एक्सप्लोरर
फैट लॉस के दौरान भी खा सकते हैं कार्ब्स, एक्सपर्ट ने बताए 5 ऐसे फूड्स जो भूख करें कंट्रोल
आलू को अक्सर वजन बढ़ाने वाला माना जाता है, लेकिन एक्सपर्ट के अनुसार यह फैट लॉस डाइट का हिस्सा बन सकता है. आलू में कैलोरी कम होती है और खासकर छिलके में फाइबर ज्यादा होता है.
वजन कम करने की कोशिश में अक्सर लोग सबसे पहले कार्ब्स को डाइट से बाहर कर देते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार कार्ब्स से पूरी तरह दूरी बनाना जरूरी नहीं है. उनके अनुसार सही तरह के कार्ब्स चुनकर फैट लॉस के दौरान भी पेट भरा रखा जा सकता है. वहीं एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि मकसद कार्ब्स हटाना नहीं बल्कि समझदारी से कार्ब्स को चुनना होना चाहिए. ऐसे में एक्सपर्ट्स ऐसे 5 कार्ब्स फूड्स बताते हैं कि जो कम कैलोरी वाले हैं और भूख को कंट्रोल करने में मदद करते हैं.
1/5
2/5
Published at : 27 Jan 2026 09:06 AM (IST)
हेल्थ
5 Photos
फैट लॉस के दौरान भी खा सकते हैं कार्ब्स, एक्सपर्ट ने बताए 5 ऐसे फूड्स जो भूख करें कंट्रोल
हेल्थ
6 Photos
क्रेविंग कम करने से लेकर प्रोटीन नाश्ते तक, वजन घटाने का वह तरीका, जो आपकी आदतों को बदल देगा
हेल्थ
9 Photos
इम्युनिटी से लेकर वेट लॉस तक...कच्चा टमाटर खाने के ये 10 फायदे जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान
हेल्थ
6 Photos
मोबाइल और लैपटॉप की ब्राइट स्क्रीन से जल्दी थक जाता है ब्रेन, बच्चों में तेजी से बढ़ रही ये प्रॉब्लम
हेल्थ
6 Photos
सर्दियों में रेटिनॉल लगाने से पहले जान लें यह 6 जरूरी हैक्स, वरना बढ़ सकती है स्किन की परेशानी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'देश गलत दिशा में, मुसलमानों को लगातार...', मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
बिहार
NEET छात्रा मौत मामला: रेप की आशंका के बीच 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभु हॉस्टल
विश्व
ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
क्रिकेट
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले 4 खिलाड़ी, देखें लिस्ट
Advertisement
हेल्थ
5 Photos
फैट लॉस के दौरान भी खा सकते हैं कार्ब्स, एक्सपर्ट ने बताए 5 ऐसे फूड्स जो भूख करें कंट्रोल
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion