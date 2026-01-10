ट्रंप भारत को वेनेजुएला का तेल बेचने को तैयार, अमेरिकी अधिकारी ने बताई क्या होगी बड़ी शर्त!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि व्हाइट हाउस ने संकेत दिया है कि वो अमेरिका कंट्रोल्ड नियमों के तहत भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए तैयार हैं, जिससे अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ठप पड़े व्यापार के फिर से शुरू होने की संभावना बढ़ गई है.

IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, जब पूछा गया कि क्या अमेरिका वेनेजुएला की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए भारत को वेनेजुएला से कच्चे तेल की खरीद फिर से शुरू करने की अनुमति देने के लिए तैयार है, तो जवाब स्पष्ट था. प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया हां, साथ ही इस बात पर जोर दिया कि इस पर अभी काम चल रहा है.

अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस्टोफर राइट की हालिया टिप्पणियों का अधिकारी ने जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि वाशिंगटन लगभग सभी देशों को वेनेजुएला का तेल बेचने के लिए तैयार होगा. फॉक्स बिजनेस को दिए इंटरव्यू में राइट ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला से तेल निकालने की फिर से अनुमति दे रहा है, लेकिन केवल सख्त नियमों के तहत ही ऐसा होगा.

वेनेजुएला के सबसे बड़े तेल ग्राहकों में था भारत

बता दें कि अमेरिकी बैन से पहले भारत वेनेजुएला के सबसे बड़े तेल ग्राहकों में एक था, जो उसकी जटिल रिफाइनरियों को चलाने के लिए भारी कच्चे तेल की खरीद करता था. ये दोबारा शुरू होने से भारत को एनर्जी इंपोर्ट में विविधता लाने में मदद मिल सकती है, क्योंकि मांग लगातार बढ़ रही है. न्यूयॉर्क में एक एनर्जी कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए राइट ने कहा कि अमेरिका वर्तमान में वेनेजुएला के 30 से 50 मिलियन बैरल तेल को बेचने की योजना बना रहा है, जिसके बाद भविष्य के प्रोडक्शन की लगातार बिक्री होगी.

क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप

इस बीच ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के बाद हुए नए समझौते के तहत अमेरिका वेनेजुएला के 5 करोड़ बैरल तक कच्चे तेल की बिक्री करेगा. प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और दुनिया की कुछ सबसे बड़ी तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ एक बैठक में बोलते हुए ट्रंप ने इस कदम को आर्थिक अवसर बताया. उन्होंने कहा कि वेनेजुएला बहुत सफल होने जा रहा है. उन्होंने देश के तेल क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि हम वह वापस ले रहे हैं जो हमसे छीन लिया गया था.

ये भी पढ़ें

'एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला देश की PM बनेगी', बुर्का विवाद पर महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी