हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थGuava Health Benefits: अमरूद खाने से मिलते हैं ये 8 फायदे, साइंस ने भी किया है प्रूफ

Benefits Of Eating Guava: अमरूद खाने के काफी फायदे होते हैं. यह हमें न सिर्फ विटामिन देता है, बल्कि हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए फायदेमंद माना जाता है. चलिए आपको इसके फायदे बताते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 22 Jan 2026 02:33 PM (IST)
अमरूद को अक्सर हल्के में लिया जाता है, लेकिन विटामिन C के मामले में यह कई फलों से आगे है. एक अमरूद से ही शरीर को दिनभर की जरूरत से ज्यादा विटामिन C मिल सकता है, जो इम्युनिटी मजबूत करने में मदद करता है और सर्दी-जुकाम भी कम कर सकता है.

1/7
अमरूद में मौजूद विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा में कोलेजन बनाने में मदद करते हैं. इससे स्किन टाइट और हेल्दी रहती है, वहीं मसूड़ों की सेहत भी बेहतर बनी रहती है.
2/7
मीठा स्वाद होने के बावजूद अमरूद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है. रिसर्च बताती है कि अमरूद और इसके पत्तों के तत्व ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने से रोकने में मदद कर सकते हैं, खासकर खाने के बाद.
मीठा स्वाद होने के बावजूद अमरूद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है. रिसर्च बताती है कि अमरूद और इसके पत्तों के तत्व ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने से रोकने में मदद कर सकते हैं, खासकर खाने के बाद.
Published at : 22 Jan 2026 02:33 PM (IST)
