वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के रूमर्स के बीच तारा सुतारिया ने की पहली पोस्ट, जानें- क्या लिखा

तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया के ब्रेकअप के रूमर्स फैले हुए हैं. यह सब एपी ढिल्लों के मुंबई कॉन्सर्ट के दौरान वायरल हुए एक वीडियो के बाद हुआ, जिसने सोशल मीडिया पर खूब हलचल और विवाद खड़ा कर दिया था. कॉन्सर्ट के दौरान तारा, सिंगर-रैपर एपी ढिल्लों के साथ स्टेज पर आईं, जिसके बाद एक वीडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें तारा उन्हें गले लगाती और गाल पर किस करती नजर आईं. इस दौरान कॉन्सर्ट में मौजूद तारा के बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया का रिएक्शन की खूब वायरल हुआ था. इसके बाद ही रूमर्स फैल गए कि ये जोड़ी अब अलग हो गई है. वहीं वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के रूमर्स के बीच तारा सुतारिया ने अब सोशल मीडिया पर अपनी पहली पोस्ट शेयर की है.

वीर संग ब्रेकअप रूमर्स के बीच तारा ने की पहली पोस्ट

बता दें कि तारा सुतारिया ने अपनी पोस्ट में वीर संग अपने ब्रेकअप रूमर्स पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है बल्कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी अपकमिंग यश स्टारर फिल्म टॉक्सिक का एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें बताया गया है कि 'टॉक्सिक' के टीज़र ने सिर्फ 24 घंटों में सभी प्लेटफॉर्म पर 20 करोड़ व्यूज़ पार कर लिए हैं. पोस्टर में यश एक अट्रैक्टिव रेड बैकग्राउंड के सामने राइफल पकड़े हुए नजर आ रहे हैं.





वीर ने 'टॉक्सिक' के टीजर पर नहीं किया रिएक्ट

गौरतलब है कि तारा और वीर के ब्रेकअप के रूमर्स दो दिन से तेजी से फैले हुए हैं लेकिन एक्ट्रेस ने इन अफवाहों पर कोई कमेंट नहीं किया है. वहीं वीर भी इस मामले में चुप हैं. इस दौरान फैंस ने ये भी नोटिस किया कि वीर ने न तो 'टॉक्सिक' के टीज़र पर कोई रिएक्शन दिया और न ही इसे अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया. इन सबके बीच तारा और वीर दोनों ने कथित ब्रेकअप पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है.

वीर-तारा के ब्रेकअप की खबरें फैंस के लिए झटका

फिल्मफेयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बॉलीवुड के पॉपुलर नए कपल का कथित तौर पर ब्रेकअप हो गया है. यह खबर फैंस के लिए एक बड़ा झटका है, खासकर इसलिए क्योंकि तारा और वीर ने कुछ महीने पहले ही सोशल मीडिया पर प्यार भरे पोस्ट शेयर करके अपने रिश्ते को पब्लिक किया था. रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के करीबी सूत्रों ने ब्रेकअप की पुष्टि की है, हालांकि तारा और वीर दोनों ने ही इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है और न ही इसका खंडन किया है. ब्रेकअप का सटीक कारण अभी तक सामने नहीं आया है.