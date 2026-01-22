मीठा स्वाद होने के बावजूद अमरूद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है. रिसर्च बताती है कि अमरूद और इसके पत्तों के तत्व ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने से रोकने में मदद कर सकते हैं, खासकर खाने के बाद.