अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर तेहरान कतर के लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) इन्फ्रास्ट्रक्चर पर और हमले करता है तो वॉशिंगटन साउथ पार्स गैस क्षेत्र को बड़े पैमाने पर उड़ा सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बढ़ता संघर्ष वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए खतरा बनता जा रहा है.

ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि वह इस तरह के विनाश को ऑथराइज्ड नहीं करना चाहते, लेकिन अगर कतर की एलएनजी सुविधाओं को फिर से निशाना बनाया गया तो वह ऐसा करेंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मैं इस स्तर की हिंसा को ऑथराइज्ड नहीं करना चाहता क्योंकि इसका ईरान के भविष्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अगर कतर की एलएनजी पर फिर से हमला हुआ तो मैं ऐसा करने में संकोच नहीं करूंगा.

कतर एनर्जी ने क्या बताया

यह चेतावनी ऐसे समय में आई है, जब कतर ने कहा है कि ईरानी मिसाइल हमलों से देश में अतिरिक्त एलएनजी स्थलों को भारी नुकसान पहुंचा है. कतर की सरकारी तेल और गैस कंपनी कतर एनर्जी ने गुरुवार को कहा कि मिसाइल हमलों से सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है और बड़ी आग लग गई है. दमकलकर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं और अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है.

Statement from President Trump on South Pars Gas Field: pic.twitter.com/YrjhDdGTxP — The White House (@WhiteHouse) March 19, 2026

कतर पर हुए ये हमले फारस की खाड़ी में स्थित ईरान के साउथ पार्स प्राकृतिक गैस क्षेत्र पर इजरायल के हमले के बाद हुए, जिसे ईरान और कतर साझा करते हैं. तेहरान ने इस हमले की निंदा की और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाले अनियंत्रित परिणामों की चेतावनी दी.

क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि ईरान के विशाल साउथ पार्स प्राकृतिक गैस क्षेत्र पर हुए हालिया हमले में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी और कतर भी इसमें शामिल नहीं था. ट्रंप ने लिखा, "मिडिल ईस्ट में जो कुछ हुआ है, उससे नाराज होकर इजरायल ने ईरान के साउथ पार्स गैस क्षेत्र के एक प्रमुख गैस संयंत्र पर हमला किया है." उन्होंने कहा कि हमले में विशाल संयंत्र के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से को ही निशाना बनाया गया था और इस बात पर जोर दिया कि वॉशिंगटन को हमले की सूचना नहीं थी.

अब इजरायल हमला नहीं करेगा- ट्रंप

ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि जब तक ईरान कतर पर दोबारा हमला नहीं करता, तब तक इजरायल गैस क्षेत्र पर कोई और हमला नहीं करेगा. उन्होंने लिखा, “इस अत्यंत महत्वपूर्ण और मूल्यवान साउथ पार्स क्षेत्र पर इजरायल द्वारा कोई और हमला नहीं किया जाएगा.

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