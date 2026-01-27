'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला

भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एग्रीमेंट की तारीफ करते हुए कहा कि यह तो बस शुरुआत है. हम अपने रणनीतिक संबंधों को और भी मजबूत बनाएंगे.



लेयेन ने एक्स पर क्या लिखा?

लेयेन ने एक्स पर लिखा, 'यूरोप और भारत आज इतिहास रच रहे हैं. हमने अब तक का सबसे बड़ा समझौता किया है. हमने दो अरब लोगों का एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया है, जिससे दोनों पक्षों को लाभ होगा. यह तो बस शुरुआत है. हम अपने रणनीतिक संबंधों को और भी मजबूत बनाएंगे.'