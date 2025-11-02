मोबाइल-लैपटॉप चलाने से क्या आपके भी हाथों में होता है दर्द? ये 5 एक्सरसाइज तुरंत देंगी राहत

मोबाइल, लैपटॉप लगातार इस्तेमाल करने से कलाई और फोरआर्म की मसल्स पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है. इसे कम करने के लिए Wrist Flexor & Extensor Stretch एक्सरसाइज बहुत प्रभावी मानी जाती है. इसके लिए आप एक हाथ को सामने सीधा करें और हथेली को नीचे रखें. अब दूसरे हाथ से उंगलियों को हल्के से अपनी और खींचे. जब तक की फोरआर्म के ऊपरी हिस्से में हल्का स्ट्रेच महसूस न हो. इसे 20 से 30 सेकंड तक पकड़े. फिर हथेली को ऊपर की ओर करके यही प्रक्रिया दोहराएं. यह एक्सरसाइज फोरआर्म के दर्द को कम करती है.