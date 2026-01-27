आपके घर के लिए कितने लीटर का गीजर सही रहेगा, जान लीजिए काम की बात

Geyser Using Tips: उत्तर भारत में इन दिनों ठंड काफी बढ़ चुकी है और सुबह उठते ही सबसे बड़ी जरूरत बन जाता है गर्म पानी. ऐसे मौसम में अगर आप नया गीजर लेने की सोच रहे हैं. तो सिर्फ ब्रांड या कीमत देखकर फैसला करना सही नहीं होगा. सबसे जरूरी चीज है सही लीटर कैपेसिटी चुनना. क्योंकि जरूरत से छोटा गीजर बार बार चलाना पड़ेगा और बहुत बड़ा गीजर बेवजह बिजली खपत बढ़ाएगा. परिवार के सदस्यों की संख्या और इस्तेमाल के तरीके के हिसाब से सही कैपेसिटी चुनेंगे तो पानी और बिजली दोनों की बचत होगी और गीजर भी लंबे समय तक बेहतर चलेगा. जान लें आपके परिवार के लिए कितने लीटर का गीजर सही रहेगा.

अकेले रहने वालों के लिए

अगर आप अकेले रहते हैं या स्टूडेंट हैं. तो 3 लीटर का इंस्टेंट गीजर आपके लिए काफी रहता है. यह छोटे साइज के होते हैं. कम जगह घेरते हैं और बहुत जल्दी पानी गर्म कर देते हैं. आमतौर पर 2 से 3 मिनट में नहाने लायक पानी मिल जाता है. एक व्यक्ति के रोज के यूज के लिए यह कैपेसिटी ठीक मानी जाती है. ऐसे गीजर में बिजली की खपत भी कम होती है. इसलिए यह बजट और बिजली बिल दोनों के लिहाज से सही ऑप्शन बन जाते हैं. मार्केट में यह मॉडल आसानी से मिल जाते हैं.

छोटी फैमिली के लिए

दो लोगों के छोटे परिवार के लिए 10 लीटर का स्टोरेज गीजर अच्छा माना जाता है. इसमें एक बार पानी गर्म करने पर दो लोग आराम से नहा सकते हैं. यह गीजर पानी को काफी देर तक गर्म रखते हैं. जिससे बार बार ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती. अगर घर में 3 या 4 सदस्य हैं,. तो 15 से 25 लीटर की कैपेसिटी बेहतर रहती है. इस साइज में इतना पानी स्टोर हो जाता है कि सभी लोग आराम से इस्तेमाल कर सकें. 5 स्टार रेटिंग वाला मॉडल लेने से बिजली की खपत काफी हद तक कंट्रोल में रहती है.

बड़ी फैमिली के लिए

अगर आपके घर में 4 से 6 लोग रहते हैं या बाथरूम बड़े हैं. तो 25 से 35 लीटर का गीजर लेना सही होगा. इसमें ज्यादा पानी स्टोर होता है और एक बार गर्म करने पर लंबे समय तक सप्लाई बनी रहती है. डुप्लेक्स या बड़े घरों में, जहां किचन और बाथरूम दोनों में गर्म पानी की जरूरत पड़ती है. वहां 50 लीटर या उससे ज्यादा कैपेसिटी वाला गीजर ज्यादा काम का साबित होता है. यह हैवी ड्यूटी मॉडल होते हैं, जो लगातार इस्तेमाल के लिए बने होते हैं.

