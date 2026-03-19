Kuldevi Puja: इस नवरात्रि अपनी कुलदेवी को करें प्रसन्न, बढ़ाएं कुल की सुख-समृद्धि

Chaitra Navratri 2026 Kuldevi Puja: नवरात्रि का त्योहार बहुत ही पवित्र और विशेष माना जाता है. इस नवरात्रि में आप अपनी कुलदेवी को मनाकर पूरे परिवार को सुरक्षित और उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं. नवरात्रि का समय कुलदेवी की उपासना का अद्भुत अवसर है, जिसका लाभ उठाकर आप अपने कुल की समृद्धि, सुख-शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं.

कुलदेवी का महत्व

कुलदेवी हमारे वंश की रक्षक होती हैं. वे ही हमारे परिवार की सुख-समृद्धि का आधार होती हैं. जब हम अपनी कुलदेवी को प्रसन्न रखते हैं, तो वे हमारी रक्षा करती हैं, हमें सही मार्ग दिखाती हैं और हमारे जीवन की सभी बाधाओं को दूर करती हैं और हमारे कुल की उन्नति और वंशवृद्धि का आशीर्वाद देती हैं.

परिवार की सहभागिता-सफलता की कुंजी

कुलदेवी की पूजा में परिवार की सहभागिता जरूरी है, क्योंकि कुलदेवी पूरे कुल की संरक्षण देवी होती हैं. जब पूरा परिवार एक साथ मिलकर उनकी आराधना करता है, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है. इसलिए प्रयास करें कि आपके परिवार के सभी सदस्य इस पूजा में शामिल हों. लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों में यदि आपका कोई परिजन साथ न दे तो आप, यह पूरा अकेले भी कर सकते हैं.

कुलदेवी की पूजा तैयारी और आवश्यक सामग्री

लाल कपड़ा- एक साफ लाल कपड़ा

त्रिशूल या सुपारी- चांदी का त्रिशूल (या सुपारी) कुलदेवी के प्रतीक के रूप में

आसन- प्रत्येक सदस्य के लिए अलग-अलग आसन

घंटी- साधना के दौरान बजाने के लिए

भोग सामग्री- नारियल, मिठाई, फल

पूजा सामग्री- रोली, चंदन, अक्षत, फूल, धूप, दीपक

प्रतीक स्थापना- कुलदेवी का आह्वान

सबसे पहले आप एक लाल कपड़ा पर कुलदेवी का प्रतीक स्थापित करें. यदि आपको अपनी कुलदेवी के बारे में ज्ञान है, तो उनकी तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें और अगर आप अपनी कुलदेवी के बारे में नहीं जानते तो, एक चांदी का त्रिशूल लाकर उसे कुलदेवी का प्रतीक मानकर उसकी पूजा कर सकते हैं. इसके अलावा कल्पिक रूप में एक सुपारी को भी कुलदेवी का प्रतीक मानकर पूजा की जा सकती है. दोनों ही विकल्प मान्य और प्रभावी हैं.

9 दिन की साधना की संपूर्ण विधि

गणेश जी का स्मरण:- सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करें और "ॐ गं गणपतये नमः" का जाप करें.

गुरु स्मरण:- अपने गुरुदेव का स्मरण करें। यदि कोई गुरु न हो, तो भगवान शिव को ही अपना गुरु मानकर उनकी आराधना करें और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें.

संकल्प:- हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि, आप कुलदेवी की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए यह साधना कर रहे हैं. हाथ में जल लेकर संकल्प करें- "हे कुलदेवी! मैं पूरे नवरात्रि में कुलदेवी स्तोत्र का पाठ करूंगा. आप मुझे सपने के माध्यम से संकेत दें अथवा हमारे जीवन में उल्लास, सुख और समृद्धि भरें. हम आपकी शरण में हैं." संकल्प लेने के बाद जल को जमीन पर छोड़ दें.

कुलदेवी को भोग अर्पण:- संकल्प के बाद कुलदेवी को भोग अर्पण करें. भोग में आप नारियल, मिठाई, फल आदि अर्पित कर सकते हैं.

कुलदेवी स्तोत्र का पाठ:- अब कुलदेवी स्तोत्र का पाठ शुरू करें-

यदि परिवार के 5-6 लोग एक साथ हैं, तो सभी लोग एक साथ बैठकर उच्चारण करते हुए स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं. यह पाठ 11 बार करना होता है. जहां एक पुरुष जप कर रहा है, वहां महिला घंटी बजा सकती है. पाठ ऊंचे स्वर में करें, जिससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो.

पाठ की संख्या:- न्यूनतम 11 बार प्रतिदिन, मध्यम 21 बार प्रतिदिन और उत्तम रूप से 51 बार प्रतिदिन (जैसा कि संकल्प में कहा गया हो) कर सकते हैं.

साधना की अवधि:- नवरात्रि के पूरे 9 दिन यह साधना करनी होती है. सुबह या शाम और यदि संभव हो तो दोनों समय करें, यह अधिक फलदायी होगा. दोनों समय संभव न तो सुबह के समय कर सकते हैं.

