मोबाइल-लैपटॉप चलाने से क्या आपके भी हाथों में होता है दर्द? ये 5 एक्सरसाइज तुरंत देंगी राहत

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थमोबाइल-लैपटॉप चलाने से क्या आपके भी हाथों में होता है दर्द? ये 5 एक्सरसाइज तुरंत देंगी राहत

By : कविता गाडरी  | Updated at : 02 Nov 2025 07:52 AM (IST)
2024 में हुई एक स्टडी के अनुसार जो लोग रोजाना लगभग 5 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हाथों में दर्द, अकड़न और ग्रीप की ताकत कम होने जैसी समस्याएं होती है. लंबे समय तक फोन पकड़ने और गलत पोजीशन में इस्तेमाल करने से उंगलियों और कलाइयों के जॉइंट्स पर असर पड़ता है. हालांकि अच्छी बात यह है कि इसे लेकर एक्सपर्ट्स कुछ आसान हैंड एक्सरसाइज और स्मार्ट यूजिंग हैबिट्स बताते हैं जो इन दर्द से तुरंत आराम दे सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको ऐसी पांच एक्सरसाइज बताते हैं जो मोबाइल और लैपटॉप चलाने से हाथों में होने वाले दर्द से राहत देती है.

मोबाइल, लैपटॉप लगातार इस्तेमाल करने से कलाई और फोरआर्म की मसल्स पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है. इसे कम करने के लिए Wrist Flexor  & Extensor Stretch एक्सरसाइज बहुत प्रभावी मानी जाती है. इसके लिए आप एक हाथ को सामने सीधा करें और हथेली को नीचे रखें. अब दूसरे हाथ से उंगलियों को हल्के से अपनी और खींचे. जब तक की फोरआर्म के ऊपरी हिस्से में हल्का स्ट्रेच महसूस न हो. इसे 20 से 30 सेकंड तक पकड़े. फिर हथेली को ऊपर की ओर करके यही प्रक्रिया दोहराएं. यह एक्सरसाइज फोरआर्म के दर्द को कम करती है.
मोबाइल पर लगातार स्क्रॉलिंग और टाइपिंग से सबसे ज्यादा दबाव अंगूठे पर पड़ता है. इसे आराम देने के लिए आप Thumb Opposition & Base Thumb Stretch एक्सरसाइज कर सकते हैं. इसके लिए हाथ को खोलकर अंगूठे को एक-एक करके बाकी चार उंगलियों से मिलाए. इस प्रक्रिया को 5 से 10 बार दोहराएं और फिर दूसरी हाथ से अंगूठे को हल्के से पीछे की ओर खींचे. इसे 15 से 20 सेकंड तक होल्ड करें. यह एक्सरसाइज अंगूठे के बेस में जमे स्ट्रेस को कम करती है.
फोन और लैपटॉप पर बार-बार टाइप या स्क्रॉल करने से उंगलियों के मूवमेंट सख्त हो जाती है. इसे स्मूथ बनाने के लिए Tendon Gliding एक्सरसाइज आप कर सकते हैं. इस एक्सरसाइज को करने के लिए हाथ को सीधा रखें और उंगलियों को टेबल टॉप पोजीशन में मोडें. यानी सिर्फ ऊपर के दो जोड़ मोडें, बेस जोड़ सीधा रखें, फिर पूरा फिस्ट बनाए और हाथ को दोबारा सीधा रखें. इस प्रक्रिया को धीरे-धीरे 5 से 8 बार करें. यह एक्सरसाइज उंगलियों और हथेलियां के टेंडन को लचीला बनाती है.
लगातार फोन पकड़ने से हाथ और कलाई में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है. इसे बेहतर करने के लिए Handshake & Wrist Rotation Break भी एक आसान एक्सरसाइज मानी जाती है. इसके लिए आप हाथों को नीचे ढीला छोड़े और 10 से 15 सेकंड तक हल्के से हिलाएं जैसे पानी झाड़ रहे हो. इसके बाद हथेलियों को ऊपर और नीचे करते हुए कलाई को लगभग 10 बार घुमाएं. यह एक्सरसाइज ब्लड फ्लो बढ़ाती है.
स्मार्टफोन पर लगातार छोटे-छोटे मूवमेंट करने से उंगलियों की लचीलापन कम हो जाता है. ऐसे में Finger Spreads & Gentle Fists एक्सरसाइज से उसे आप वापस ला सकते हैं. इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप हाथों को खोले और उंगलियों को जितना हो सके फैलाएं. इसके बाद 3 से 5 सेकंड तक होल्ड करें, फिर रिलैक्स करें. इसके बाद हल्का फिस्ट बनाएं, अब उसे 5 सेकंड तक होल्ड करें और दोबारा खोलें. यह एक्सरसाइज आपकी उंगलियों को फ्लेक्सिबिलिटी और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है.
Published at : 02 Nov 2025 07:52 AM (IST)
Embed widget