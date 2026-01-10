हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRमंत्री कपिल मिश्रा पर FIR मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर सख्त, जालंधर पुलिस कमिश्नर पर विशेषाधिकार हनन का आरोप

मंत्री कपिल मिश्रा पर FIR मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर सख्त, जालंधर पुलिस कमिश्नर पर विशेषाधिकार हनन का आरोप

Delhi News: मंत्री कपिल मिश्रा पर जालंधर में दर्ज FIR को लेकर दिल्ली विधानसभा ने कड़ा रुख अपनाया है. स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने इसे सदन की रिकॉर्डिंग से जुड़ा विशेषाधिकार हनन बताया.

By : शिवांक मिश्रा | Updated at : 10 Jan 2026 08:38 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ जालंधर में दर्ज एफआईआर के बाद अब यह मामला सीधे दिल्ली विधानसभा तक पहुंच गया है. विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इसे विधानसभा के विशेषाधिकार हनन का गंभीर मामला बताते हुए जालंधर पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए हैं.

मामला दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी से जुड़े एक वीडियो से जुड़ा है. जालंधर के एक व्यक्ति इकबाल सिंह की शिकायत पर जालंधर पुलिस ने कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की.

पुलिस का दावा है कि जांच में सामने आया कि वीडियो को एडिट कर सोशल मीडिया पर भ्रामक तरीके से फैलाया गया. साथ ही फॉरेंसिक जांच में यह भी कहा गया कि वीडियो के ऑडियो में आतिशी ने कहीं भी “गुरु” शब्द का इस्तेमाल नहीं किया.

विधानसभा की संपत्ति पर सवाल

इस एफआईआर को लेकर दिल्ली विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक अभय वर्मा ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को रिपोर्ट सौंपी. इस पर स्पीकर ने साफ कहा कि जिस वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है, वह सदन के भीतर की रिकॉर्डिंग है और पूरी तरह से दिल्ली विधानसभा की संपत्ति है. ऐसे में सदन की रिकॉर्डिंग को आधार बनाकर किसी मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना सीधे-सीधे विधानसभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन है.

जालंधर पुलिस पर गंभीर आरोप

विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सदन के भीतर की रिकॉर्डिंग न तो किसी व्यक्ति की होती है और न ही किसी बाहरी संस्था की. यह केवल सदन की होती है. ऐसे में जालंधर पुलिस द्वारा इस रिकॉर्डिंग को ‘टेम्पर्ड’ यानी छेड़छाड़ की गई बताना खुद विधानसभा की गरिमा पर सवाल खड़े करता है.

उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जालंधर पुलिस के कमिश्नर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का सीधा मामला बनता है.

स्पीकर ने यह भी बताया कि विपक्ष की मांग पर दिल्ली विधानसभा ने इस वीडियो क्लिप को पहले ही फॉरेंसिक साइंस लैब भेजा था, ताकि सभी पक्षों को संतुष्टि मिल सके. इसके बावजूद बाहरी एजेंसी द्वारा सदन की रिकॉर्डिंग पर सवाल उठाना बेहद गंभीर है.

उन्होंने कहा कि इस कथित साजिश में जो भी लोग शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ विधानसभा सख्त कार्रवाई करेगी.

फिलहाल दिल्ली विधानसभा इस पूरे मामले पर विधिवत संज्ञान ले रही है और आगे की कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा दिल्ली और पंजाब की राजनीति में और बड़ा सियासी टकराव पैदा कर सकता है.

