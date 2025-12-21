अमेरिका ने वेनेजुएला के एक और तेल टैंकर पर किया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अमेरिका ने फिर वेनेजुएला को उकसाया! तेल टैंकर पर कर लिया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी

अमेरिका ने फिर वेनेजुएला को उकसाया! तेल टैंकर पर कर लिया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी

अमेरिका ने वेनेजुएला के एक और तेल टैंकर को अपने कब्जे में लिया है. ट्रंप प्रशासन की इस कार्रवाई पर मादुरो सरकार बुरी तरह भड़क गई और इसे खुली लूट और अंतरराष्ट्रीय समुद्री डकैती बताया है.

By : आईएएनएस | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 21 Dec 2025 09:40 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने रविवार (21 दिसंबर) को बताया कि अमेरिकी सेना ने शनिवार को वेनेजुएला के तट के पास एक और तेल टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा कि 20 दिसंबर की सुबह तड़के अमेरिकी तटरक्षक बल ने रक्षा विभाग के सहयोग से उस तेल टैंकर को पकड़ा, जो इससे पहले वेनेजुएला में खड़ा था. अमेरिकी सेना ने 10 दिसंबर को भी वेनेजुएला के तट के पास एक तेल टैंकर को जब्त किया था. 

वेनेजुएला की सरकार ने क्या कहा?

सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, वेनेजुएला की सरकार ने इस कदम की कड़ी निंदा की और इसे खुली लूट और अंतरराष्ट्रीय समुद्री डकैती बताया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने वेनेजुएला आने-जाने वाले सभी अमेरिकी-प्रतिबंधित तेल टैंकरों की पूरी तरह से नाकाबंदी का आदेश दिया है. उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका अतिरिक्त तेल टैंकरों को जब्त करना जारी रखेगा.

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट में लिखा कि वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी नौसैनिक घेराबंदी से घेर लिया गया है. उन्होंने कहा कि यह घेराबंदी और बढ़ेगी और जब तक वे अमेरिका का तेल, जमीन और अन्य संपत्तियां वापस नहीं करते, तब तक उन्हें ऐसा झटका लगेगा जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा.

ट्रंप ने मादुरो सरकार को दी धमकी 

ट्रंप ने अपने संदेश में वेनेजुएला में जाने और वहां से निकलने वाले सभी प्रतिबंधित तेल टैंकरों पर पूर्ण नाकाबंदी की घोषणा की और तेल व अन्य संपत्तियों को लौटाने की मांग की. इसके जवाब में वेनेजुएला सरकार ने ट्रंप के बयान को लापरवाह और गंभीर धमकी बताया है. सरकार का कहना है कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून, मुक्त व्यापार और समुद्री आवागमन की आजादी का उल्लंघन है.

वेनेजुएला सरकार ने एक बयान में कहा, 'संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पूरी तरह से तर्कहीन तरीके से, वेनेजुएला पर एक कथित नौसैनिक सैन्य नाकाबंदी थोपना चाहते हैं, ताकि वे उस संपत्ति को हड़प सकें, जो वेनेजुएला की जनता की है.'

Published at : 21 Dec 2025 09:40 AM (IST)
US Venezuela Oil Tanker DONALD Trump
