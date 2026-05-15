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Ear Wax Removal Tips : कान में फंसे मैल को साफ करने में न करें ऐसी गलती, हो सकता है बहरापन
Ear Wax Removal Tips : कान में थोड़ा बहुत मैल रहना पूरी तरह से नेचुरल और फायदेमंद होता है. यह सिर्फ कान की सफाई का हिस्सा नहीं है, बल्कि कान को संक्रमण और चोट से बचाने का भी काम करता है.
अक्सर लोग कान में मैल यानी वैक्स को घर पर साफ करने की कोशिश करते हैं, जिससे समस्या और बढ़ सकती है. कान में थोड़ा बहुत मैल रहना पूरी तरह से नेचुरल और फायदेमंद होता है. यह सिर्फ कान की सफाई का हिस्सा नहीं है, बल्कि कान को संक्रमण और चोट से बचाने का भी काम करता है. कान में जमा मैल बैक्टीरिया और फंगस से लड़ने की क्षमता रखता है. इसे मेडिकल भाषा में सेरुमेन कहते हैं. वहीं कई लोग कान में फंसे मैल को हर समय साफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है. कान को तभी सफाई की जरूरत होती है, जब मैल बहुत ज्यादा हो जाए और सुनने में दिक्कत, खुजली या दर्द जैसी समस्याएं शुरू हो जाए. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि कान में फंसे मैल को साफ करने में कौन सी गलती न करें, जिससे बहरापन हो सकता है,
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Published at : 15 May 2026 05:53 PM (IST)
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