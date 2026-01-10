एक्सप्लोरर
लाखों में चाहिए सैलरी तो इस भर्ती के लिए करें आवेदन, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं आवेदन
हरियाणा लोक सेवा आयोग की इस भर्ती के तहत असिस्टेंट इंजीनियर के 50 पदों पर नियुक्ति की जाएगी.चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतनमान दिया जायेगा जानें पूरी डिटेल्स.
हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने वर्ष 2026 के लिए असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती की घोषणा की है. यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं. आयोग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 13 जनवरी 2026 से शुरू होगी.
Published at : 10 Jan 2026 10:00 AM (IST)
