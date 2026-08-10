मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थTips For Blood Sugar Control: खाना खाने के बाद बस 10 मिनट टहलें, ब्लड शुगर रहेगा कंट्रोल

Tips For Blood Sugar Control: खाना खाने के बाद बस 10 मिनट टहलें, ब्लड शुगर रहेगा कंट्रोल

Tips For Blood Sugar Control: खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट टहलना ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने, इंसुलिन बेहतर करने और मेटाबॉलिज्म सुधारने में मदद कर सकता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 10 Aug 2026 08:08 AM (IST)
Preferred Sources

Tips For Blood Sugar Control: अक्सर ज्यादातर लोग खाना खाने के तुरंत बाद आराम से बैठ जाते हैं या तुरंत सो जाते हैं. लेकिन यही छोटी सी आदत आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है. हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर कुमार ने हाल ही में इस बारे में एक अहम सलाह दी है. उन्होंने बताया कि खाना खाने के बाद कुछ देर टहलना ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में बहुत मदद करता है. उनकी यह सलाह ऐसे समय में आई है, जब दुनिया भर में टाइप 4 डायबिटीज के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ज्यादातर लोगों की लाइफस्टाइल बैठकर काम करने वाली रहने वाली हो गई है.

खाने के बाद टहलने से फायदा

खाना खाने के बाद शरीर में मौजूद कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज में बदल जाते हैं, जो खून में मिल जाते हैं. अगर खाने के बाद इंसान बैठा या लेटा रहे तो शुगर तेजी से बढ़ जाती है. हालांकि, अगर खाना खाने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट तक टहला जाए तो शरीर की मांसपेशियां खून में मौजूद शुगर का इस्तेमाल करने लगती हैं, जिससे शरीर में ब्लड शुगर का अचानक से बढ़ना कम हो जाता है. इससे शरीर में इंसुलिन का काम भी बेहतर होता है. यह बात केवल डायबिटीज वाले मरीज के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान को ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि इससे शरीर की नसों की सेहत, एनर्जी लेवल और मेटाबॉलिज्म भी बेहतर बन जाता है.

यह भी पढ़ेंः शरीर में अचानक आने लगी है हल्की सूजन? हो सकते हैं लिम्फेडेमा के संकेत

दिन में तीन बार टहलना काफी है

अक्सर लोगों को लगता है कि अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए अलग से घंटों समय निकालने की जरूरत होती है. लेकिन इसके लिए आपको घंटों की समय निकालने की जरूरत नहीं है. सलाह दी जाती है कि नाश्ते के बाद कम से कम केवल 10 मिनट ही निकाल लेना काफी होता है. यही अगर आप नाश्ते, दिन के खाने के बाद और रात के खाने के बाद अगर आप केवल 10 मिनट भी चलते हैं, यानी 1 दिन भर में 30 मिनट भी चलते हैं, तो वो भी आपके शरीर के लिए काफी है.

इस तरह हफ्ते में करीब 210 मिनट टहलना हो जाता है, जो सेहत के लिए तय किए गए न्यूनतम व्यायाम के लक्ष्य को भी पूरा कर देता है. अगर टहलना मुमकिन न हो तो ऑफिस में थोड़ी देर खड़े होकर या इधर-उधर घूमकर भी फायदा लिया जा सकता है. हालांकि जो लोग पहले से डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, उन्हें डॉक्टर की सलाह के बिना दवा बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आदत दवा की जगह नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर काम करती है.

यह भी पढ़ेंः आयुर्वेदिक दवा और अंग्रेजी दवा साथ में ले रहे हैं? हो सकता है खतरा

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 10 Aug 2026 08:08 AM (IST)
Tags :
BLOOD SUGAR Healthy Habits Health News Walking After Meals
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Tips For Blood Sugar Control: खाना खाने के बाद बस 10 मिनट टहलें, ब्लड शुगर रहेगा कंट्रोल
खाना खाने के बाद बस 10 मिनट टहलें, ब्लड शुगर रहेगा कंट्रोल
हेल्थ
Gum Disease Can Cause Heart Attack: मसूड़ों से खून को न करें नजरअंदाज, दिल से है कनेक्शन
मसूड़ों से खून को न करें नजरअंदाज, दिल से है कनेक्शन
हेल्थ
Post Meal Sleepiness:दोपहर में खाना खाते ही क्यों आने लगती है नींद, शरीर में क्या होता है?
दोपहर में खाना खाते ही क्यों आने लगती है नींद, शरीर में क्या होता है?
हेल्थ
शरीर में अचानक आने लगी है हल्की सूजन? हो सकते हैं लिम्फेडेमा के संकेत
शरीर में अचानक आने लगी है हल्की सूजन? हो सकते हैं लिम्फेडेमा के संकेत
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Romana Isar Khan | Janhit: मीटिंग-मीटिंग की 'सेटिंग' से संदेह बढ़ा? | Jharkhand Student Protest
Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप का चौंकाने वाला फैसला, अमेरिकी सेना के इस बड़े अधिकारी को पद से हटाया
ट्रंप का चौंकाने वाला फैसला, अमेरिकी सेना के इस बड़े अधिकारी को पद से हटाया
दिल्ली NCR
दिल्ली में अब कब होगी बारिश? जानें अगले 7 दिनों का मौसम अपडेट
दिल्ली में अब कब होगी बारिश? जानें अगले 7 दिनों का मौसम अपडेट
बॉलीवुड
Spider Man BO Day 11: दूसरे संडे 'स्पाइडर-मैन' बनी भारत में सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म, चकनाचूर किया 'अवतार 2' का रिकॉर्ड
दूसरे संडे 'स्पाइडर-मैन' का तहलका, बनी भारत में सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म
क्रिकेट
ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर दिया अजीब बयान, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा
ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर दिया अजीब बयान, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा
इंडिया
थरूर के बयान पर आया कांग्रेस नेता वेणुगोपाल का रिएक्शन, बोले- 'ध्यान रखना चाहिए कि...'
थरूर के बयान पर आया कांग्रेस नेता वेणुगोपाल का रिएक्शन, बोले- 'ध्यान रखना चाहिए कि...'
विश्व
भारतीय सीमा में घुस आए बांग्लादेशी, चाय किसान किया अपहरण, जानें पूरा मामला
भारतीय सीमा में घुस आए बांग्लादेशी, चाय किसान किया अपहरण, जानें पूरा मामला
टेक्नोलॉजी
iPhone 18 Pro मॉडल्स में मिलेंगे ये धांसू अपग्रेड, देखें लिस्ट
iPhone 18 Pro मॉडल्स में मिलेंगे ये धांसू अपग्रेड, देखें लिस्ट
एग्रीकल्चर
अगस्त में करें इन तीन सब्जियों की खेती, होगी मोटी कमाई
अगस्त में करें इन तीन सब्जियों की खेती, होगी मोटी कमाई
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget