेना चाहिए.

ऐसे कराएं आधार बायोमेट्रिक अपडेट

बायोमेट्रिक अपडेट कराने के लिए आपको अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र जाना होगा. इसके लिए पहले ऑनलाइन या सीधे सेंटर पर जाकर अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है. सेंटर पहुंचने के बाद टोकन लिया जाएगा और आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा. अपनी बारी आने पर काउंटर पर बच्चे का फोटो, आईरिस स्कैन और फिंगरप्रिंट अपडेट कर दिए जाएंगे. प्रोसेस पूरी होने के बाद आपको अपडेट की रसीद भी मिल जाएगी.

नहीं लगेगा कोई चार्ज

पहले बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये चार्ज लिया जाता था. लेकिन यूआईडीएआई ने यह चार्ज पूरी तरह हटा दिया है. 1 अक्तूबर 2025 से बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट मुफ्त कर दिया गया है. यह सुविधा 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी. इस दौरान फोटो, फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन बिना किसी चार्ज के अपडेट कराए जा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: क्रिसमस ऑफर के जाल में न फंसें, इन 3 तरीकों से खुद को साइबर ठगी से बचाएं