कच्चे टमाटर में भरपूर मात्रा में विटामिन C होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है. बिना पकाए खाने से इसका विटामिन C सुरक्षित रहता है, जिससे सर्दी-जुकाम और इंफेक्शन से बचाव में मदद मिलती है.