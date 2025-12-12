बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने हैं तो इन जगहों पर करें निवेश

Investment For Children's Education: बच्चों की पढ़ाई का खर्च हर साल बढ़ रहा है और इसी वजह से माता-पिता जल्दी प्लानिंग करने लगे हैं. मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या विदेश में पढ़ाई जैसी स्ट्रीम्स की फीस इतनी तेजी से बढ़ रही है कि सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलता. यहां असली फर्क सही निवेश से पड़ता है. अगर बच्चा छोटा है तो छोटी रकम से शुरुआत करके भी आगे जाकर बड़ा फंड बनाया जा सकता है. बस ये तय करना होता है कि पैसा किस ऑप्शन में लगाया जाए. कुछ प्लान सेफ हैं, कुछ बेहतर रिटर्न देते हैं, और कुछ खास तौर पर बेटियों की पढ़ाई के लिए बने हैं. चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प आपकी जरूरत के हिसाब से बेहतर फिट होता है.

PPF स्टेबल रिटर्न वाला ऑप्शन

PPF लंबे समय से भरोसेमंद निवेश माना जाता है क्योंकि यहां आपकी मेहनत की पूंजी सुरक्षित रहती है और ब्याज दर सरकार तय करती है. यह उन माता-पिता के लिए सही है जो बिना जोखिम वाला रास्ता पसंद करते हैं. लॉक-इन 15 साल का है इसलिए बच्चों की पढ़ाई जैसे लॉन्ग-टर्म गोल्स के लिए यह अच्छा ऑप्शन है. लगातार निवेश करने पर मैच्योरिटी तक अच्छा फंड बन जाता है.

फिलहाल इसमें 7.1 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है. सालाना न्यूनतम 500 रुपये से निवेश शुरू किया जा सकता है और अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये है. मैच्योरिटी के बाद भी खाते को 5-5 साल के ब्लॉक में बढ़ाया जा सकता है. टैक्स बेनिफिट भी मिलता है.

यह भी पढ़ें: बिना हीटर के भी कमरा रहेगा गर्म, अपनाएं ये 4 बेहतरीन टिप्स

म्यूचुअल फंड स्मार्ट ग्रोथ प्लान

अगर आप बच्चों की पढ़ाई के लिए बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं. तो म्यूचुअल फंड SIP एक समझदारी भरा विकल्प है. रिटर्न मार्केट पर निर्भर होते हैं. इसलिए जोखिम भी रहता है. लेकिन लंबे समय में कंपाउंडिंग इस जोखिम को काफी हद तक संतुलित कर देती है. 10 से 15 साल में SIP तेजी से ग्रो कर सकती है और बड़े खर्च को आसान बना सकती है.

छोटे निवेश से शुरुआत कर हर साल अमाउंट बढ़ाने की सुविधा इसे और बेहतर बनाती है. जो माता-पिता मार्केट की थोड़ी हलचल झेल सकते हैं और लॉन्ग-टर्म नजरिया रखते हैं. उनके लिए यह बेहतरीन चॉइस है. मार्केट ऊपर-नीचे होगा. लेकिन ग्रोथ के मौके भी उतने ही मिलते हैं. इसलिए यह बच्चों की पढ़ाई के फंड बनाने का अच्छा तरीका है.

यह भी पढ़ें: UPI धोखाधड़ी से बचने का आसान तरीके, इन बातों का रखें ध्यान

सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए बेस्ट

अगर घर में बेटी है तो सुकन्या समृद्धि योजना सबसे फायदेमंद योजनाओं में से एक है. यह सुरक्षित है और अभी 8.2 प्रतिशत की ऊंची ब्याज दर देती है. 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम पर खाता खोला जाता है. निवेश अवधि 15 साल है और खाता 21 साल में मैच्योर होता है. न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये सालाना जमा किए जा सकते हैं. मिलने वाला रिटर्न बेटियों की हाईयर एजुकेशन का बड़ा हिस्सा कवर कर सकता है. टैक्स बेनिफिट भी मिलता है और जोखिम बिल्कुल नहीं होता. इसलिए बेटियों के लिए फ्यूचर फंड बनाना चाहने वाले माता-पिता के लिए यह प्लान बेहतरीन माना जाता है.

यह भी पढ़ें: क्या नाना-नानी की प्रॉपर्टी पर होता है नाती-नतिनी का हक, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो क्या नियम?