कन्या भोज के साथ साधना का समापन

9 दिनों की अराधना के बाद, नवमी के दिन नौ कन्याओं को कुलदेवी मानकर भोजन कराएं. 2 से 10 वर्ष की कुंवारी कन्याएं को बुलाकर उन्हें खीर, पूड़ी, सब्जी आदि का भोजन कराएं. उन्हें उपहार या दक्षिणा दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें. कन्या भोज पुण्यदायी माना गया है और इससे कुलदेवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं.

कुलदेवी स्तोत्रम् (संस्कृत) हिंदी अर्थ सहित

॥ श्री कुलदेवी स्तोत्रम् ॥

श्लोक 1

नमस्ते श्रीकुलदेवी कुलाराध्या कुलेश्वरी।

कुलसंरक्षणी माता कौलिक ज्ञान प्रकाशिनी॥

अर्थ: हे कुलदेवी, आपको नमस्कार है. आप कुल की आराधना करने योग्य हैं, कुल की स्वामिनी हैं. आप कुल की रक्षा करने वाली माता हैं और कौलिक ज्ञान का प्रकाश करने वाली हैं.

श्लोक 2

वन्दे श्री कुल पूज्या त्वाम् कुलाम्बा कुलरक्षिणी।

वेदमाता जगन्माता लोक माता हितैषिणी॥

अर्थ: हे कुल की पूजनीया, कुलांबा, कुल की रक्षा करने वाली माता, आपको वंदन है. आप वेदों की माता हैं, जगत की माता हैं, लोक की माता हैं और सबका हित करने वाली हैं.

श्लोक 3

आदि शक्ति समुद्भूता त्वया ही कुल स्वामिनी।

विश्ववंद्यां महाघोरां त्राहिमां शरणागतम्॥

अर्थ: आप आदि शक्ति से प्रकट हुई हैं और कुल की स्वामिनी हैं. विश्व द्वारा वंदित और महाघोरा देवी, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करें.

श्लोक 4

त्रैलोक्य ह्रदयं शोभे देवी त्वं परमेश्वरी।

भक्तानुग्रह कारिणी कुलदेवी नमोस्तुते॥

अर्थ: आप तीनों लोकों के हृदय में शोभित हैं और परमेश्वरी हैं. भक्तों पर अनुग्रह करने वाली कुलदेवी, आपको नमस्कार है.

श्लोक 5

महादेव प्रियंकरी बालानां हितकारिणी।

कुलवृद्धि करी माता त्राहिमां शरणागतम्॥

अर्थ: आप महादेव की प्रिय हैं और बालकों का हित करने वाली हैं. कुल की वृद्धि करने वाली माता, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करें.

श्लोक 6

चिदग्निमण्डल संभुता राज्य वैभव कारिणी।

प्रकटितां सुरेशानी वन्दे त्वां कुल गौरवम्॥

अर्थ: आप चिदग्नि मंडल से प्रकट हुई हैं और राज्य का वैभव बढ़ाने वाली हैं. प्रकट हुई सुरेशानी, कुल के गौरव स्वरूपा आपको वंदन है.

श्लोक 7

त्वदीये कुले जातः त्वामेव शरणं गतः।

त्वत वत्सलोऽहं आद्ये त्वं रक्ष रक्षाधुना॥

अर्थ: आपके कुल में जन्मा हूं और आपकी ही शरण में गया हूं. आप मुझ पर वात्सल्य रखती हैं, हे आद्ये, अब मेरी रक्षा करें, रक्षा करें.

श्लोक 8

पुत्रं देहि धनं देहि साम्राज्यं प्रदेहि मे।

सर्वदास्माकं कुले भूयात् मंगलानुशासनम्॥

अर्थ: मुझे पुत्र दें, धन दें और साम्राज्य प्रदान करें. हमारे कुल में सदा मंगल का शासन बना रहे।

श्लोक 9

कुलाष्टकमिदं पुण्यं नित्यं यः सुकृती पठेत्।

तस्य वृद्धि कुले जातः प्रसन्ना कुलेश्वरी॥

अर्थ: यह कुलाष्टक पुण्यदायी है, जो भी नित्य इसका पाठ करता है, उसके कुल में वृद्धि होती है और कुलेश्वरी प्रसन्न होती हैं.

श्लोक 10

कुलदेवी स्तोत्रमिदं सुपुण्यं ललितं तथा।

अर्पयामि भवत भक्त्या त्राहिमां शिव गेहिनी॥

अर्थ: यह कुलदेवी स्तोत्र अत्यंत पुण्यदायी और सुंदर है. भक्तिपूर्वक आपको अर्पित करता हूं, हे शिव की घरवाली, मेरी रक्षा करें.

॥ श्री कुलदेव्यार्पणमस्तु ॥

॥ श्री कुलदेव्यार्पणमस्तु ॥

॥ श्री कुलदेव्यार्पणमस्तु ॥

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