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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थEar Wax Removal Tips : कान में फंसे मैल को साफ करने में न करें ऐसी गलती, हो सकता है बहरापन

Ear Wax Removal Tips : कान में फंसे मैल को साफ करने में न करें ऐसी गलती, हो सकता है बहरापन

Ear Wax Removal Tips : कान में थोड़ा बहुत मैल रहना पूरी तरह से नेचुरल और फायदेमंद होता है. यह सिर्फ कान की सफाई का हिस्सा नहीं है, बल्कि कान को संक्रमण और चोट से बचाने का भी काम करता है.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 15 May 2026 05:53 PM (IST)
Ear Wax Removal Tips : कान में थोड़ा बहुत मैल रहना पूरी तरह से नेचुरल और फायदेमंद होता है. यह सिर्फ कान की सफाई का हिस्सा नहीं है, बल्कि कान को संक्रमण और चोट से बचाने का भी काम करता है.

अक्सर लोग कान में मैल यानी वैक्स को घर पर साफ करने की कोशिश करते हैं, जिससे समस्या और बढ़ सकती है. कान में थोड़ा बहुत मैल रहना पूरी तरह से नेचुरल और फायदेमंद होता है. यह सिर्फ कान की सफाई का हिस्सा नहीं है, बल्कि कान को संक्रमण और चोट से बचाने का भी काम करता है. कान में जमा मैल बैक्टीरिया और फंगस से लड़ने की क्षमता रखता है. इसे मेडिकल भाषा में सेरुमेन कहते हैं. वहीं कई लोग कान में फंसे मैल को हर समय साफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है. कान को तभी सफाई की जरूरत होती है, जब मैल बहुत ज्यादा हो जाए और सुनने में दिक्कत, खुजली या दर्द जैसी समस्याएं शुरू हो जाए. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि कान में फंसे मैल को साफ करने में कौन सी गलती न करें, जिससे बहरापन हो सकता है,

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कान में मैल कान की नेचुरल सुरक्षा है. यह धूल, बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म कणों को फंसाकर उन्हें कान के अंदर तक पहुंचने से रोकता है. इसके अलावा, यह कान की नमी बनाए रखता है, जिससे सूखापन और खुजली नहीं होती है. इसलिए, कान का मैल पूरी तरह हटा देना नुकसानदेह हो सकता है.
कान में मैल कान की नेचुरल सुरक्षा है. यह धूल, बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म कणों को फंसाकर उन्हें कान के अंदर तक पहुंचने से रोकता है. इसके अलावा, यह कान की नमी बनाए रखता है, जिससे सूखापन और खुजली नहीं होती है. इसलिए, कान का मैल पूरी तरह हटा देना नुकसानदेह हो सकता है.
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वहीं थोड़ा बहुत मैल कान में रहना पूरी तरह नॉर्मल है. यह खुद बाहर निकल जाता है. इसे सफाई की जरूरत तब होती है, जब मैल बहुत ज्यादा जमा हो जाए. ज्यादा मैल कान को ब्लॉक कर सकता है, जिससे सुनने में दिक्कत, दर्द, बेचैनी और ईयर रिंगिंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
वहीं थोड़ा बहुत मैल कान में रहना पूरी तरह नॉर्मल है. यह खुद बाहर निकल जाता है. इसे सफाई की जरूरत तब होती है, जब मैल बहुत ज्यादा जमा हो जाए. ज्यादा मैल कान को ब्लॉक कर सकता है, जिससे सुनने में दिक्कत, दर्द, बेचैनी और ईयर रिंगिंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
Published at : 15 May 2026 05:53 PM (IST)
Tags :
Health LIfestyle Earwax Ear Cleaning Tips Ear Wax Cleaning

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