Akhanda 2 X Review: रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘अखंडा 2 थांडवम’, लोग बोले- 'ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म'
Akhanda 2 X Review: नंदमुरी बालकृष्ण की ‘अखंडा 2 थांडवम’ आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस फिल्म ने आते ही लोगों का दिल जीत लिया है और इसी के साथ सोशल मीडिया पर इसकी खूब तारीफ हो रही है.
नंदमुरी बालकृष्ण की मचअवेटेड फिल्म ‘अखंडा 2 थांडवम’ आखिरकार देरी के बाद शुक्रवार, 12 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म पहले 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी लेकिन किन्हीं वजहों से मेकर्स ने इसे पोस्टपोन्ड कर दिया था. फाइनली आज जब से बड़े पर्दे पर पहुंची है तो इसे दर्शकों से भी शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वालों ने इसका रिव्यू भी सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया है. जानते हैं लोगों को ये फिल्म कैसी लगी है?
‘अखंडा 2 थांडवम’ लोगों को कैसी लगी?
‘अखंडा 2 थांडवम’ को दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. एक यूजर ने अखंडा 2 को "प्योर माइथोलॉजिकल मास मैडनेस" बताया और इसके क्लाइमेक्स को भी खूब पसंद किया साथ ही फिल्म को "ब्लॉकबस्टर" तक कह दिया. यूजर ने एक्स पोस्ट में लिखा है, "प्योर माइथोलॉजिकल मास मैडनेस, इंटरवल पीक, सेकंड हाफ-मदर सेंटिमेंट 3 ब्लॉक शिव थांडवम, क्लाइमेक्स. एनबीके की हिट स्ट्रीक जारी. ब्लॉकबस्टर, हर जगह यही लिखा है."
Pure mythological mass madness 🔥🔱🔱🔱— Naidu Nlr (@naidu4a8) December 12, 2025
Interval peaks 🔥🔥🙏🙏
Second half-
mother sentiment🙌
3 blocks shiva thandavam 🔱🔥🔥
Climax 🔥
NBK hit streak continues 💪
Blockbuster written al over 🔱🔱 #Akhanda2Thaandavam#NandamuriBalakrishna#BlockBusterAkhanda2Thandavam
फिल्म के लिए प्रशंसकों ने नंदामुरी बालकृष्ण की जमकर तारीफ की है. फिल्म में उनके कटआउट पर माला चढ़ाते हुए कई तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहे हैं.
#Akhanda2 🦁 🕉 🔱— $r!π!¥@$ (@vsr_001) December 4, 2025
Over all Good Inside report., 🧪 👩🍼 🚩🇮🇳
( - closeup shorts )#Akhanda2Thaandavam
ఓం నమః శివాయ 🙏
Double Hattrick ki ready chesuko @megopichand bro... #NBK111 https://t.co/ygkXPNmKbM pic.twitter.com/jhV2WSZbpx
एक और ने फिल्म को बताया ब्लॉकबस्टर
एक नेटिजन ने ट्वीट किया, "अखंडा 2 रिव्यू अखंडा 2 इंगेजिंग, एनर्जेटिक और शानदार सीन्स से भरपूर है. बालैया के अभिनय के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे. धमाकेदार एक्शन, मजबूत भावनाएं और एक गर्जनापूर्ण क्लाइमेक्स. जय बालैया, ज़बरदस्त दहाड़. म्यूजिक थमन, धमाकेदार ड्रम, बेहतरीन बॉस, ओजीएम ब्लॉकबस्टर."
#Akhanda2Review #Akhanda2 is Engaging, energetic, packed with elevation scenes. No word's for Balayya's performance.🔥— ✌️ Ur's Purush 💛 (@purushothammand) December 12, 2025
Explosive action, strong emotions, and a thunderous climax Jai balayya terrific roar. @MusicThaman Blasted drums excellent BGM Boya Oora Massss BLOCKBUSTER pic.twitter.com/gURkpcIOf0
कई और ने भी फिल्म की खूब तारीफ की है.
#Akhanda2Review :- Akhanda 2 Is An Unnecessary Sequel Which There Was No Need.— MR Jaat Reviews (@mrjaatreviews) December 12, 2025
The Movie Was Based On A Solid And Sensitive Subject Related To The Hindu Religion Which Could Have Been Made Better.
In Both The First Half And Second Half, There Are Hardly 1–2 Scenes Where You Get… pic.twitter.com/ht0CZoqjKz
Goosebumps overloaded! 🤯🔥#Akhanda2 is pure madness in the theatres. The roar is louder than ever. Balakrishna garu is in BEAST mode! 💪😤— Bishwajit Satpathy (@ImBishwajit9) December 12, 2025
Don't miss this theatrical experience!#Akhanda2Review #NandamuriBalakrishna pic.twitter.com/PF21kjKbfW
अखंडा 2 का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
अखंडा ने 21.20 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी. उम्मीद है कि अखंडा 2 भी अच्छी शुरुआत करेगी, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सीक्वल बॉक्स ऑफिस पर प्रीक्वल को पछाड़ पाएगा या नहीं. तेलुगु में फिल्म की ओपनिंग अच्छी रहने की उम्मीद है, लेकिन हिंदी वर्जन को धुरंधर से कड़ी टक्कर मिलेगी. बता दें, ये फिल्म बोयापति श्रीनु द्वारा निर्देशित है और इसमें बजरंगी भाईजान अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा, आदी और संयुक्ता मेनन प्रमुख भूमिकाओं में हैं.
