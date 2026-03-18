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फैटी लिवर को जड़ से खत्म कर देगी आपकी ये 5 आदतें! एकदम आसान है इन्हें करना
फैटी लिवर से राहत पाने के लिए नियमित फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है. ब्रिस्क वॉकिंग, साइकलिंग या स्विमिंग जैसी एक्सरसाइज लिवर में जमा फैट को कम करने में मदद करती है.
बदलती लाइफस्टाइल गलत खानपान और फिजिकल एक्टिविटी की कमी के चलते आजकल फैटी लिवर एक आम समस्या बनती जा रही है. यह कंडीशन तब होती है, जब लीवर में जरूरत से ज्यादा फैट जमा होने लगता है. अगर समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए तो यह आगे चलकर गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है. डॉक्टरों के अनुसार फैटी लीवर को शुरुआती स्टेज में ही कंट्रोल किया जा सकता है और इसके लिए सबसे जरूरी सही खान-पान और नियमित एक्सरसाइज है. वहीं रोजाना के जीवन में कुछ आदतों को अपनाकर न सिर्फ फैटी लिवर में जमा फैट को कम किया जा सकता है बल्कि शरीर के मेटाबॉलिज्म और ओवरऑल हेल्थ को भी बेहतर किया जा सकता है.
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Published at : 18 Mar 2026 08:26 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion