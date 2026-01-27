फैट लॉस के दौरान भी खा सकते हैं कार्ब्स, एक्सपर्ट ने बताए 5 ऐसे फूड्स जो भूख करें कंट्रोल

आलू को अक्सर वजन बढ़ाने वाला माना जाता है, लेकिन एक्सपर्ट के अनुसार यह फैट लॉस डाइट का हिस्सा बन सकता है. आलू में कैलोरी कम होती है और खासकर छिलके में फाइबर ज्यादा होता है. इसमें मौजूद पानी और रेसिस्टेंट स्टार्च पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती है.