फैट लॉस के दौरान भी खा सकते हैं कार्ब्स, एक्सपर्ट ने बताए 5 ऐसे फूड्स जो भूख करें कंट्रोल

फैट लॉस के दौरान भी खा सकते हैं कार्ब्स, एक्सपर्ट ने बताए 5 ऐसे फूड्स जो भूख करें कंट्रोल

आलू को अक्सर वजन बढ़ाने वाला माना जाता है, लेकिन एक्सपर्ट के अनुसार यह फैट लॉस डाइट का हिस्सा बन सकता है. आलू में कैलोरी कम होती है और खासकर छिलके में फाइबर ज्यादा होता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 27 Jan 2026 09:06 AM (IST)
आलू को अक्सर वजन बढ़ाने वाला माना जाता है, लेकिन एक्सपर्ट के अनुसार यह फैट लॉस डाइट का हिस्सा बन सकता है. आलू में कैलोरी कम होती है और खासकर छिलके में फाइबर ज्यादा होता है.

वजन कम करने की कोशिश में अक्सर लोग सबसे पहले कार्ब्स को डाइट से बाहर कर देते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार कार्ब्स से पूरी तरह दूरी बनाना जरूरी नहीं है. उनके अनुसार सही तरह के कार्ब्स चुनकर फैट लॉस के दौरान भी पेट भरा रखा जा सकता है. वहीं एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि मकसद कार्ब्स हटाना नहीं बल्कि समझदारी से कार्ब्स को चुनना होना चाहिए. ऐसे में एक्सपर्ट्स ऐसे 5 कार्ब्स फूड्स बताते हैं कि जो कम कैलोरी वाले हैं और भूख को कंट्रोल करने में मदद करते हैं.

आलू को अक्सर वजन बढ़ाने वाला माना जाता है, लेकिन एक्सपर्ट के अनुसार यह फैट लॉस डाइट का हिस्सा बन सकता है. आलू में कैलोरी कम होती है और खासकर छिलके में फाइबर ज्यादा होता है. इसमें मौजूद पानी और रेसिस्टेंट स्टार्च पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती है.
आलू को अक्सर वजन बढ़ाने वाला माना जाता है, लेकिन एक्सपर्ट के अनुसार यह फैट लॉस डाइट का हिस्सा बन सकता है. आलू में कैलोरी कम होती है और खासकर छिलके में फाइबर ज्यादा होता है. इसमें मौजूद पानी और रेसिस्टेंट स्टार्च पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती है.
वहीं ब्लूबेरी फाइबर और पानी से भरपूर होती है. यही वजह है कि इसमें कैलोरी कम होती है, लेकिन पेट जल्दी भर जाता है. इसमें मौजूद फाइबर पाचन को धीमा करता है, जिससे ब्लड शुगर स्थिर रहती है और देर तक भूख नहीं लगती है.
वहीं ब्लूबेरी फाइबर और पानी से भरपूर होती है. यही वजह है कि इसमें कैलोरी कम होती है, लेकिन पेट जल्दी भर जाता है. इसमें मौजूद फाइबर पाचन को धीमा करता है, जिससे ब्लड शुगर स्थिर रहती है और देर तक भूख नहीं लगती है.
Published at : 27 Jan 2026 09:06 AM (IST)
Embed widget