और पढ़ें

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read
Published at : 10 Jan 2026 08:38 AM (IST)
Tags :
Delhi Assembly DELHI NEWS KAPIL MISHRA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हम वहीं दर्द देंगे, जहां उन्हें...', ईरान में जारी प्रदर्शन पर ट्रंप की खामेनेई को सीधी चेतावनी, जानें और क्या कहा
'हम वहीं दर्द देंगे, जहां उन्हें...', ईरान में जारी प्रदर्शन पर ट्रंप की खामेनेई को सीधी चेतावनी
बिहार
Bihar Weather: 10 जनवरी को भी ठंड और घने कोहरे का कहर, कई जिलों में विजिबिलिटी रहेगी कम
10 जनवरी को भी ठंड और घने कोहरे का कहर, कई जिलों में विजिबिलिटी रहेगी कम
बॉलीवुड
वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के रूमर्स के बीच तारा सुतारिया ने की पहली पोस्ट, जानें- क्या लिखा
वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के रूमर्स के बीच तारा सुतारिया ने की पहली पोस्ट, जानें- क्या लिखा
इंडिया
'अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान दें ममदानी', उमर खालिद के समर्थन पर भारत ने दिया करारा जवाब
'अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान दें ममदानी', उमर खालिद के समर्थन पर भारत ने दिया करारा जवाब
Advertisement

वीडियोज

Turkman Gate: तुर्कमान गेट इलाके में चप्पे-चप्पे पर पहरा...नहीं बचेंगे पत्थरबाज.. | Delhi News
Bengal ED Raid Row: छापेमारी को लेकर सियासी बवाल..दिल्ली से बंगाल तक TMC का हल्लाबोल | TMC | Mamata
Sandeep Chaudhary Seedha Sawal: ट्रंप को नहीं किया कॉल...तो बढ़ गया बवाल! | PM Modi | Donald Trump
Bengal ED Raid Row: चुनावी बंगाल..ED की चौकस चाल! दिल्ली से बंगाल तक TMC का हल्लाबोल | TMC | Mamata
Janhit: I-PAC पर छापे से TMC टेंशन में? बंगाल में दीदी Vs ईडी | Mamata Banerjee | ED Raid
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हम वहीं दर्द देंगे, जहां उन्हें...', ईरान में जारी प्रदर्शन पर ट्रंप की खामेनेई को सीधी चेतावनी, जानें और क्या कहा
'हम वहीं दर्द देंगे, जहां उन्हें...', ईरान में जारी प्रदर्शन पर ट्रंप की खामेनेई को सीधी चेतावनी
बिहार
Bihar Weather: 10 जनवरी को भी ठंड और घने कोहरे का कहर, कई जिलों में विजिबिलिटी रहेगी कम
10 जनवरी को भी ठंड और घने कोहरे का कहर, कई जिलों में विजिबिलिटी रहेगी कम
बॉलीवुड
वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के रूमर्स के बीच तारा सुतारिया ने की पहली पोस्ट, जानें- क्या लिखा
वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के रूमर्स के बीच तारा सुतारिया ने की पहली पोस्ट, जानें- क्या लिखा
इंडिया
'अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान दें ममदानी', उमर खालिद के समर्थन पर भारत ने दिया करारा जवाब
'अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान दें ममदानी', उमर खालिद के समर्थन पर भारत ने दिया करारा जवाब
क्रिकेट
BCB डायरेक्टर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल को कहा 'भारतीय एजेंट', कई खिलाड़ी भड़के
BCB डायरेक्टर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल को कहा 'भारतीय एजेंट', कई खिलाड़ी भड़के
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: राष्ट्रकथा कार्यक्रम में मुंह के बल मंच से गिरे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, वीडियो वायरल
यूपी: राष्ट्रकथा कार्यक्रम में मुंह के बल मंच से गिरे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, वीडियो वायरल
हेल्थ
Winter Sweet Cravings: ठंड में खाना खाने के बाद आपको भी होती है मीठे की क्रेविंग, ये चीजें करें ट्राई
ठंड में खाना खाने के बाद आपको भी होती है मीठे की क्रेविंग, ये चीजें करें ट्राई
जनरल नॉलेज
ITC Owner Religion: सिगरेट बनाने वाली कंपनी ITC के मालिक कौन, किस धर्म से रखते हैं इनका कनेक्शन?
सिगरेट बनाने वाली कंपनी ITC के मालिक कौन, किस धर्म से रखते हैं इनका कनेक्शन?
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
Embed widget