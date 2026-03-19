एबीपी न्यूज़ की खबर का असर, वीआईपी AC बोट खरीदने का टेंडर दिल्ली सरकार ने लिया वापस

दिल्ली में यमुना के निरीक्षण के लिए वीआईपी बोट खरीदने जा रही सरकार ने फैसला वापस ले लिया है. एबीपी न्यूज़ ने इस संदर्भ में सबसे पहले खबर दिखाई थी. अब सूत्रों का दावा है कि सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने वीआईपी एसी बोट खरीदने का टेंडर वापस ले लिया है.

बताया जा रहा है कि मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की आपत्ति के बाद यह फैसला लिया गया. दरअसल यह बोट बाढ़ के दौरान निरीक्षण और यमुना की सफाई की मॉनिटरिंग के लिए खरीदी जानी थी. प्रस्तावित बोट में एसी केबिन, पेंट्री, पानी स्टोरेज और आरामदायक कुर्सियों की व्यवस्था के साथ करीब 400 लीटर पानी का स्टोरेज रखने की क्षमता भी थी. बोट के पिछले हिस्से में डेक के पास एक ओपन स्पेस भी बनाया जाना था, जहां बैठकर मीटिंग और निरीक्षण किया जा सकता था.

इस टेंडर को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी सवाल उठाए थे और आरोप लगाया था कि जिस वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए पहले इस प्रस्ताव पर रोक लगाई गई थी, उसी तरह की सुविधा को मंजूरी देकर रेखा सरकार खुद वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे रही है.