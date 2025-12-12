दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 9 गेंदों में गिरे 5 विकेट, टीम इंडिया के नाम बना शर्मनाक रिकॉर्ड

India Vs South Africa T20Is Series 2025: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में टीम इंडिया को 51 रनों से करारी शिकस्त मिली. भारत का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला गलत साबित हुआ, क्योंकि पहले गेंदबाजों ने जमकर रन लुटाए, फिर बल्लेबाजों की भी असफलता देखने को मिली. वहीं, टीम के धुरंधर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, कप्तान सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल से भारत को उम्मीद थी कि 200+ रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम अच्छा मुकाबला करेगी, लेकिन ठीक उल्टा देखने को मिला. पहले ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों ने हाथ खड़े किए, फिर आखिरी 5 विकेट महज 5 रन बनाकर सिर्फ 9 गेंदों में गवां दिए.

आधी भारतीय टीम सिर्फ 9 गेंद में सिमटी

दक्षिण अफ्रीका के 214 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही भारतीय टीम की पारी के 18वें ओवर में तिलक वर्मा और जितेश शर्मा की जोड़ी खेल रही थी, तब भारत के विकेट गिर चुके थे और स्कोर 142 था. यहां से टीम इंडिया की हार लगभग तय लग रही थी, लेकिन उम्मीद थी कि मुकाबला आखिरी ओवर तक होगा और बल्लेबाज स्कोर को करीब लेकर जाएंगे, मगर बिल्कुल उल्टा देखने को मिला. जहां 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर जितेश आउट हुए. इसके बाद, तो टीम इंडिया पलक झपकते ही सिमट गई और 19वें ओवर में शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती भी चलते बने. वहीं, अंतिम ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा के विकेट के साथ भारत की पारी 162 रन ढेर हो गई. आखिरी 5 विकेट गिरने के दौरान भारत सिर्फ 5 रन ही बना पाई.

टीम इंडिया के नाम बना शर्मनाक रिकॉर्ड

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया की इस पारी में सभी बल्लेबाज तेज गेंदबाज का शिकार बने. इसी के साथ, भारत के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया. ऐसा पहली बार हुआ है कि टीम इंडिया किसी टी20 इंटरनेशनल मैच में सभी भारतीय बल्लेबाज तेज गेंदबाजों पर आउट हुए हों. वहीं, इस फॉर्मेट में दक्षिण अफ्रीका के लिए भी पहला मौका है, जब टी20 इंटरनेशनल मैच में उनके तेज गेंदबाजों ने दस विकेट चटकाए हों.

दक्षिण अफ्रीका ने सबसे ज्यादा जीत की दर्ज

टीम इंडिया के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने टी20 इंटरनेशनल में 13वीं जीत हासिल की. इसी के साथ, दक्षिण अफ्रीकी टीम ने इस फॉर्मेट में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड नाम कर लिया है. उसने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम 12-12 जीत दर्ज करने में सफल रही हैं. वहीं, न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज भारत के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में 10-10 मुकाबले जीत चुकी है.