कई घरों में अब यह आम सीन है कि बच्चा स्क्रीन में डूबा रहता है, खाना और होमवर्क पीछे छूट जाता है और सोने का समय टलता चला जाता है. क्लिनिक में जांच के दौरान यह सिर्फ जिद या अनुशासन की कमी नहीं, बल्कि स्क्रीन पर निर्भरता जैसे लक्षण नजर आते हैं.