वर्कआउट से पहले केला खाना आम बात है, लेकिन इसमें शुगर ज्यादा होती है. एक मीडियम केला करीब 14 ग्राम शुगर देता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी मध्यम से ज्यादा होता है. ज्यादा पका केला ब्लड शुगर को और तेजी से बढ़ा सकता है.