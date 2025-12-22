"ये कलयुग की औलादें हैं" स्कूल जाने से बगावत, बाप–बेटे की सड़क पर महाभारत, वैन बनी रणभूमि- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर माता-पिता हंसते भी हैं और सिर पकड़कर सोचने पर भी मजबूर हो जाते हैं. वीडियो में एक पिता अपने बेटे को रोज की तरह स्कूल भेजने की कोशिश करता नजर आता है, लेकिन बच्चा ठान लेता है कि आज स्कूल जाना ही नहीं है. इसके बाद जो नजारा सामने आता है, वो किसी पारिवारिक कुश्ती से कम नहीं लगता. बीच सड़क बाप बेटे में जो महाभारत होती है उसे देखकर पूरा इंटरनेट हंस रहा है.

स्कूल जाने को लेकर बीच सड़क बाप बेटे में छिड़ी महाभारत

वीडियो में साफ दिख रहा है कि पिता स्कूल वैन के दरवाजे पर खड़ा होकर पूरे दमखम के साथ बच्चे को अंदर डालने की कोशिश कर रहा है. कभी हाथ पकड़कर, कभी धक्का देकर और गुस्से में एक हल्का सा चांटा भी जड़ देता है. वहीं दूसरी तरफ बच्चा भी कम जिद्दी नहीं है. वो बार-बार वैन से बाहर निकलने की कोशिश करता है और अपनी जिद पर अड़ा रहता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, स्कूल नहीं जाना.

आखिर में बाप को भी साथ स्कूल ले गई औलाद

आस-पास खड़े लोग इस नजारे को देखकर हैरान हैं. कुछ लोग हंसते नजर आते हैं तो कुछ इस पारिवारिक ड्रामे को मोबाइल में कैद करने में जुट जाते हैं. स्कूल वैन मानो कुछ देर के लिए युद्ध का मैदान बन जाती है, जहां एक तरफ जिम्मेदार पिता है और दूसरी तरफ छुट्टी का सपना देखता बच्चा. आखिर में जीत बेटे की होती है क्योंकि बेटा स्कूल जाने के लिए तैयार होता है जब उसका पिता भी स्कूलवैन में उसके साथ बैठकर रवाना हो जाता है.

यूजर्स लेने लगे मजे

वीडियो को @NituTiw81600052 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अनुशासन सिखाने के लिए थोड़ी पिटाई भी जरूरी है. एक और यूजर ने लिखा...बच्चा बाप को साथ ले जाकर ही माना. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अंत में जीत बेटे की हुई.

