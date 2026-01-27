एक्सप्लोरर
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
अहान शेट्टी को फिल्म बॉर्डर 2 में देखा जा रहा है. अहान शेट्टी को फिल्म में बहुत पसंद कर रहे हैं. अहान की एक्टिंग की भी तारीफ हो रही है. इस एक फिल्म ने अहान की जिंदगी बदल दी है.
बॉर्डर 2 ने रिलीज के साथ ही धमाका कर दिया है. फिल्म के सभी एक्टर्स की जमकर तारीफ हो रही है. सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी भी इस फिल्म का हिस्सा हैं.
1/7
2/7
Published at : 27 Jan 2026 07:20 PM (IST)
Tags :AHAN SHETTY Border 2
बॉलीवुड
7 Photos
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
बॉलीवुड
7 Photos
बॉर्डर 2 ने चौथे दिन तोड़े इतने रिकॉर्ड गिनते-गिनते थक जाएंगे, सनी देओल की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया
बॉलीवुड
7 Photos
ट्रैडिशनल लुक में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई श्रुति हासन, व्हाइट सूट में लगी बेहद खूबसूरत
बॉलीवुड
10 Photos
सलमान खान की इस एक्ट्रेस ने बॉलीवुड डेब्यू से पहले की थी शादी, 13 साल में हुा तलाक
बॉलीवुड
8 Photos
कपूर खानदान की लाड़ली करिश्मा कपूर हैं बेहद कम पढ़ी-लिखी, फिर भी बोलती हैं फर्राटेदार इंग्लिश
बॉलीवुड
7 Photos
नाना पाटेकर से लेकर गूफी पेंटल तक, देश के 'बॉर्डर' पर जाबांजी दिखा चुके हैं ये सेलेब्स
बॉलीवुड
7 Photos
रणदीप हुड्डा के घर जल्द आएगी खुशियों की बहार, पत्नी ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, वायरल हुई बेबी शावर की झलक
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
बिहार
UGC बिल से मचे बवाल पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, 'एक बेहद ही सराहनीय कदम'
क्रिकेट
बांग्लादेश के सामने नई मुसीबत, ICC ने लिया एक्शन, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा BCB
बॉलीवुड
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
बॉलीवुड
7 Photos
बॉर्डर 2 ने चौथे दिन तोड़े इतने रिकॉर्ड गिनते-गिनते थक जाएंगे, सनी देओल की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion