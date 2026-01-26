हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थWeight Loss Tips: क्रेविंग कम करने से लेकर प्रोटीन नाश्ते तक, वजन घटाने का वह तरीका, जो आपकी आदतों को बदल देगा

Weight Loss Tips: क्रेविंग कम करने से लेकर प्रोटीन नाश्ते तक, वजन घटाने का वह तरीका, जो आपकी आदतों को बदल देगा

Long Term Weight Management: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग वजन कम करने के लिए तरह-तरह के उपाय अपना रहे हैं. चलिए आपको तीन इजी तरीके बताते हैं वजन कम करने के लिए.

By : सोनम  | Updated at : 26 Jan 2026 02:30 PM (IST)
Long Term Weight Management: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग वजन कम करने के लिए तरह-तरह के उपाय अपना रहे हैं. चलिए आपको तीन इजी तरीके बताते हैं वजन कम करने के लिए.

आजकल वजन घटाने की सलाह कभी बहुत सख्त वर्कआउट की ओर जाती है, तो कभी बेहद कड़े डाइट नियमों की तरफ. इस शोर-शराबे में लोग अक्सर भूख, रूटीन और निरंतरता जैसी बुनियादी बातों को भूल जाते हैं.

1/6
सस्टेनेबल फैट लॉस आमतौर पर दबाव बढ़ाने से नहीं, बल्कि आदतों को आसान बनाने से आता है. इसी सोच के साथ डॉ. मल्हार गनला ने एक वीडियो में ढाई महीने में 10 किलो वजन घटाने के तीन सरल स्टेप्स बताए.
सस्टेनेबल फैट लॉस आमतौर पर दबाव बढ़ाने से नहीं, बल्कि आदतों को आसान बनाने से आता है. इसी सोच के साथ डॉ. मल्हार गनला ने एक वीडियो में ढाई महीने में 10 किलो वजन घटाने के तीन सरल स्टेप्स बताए.
2/6
पहला नियम है भूख को दबाना बंद करें. डॉ. गनला के अनुसार, समय पर शरीर की जरूरतें पूरी न होने पर बाद में ज्याद क्रेविंग होती है. भूख के संकेतों को समझना और सही समय पर खाना बेहद जरूरी है.
पहला नियम है भूख को दबाना बंद करें. डॉ. गनला के अनुसार, समय पर शरीर की जरूरतें पूरी न होने पर बाद में ज्याद क्रेविंग होती है. भूख के संकेतों को समझना और सही समय पर खाना बेहद जरूरी है.
Published at : 26 Jan 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
Weight Loss Tips Sustainable Weight Loss Fat Loss Without Extreme Exercise

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Republic Day 2026: ऑपरेशन सिंदूर, वंदे मातरम, दो कूबड़ वाला ऊंट...जानें दुनिया ने क्या देखा पहली बार?
Republic Day 2026: ऑपरेशन सिंदूर, वंदे मातरम, दो कूबड़ वाला ऊंट...जानें दुनिया ने क्या देखा पहली बार?
बिहार
'भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए', शिबू सोरेन को पद्म भूषण दिए जाने पर सांसद पप्पू यादव
'भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए', शिबू सोरेन को पद्म भूषण दिए जाने पर सांसद पप्पू यादव
विश्व
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने पर क्या बांग्लादेश ICC के खिलाफ करेगा कानूनी कार्यवाही? पढ़ लीजिए बोर्ड का जवाब
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने पर क्या बांग्लादेश ICC के खिलाफ करेगा कानूनी कार्यवाही? पढ़ लीजिए बोर्ड का जवाब
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Avimukteshwaranand Controversy: 'घड़ियाली आंसू बहाने वाले संतों..'- Keshav Maurya | CM Yogi | UP
Shankaracharya विवाद पर डिप्टी CM Keshav Prasad Maurya का चौंकाने वाला बयान
UP Politics: 'कुछ लोग जागकर भी मदहोश रहते हैं', CM Yogi पर Akhilesh Yadav का पलटवार | BJP Vs SP
Republic Day 2026: 'संविधान, व्यवस्था सेऊपर कोई नहीं'-CM Yogi | Shankaracharya | Avimukteshwaranand
'वंदे मातरम' झांकी में बंकिम चंद चट्टोपाध्याय की दिखी झलक

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Republic Day 2026: ऑपरेशन सिंदूर, वंदे मातरम, दो कूबड़ वाला ऊंट...जानें दुनिया ने क्या देखा पहली बार?
Republic Day 2026: ऑपरेशन सिंदूर, वंदे मातरम, दो कूबड़ वाला ऊंट...जानें दुनिया ने क्या देखा पहली बार?
बिहार
'भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए', शिबू सोरेन को पद्म भूषण दिए जाने पर सांसद पप्पू यादव
'भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए', शिबू सोरेन को पद्म भूषण दिए जाने पर सांसद पप्पू यादव
विश्व
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने पर क्या बांग्लादेश ICC के खिलाफ करेगा कानूनी कार्यवाही? पढ़ लीजिए बोर्ड का जवाब
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने पर क्या बांग्लादेश ICC के खिलाफ करेगा कानूनी कार्यवाही? पढ़ लीजिए बोर्ड का जवाब
बॉलीवुड
थिएटर पहुंचे सनी देओल, बाहर खड़े होकर फैंस को बॉर्डर 2 एंजॉय करते हुए देखा, हुए इमोशनल
थिएटर पहुंचे सनी देओल, बाहर खड़े होकर फैंस को बॉर्डर 2 एंजॉय करते हुए देखा, हुए इमोशनल
ट्रेंडिंग
झंडा फहराने के बाद कहीं और सैल्यूट करने लगीं IAS टीना डाबी, यूजर्स ने लिए मजे; वीडियो वायरल
झंडा फहराने के बाद कहीं और सैल्यूट करने लगीं IAS टीना डाबी, यूजर्स ने लिए मजे; वीडियो वायरल
यूटिलिटी
मोबाइल में कैसे डाउनलोड होता है मास्क्ड आधार कार्ड, जानें कहां होता है इस्तेमाल?
मोबाइल में कैसे डाउनलोड होता है मास्क्ड आधार कार्ड, जानें कहां होता है इस्तेमाल?
रिलेशनशिप
Narcissistic Relationship: किसे कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, जानें यह आपके रिश्ते को कैसे कर रहा खत्म?
किसे कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, जानें यह आपके रिश्ते को कैसे कर रहा खत्म?
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget