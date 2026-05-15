कान में मैल कान की नेचुरल सुरक्षा है. यह धूल, बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म कणों को फंसाकर उन्हें कान के अंदर तक पहुंचने से रोकता है. इसके अलावा, यह कान की नमी बनाए रखता है, जिससे सूखापन और खुजली नहीं होती है. इसलिए, कान का मैल पूरी तरह हटा देना नुकसानदेह हो सकता है.