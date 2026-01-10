तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप

बांग्लादेश क्रिकेट एक बड़े विवाद के केंद्र में आ गया है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के वरिष्ठ अधिकारी और वित्त समिति के अध्यक्ष एम. नजमुल इस्लाम के एक बयान ने पूरे क्रिकेट समुदाय को हैरान कर दिया है. नजमुल इस्लाम ने पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणी की, जिसने देश ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल मचा दी.

कैसे शुरू हुआ विवाद?

दरअसल, तमीम इकबाल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को टी20 वर्ल्ड कप में टीम की भागीदारी पर फैसला लेते समय राजनीति या भावनाओं के बजाय क्रिकेट को प्राथमिकता देनी चाहिए. इसके कुछ ही समय बाद, बीसीबी के अधिकारी एम. नजमुल इस्लाम ने फेसबुक पोस्ट के जरिए तमीम पर ‘भारत का एजेंट’ होने जैसा गंभीर आरोप लगा दिया. उनकी यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई और सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई.

सोशल मीडिया पोस्ट से भड़का मामला

नजमुल इस्लाम की फेसबुक पोस्ट में लिखा गया बयान न सिर्फ तमीम इकबाल, बल्कि पूरे बांग्लादेशी क्रिकेट समुदाय के लिए अपमानजनक माना जा रहा है. यह विवाद ऐसे समय पर सामने आया, जब भारत में होने वाले टूर्नामेंट्स और आईपीएल से जुड़े फैसलों को लेकर पहले से ही चर्चाएं चल रही थीं. ऐसे में एक जिम्मेदार बोर्ड अधिकारी की यह टिप्पणी आग में घी डालने जैसी साबित हुई.

क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन का कड़ा रुख

इस पूरे मामले पर क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश (CWAB) ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है. CWAB ने बीसीबी अध्यक्ष को पत्र लिखकर नजमुल इस्लाम से सार्वजनिक माफी मंगवाने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. संगठन का कहना है कि तमीम इकबाल जैसे सीनियर और देश के सबसे सफल खिलाड़ियों पर इस तरह की टिप्पणी निंदनीय है और यह पूरे क्रिकेट सिस्टम का अपमान है.

खिलाड़ियों ने भी जताई नाराजगी

कई मौजूदा और पूर्व बांग्लादेशी क्रिकेटरों ने भी इस बयान की आलोचना की है. ताइजुल इस्लाम ने इसे चौंकाने वाला और अस्वीकार्य बताया. उनके अनुसार इतने बड़े पद पर होकर ऐसा बोलना आपकी मानसिकता बताता है. जबकि मोमिनुल हक ने कहा कि इस तरह की भाषा बोर्ड की नैतिकता और जिम्मेदारी पर सवाल खड़े करती है. खिलाड़ियों का मानना है कि एक पूर्व कप्तान को सार्वजनिक रूप से निशाना बनाना पूरी क्रिकेट संस्कृति के खिलाफ है. इसके लिए उन्हें पूर्व कप्तान से माफी मांगनी चाहिए.