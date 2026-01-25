एक्सप्लोरर
High Sugar Fruits: सावधान! हेल्दी समझकर ज्यादा न खाएं ये 9 फल, अचानक बढ़ा सकते हैं आपका ब्लड शुगर
Can Fruits Spike Blood Sugar: फल को हम हेल्दी समझते हैं, लेकिन आपको कुछ फलों को खाते समय सावधानी रखने की जरूरत होती है. अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं, तो यह ब्लड शुगर बढ़ा सकते हैं.
फल सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं, लेकिन हर फल ब्लड शुगर के लिए सुरक्षित हो, ऐसा जरूरी नहीं. कुछ फल ऐसे होते हैं जो शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा सकते हैं. खासतौर पर जिन लोगों को डायबिटीज है या शुगर कंट्रोल में रखनी है, उन्हें इन फलों को समझदारी से खाना चाहिए.
1/9
2/9
Published at : 25 Jan 2026 11:04 AM (IST)
हेल्थ
9 Photos
इम्युनिटी से लेकर वेट लॉस तक...कच्चा टमाटर खाने के ये 10 फायदे जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान
हेल्थ
6 Photos
मोबाइल और लैपटॉप की ब्राइट स्क्रीन से जल्दी थक जाता है ब्रेन, बच्चों में तेजी से बढ़ रही ये प्रॉब्लम
हेल्थ
6 Photos
सर्दियों में रेटिनॉल लगाने से पहले जान लें यह 6 जरूरी हैक्स, वरना बढ़ सकती है स्किन की परेशानी
हेल्थ
6 Photos
क्या कच्चा अंडा खाने से सच में ज्यादा ताकत मिलती है? जान लें हकीकत, वरना हो जाएगा भारी नुकसान
हेल्थ
6 Photos
सावधान! क्या आप भी रात भर जागती हैं? सिर्फ गांठ ही नहीं, ये भी हैं ब्रेस्ट कैंसर के बड़े कारण
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'...तो 100 फीसदी टैरिफ लगा देंगे', ट्रंप ने अब कनाडा को धमकाया, जानें क्या है मामला
बिहार
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
बॉलीवुड
आर जे महवश को अनफॉलो करने के बाद शेफाली बग्गा संग दिखे युजवेंद्र चहल, वायरल हो रही फोटो
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
Advertisement
हेल्थ
9 Photos
इम्युनिटी से लेकर वेट लॉस तक...कच्चा टमाटर खाने के ये 10 फायदे जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion