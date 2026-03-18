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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थफैटी लिवर को जड़ से खत्म कर देगी आपकी ये 5 आदतें! एकदम आसान है इन्हें करना

फैटी लिवर को जड़ से खत्म कर देगी आपकी ये 5 आदतें! एकदम आसान है इन्हें करना

फैटी लिवर से राहत पाने के लिए नियमित फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है. ब्रिस्क वॉकिंग, साइकलिंग या स्विमिंग जैसी एक्सरसाइज लिवर में जमा फैट को कम करने में मदद करती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 18 Mar 2026 08:26 AM (IST)
फैटी लिवर से राहत पाने के लिए नियमित फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है. ब्रिस्क वॉकिंग, साइकलिंग या स्विमिंग जैसी एक्सरसाइज लिवर में जमा फैट को कम करने में मदद करती है.

बदलती लाइफस्टाइल गलत खानपान और फिजिकल एक्टिविटी की कमी के चलते आजकल फैटी लिवर एक आम समस्या बनती जा रही है. यह कंडीशन तब होती है, जब लीवर में जरूरत से ज्यादा फैट जमा होने लगता है. अगर समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए तो यह आगे चलकर गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है. डॉक्टरों के अनुसार फैटी लीवर को शुरुआती स्टेज में ही कंट्रोल किया जा सकता है और इसके लिए सबसे जरूरी सही खान-पान और नियमित एक्सरसाइज है. वहीं रोजाना के जीवन में कुछ आदतों को अपनाकर न सिर्फ फैटी लिवर में जमा फैट को कम किया जा सकता है बल्कि शरीर के मेटाबॉलिज्म और ओवरऑल हेल्थ को भी बेहतर किया जा सकता है.

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फैटी लिवर से राहत पाने के लिए नियमित फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है. ब्रिस्क वॉकिंग, साइकलिंग या स्विमिंग जैसी एक्सरसाइज लिवर में जमा फैट को कम करने में मदद करती है. रिसर्च के अनुसार हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की मीडियम लेवल की एक्सरसाइज करनी चाहिए. इससे न सिर्फ फैट बर्न होता है बल्कि इंसुलिन सेंसिटिविटी और ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है, जिससे लिवर सही तरीके से काम कर पाता है.
फैटी लिवर से राहत पाने के लिए नियमित फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है. ब्रिस्क वॉकिंग, साइकलिंग या स्विमिंग जैसी एक्सरसाइज लिवर में जमा फैट को कम करने में मदद करती है. रिसर्च के अनुसार हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की मीडियम लेवल की एक्सरसाइज करनी चाहिए. इससे न सिर्फ फैट बर्न होता है बल्कि इंसुलिन सेंसिटिविटी और ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है, जिससे लिवर सही तरीके से काम कर पाता है.
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वहीं हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी और ब्रोकली लिवर के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है. इनमें मौजूद विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट लिवर की सफाई में मदद करते और सूजन को कम करते हैं. यह सब्जियां लिवर में फैट जमा होने की प्रक्रिया को धीमा करती है, जिससे फैटी लिवर की समस्या कंट्रोल में रहती है.
वहीं हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी और ब्रोकली लिवर के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है. इनमें मौजूद विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट लिवर की सफाई में मदद करते और सूजन को कम करते हैं. यह सब्जियां लिवर में फैट जमा होने की प्रक्रिया को धीमा करती है, जिससे फैटी लिवर की समस्या कंट्रोल में रहती है.
Published at : 18 Mar 2026 08:26 AM (IST)
Tags :
Fatty Liver Home Remedies How To Reverse Fatty Liver Naturally Fatty Liver Diet Plan

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