Skin Cancer: सावधान! सिर्फ धूप से ही नहीं, शरीर के इन 'छिपे हुए' हिस्सों में भी हो सकता है स्किन कैंसर

Skin Cancer On Soles: स्किन कैंसर के बारे में ज्यादा जानकारी न होने के चलते अक्सर लोग इसके लक्षणों को सही से पहचान नहीं पाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि इसके लक्षण कहां-कहां दिखाई देते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 27 Jan 2026 06:37 PM (IST)
Preferred Sources

Skin Cancer Symptoms: अक्सर लोग स्किन कैंसर को सिर्फ धूप और सनबर्न से जोड़कर देखते हैं. हमें बताया जाता है कि तिलों में बदलाव पर नजर रखें और सूरज की तेज किरणों से खुद को बचाएं. लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि स्किन कैंसर, खासकर मेलानोमा, शरीर के उन हिस्सों में भी हो सकता है, जहां धूप बिल्कुल नहीं पहुंचती. यही वजह है कि ऐसे छिपे हुए मेलानोमा ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक पकड़ में नहीं आते और जोखिम बढ़ जाता है. चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं. 

क्या है इससे बचाव का तरीका?

स्किन कैंसर से बचाव की पहली सीढ़ी है खुद की नियमित जांच. लेकिन परेशानी यह है कि हम अक्सर उन्हीं हिस्सों को देखते हैं, जो खुले रहते हैं. जबकि कई गंभीर मामले ऐसे अंगों में सामने आते हैं, जिन पर आमतौर पर ध्यान नहीं जाता. माना जाता है कि धूप से डीएनए को होने वाला नुकसान, कुछ जेनेटिक कारण और कमजोर इम्यून सिस्टम मिलकर स्किन कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं.

कहां-कहां होते हैं स्किन कैंसर के लक्षण?

कान के बाहरी हिस्से में शुरू होने वाला स्किन कैंसर शुरुआत में सूखी, पपड़ीदार त्वचा या धीरे-धीरे बढ़ने वाली सफेद गांठ जैसा दिख सकता है. यह अक्सर दर्द नहीं देते हैं, जिससे लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं. अगर समय रहते इलाज न हो, तो यह अंदरूनी कान और वहां की हड्डियों तक फैल सकता है. नाखून के नीचे होने वाला कैंसर सबअंगुअल मेलानोमा कहलाता है. यह हाथ या पैर के नाखूनों के नीचे काले या गहरे निशान के रूप में दिख सकता है. पुरुषों में जननांगों की त्वचा पर भी संदिग्ध घाव स्किन कैंसर का संकेत हो सकते हैं, इसलिए इन हिस्सों की जांच भी जरूरी है.

आंखों में होने वाला मेलानोमा आंख के सफेद हिस्से या पुतली के आसपास गहरे धब्बे के रूप में नजर आ सकता है. वहीं, पलकों पर बनने वाली छोटी, सख्त गांठ तेजी से बढ़ सकती है और इसे स्किन कैंसर के आक्रामक रूपों में गिना जाता है जीभ और मुंह के अंदर भी कैंसर पनप सकता है, खासकर उन लोगों में जो धूम्रपान करते हैं या ज्यादा शराब पीते हैं. यहां गांठ, न भरने वाला घाव, झुनझुनी, सुन्नपन या सफेद कठोर धब्बे खतरे का संकेत हो सकते हैं.

इन हिस्सों में भी हो सकते हैं कैंसर

पैरों के तलवों और हाथों की हथेलियों पर भी स्किन कैंसर हो सकता है. गहरे रंग की त्वचा वाले लोगों में यह बिना धूप वाले हिस्सों में ज्यादा देखा गया है. सिर की त्वचा, खासकर जिन लोगों के बाल पतले हैं या गंजापन है, वहां भी कैंसर छिपा रह सकता है. होंठों पर होने वाला स्किन कैंसर पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है और इसका संबंध धूम्रपान, शराब और HPV संक्रमण से जोड़ा जाता है. इसके अलावा टैटू वाले हिस्सों में तिल या धब्बे छिप सकते हैं, जिससे बदलाव पहचानना मुश्किल हो जाता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

एक्सपर्ट का कहना है कि अगर परिवार में स्किन कैंसर का हिस्ट्री हो, त्वचा बहुत गोरी हो, तिल ज्यादा हों या लंबे समय तक बाहर रहना पड़ता हो, तो अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है. हर तीन महीने में खुद की जांच करें, शीशे की मदद लें और अपनों से भी नजर रखने को कहें. स्किन कैंसर जितनी जल्दी पकड़ा जाए, इलाज उतना ही आसान और असरदार होता है.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 27 Jan 2026 06:37 PM (IST)
Tags :
Skin Cancer Symptoms Early Signs Of Melanoma Cancerous Moles Warning Signs
और पढ़ें
