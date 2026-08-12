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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूड15 August Tiranga Thali: 15 अगस्त पर बनाएं तिरंगा थाली, जानें क्या रखें मेन्यू में?

15 August Tiranga Thali: 15 अगस्त पर बनाएं तिरंगा थाली, जानें क्या रखें मेन्यू में?

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर इस बार घर में बनाएं तिरंगा थाली और खाने को देशभक्ति के रंग में रंग दें. स्टार्टर से लेकर मेन कोर्स, डेजर्ट नारंगी रंग की कई स्वादिष्ट चीजें थाली में शामिल की जा सकती हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 12 Aug 2026 02:12 PM (IST)
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15 August Tiranga Thali: 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर घर में झंडा फहराने के साथ-साथ अगर खाने की थाली भी तिरंगे रंग में सज जाए, तो त्योहार का मजा दोगुना हो जाता है. बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको तिरंगा थाली देखकर बड़ा उत्साह आता है. तो चलिए जानते हैं कि इस बार आप अपनी तिरंगा थाली में क्या-क्या शामिल कर सकते हैं.

स्टार्टर से लेकर डेजर्ट तक पूरा मेन्यू

तिरंगा थाली की शुरुआत हल्के-फुल्के स्टार्टर से करें. हरे रंग के लिए पालक या धनिया-पुदीना कटलेट बना सकते हैं, सफेद रंग के लिए दही वड़ा या पनीर टिक्का रखें और नारंगी रंग के लिए गाजर या शकरकंद की टिक्की परोसें. मेन कोर्स में एक तरफ पालक पनीर या हरी सब्जी, बीच में दही या पनीर की सफेद ग्रेवी और दूसरी तरफ पनीर टमाटर या शाही पनीर जैसी नारंगी-लाल सब्जी रखी जा सकती है.

साथ में जीरा राइस या साधारण रोटी परोसें. आखिर में डेजर्ट के लिए तिरंगा तिरंगा त्रि-रंग बर्फी या केसर-पिस्ता-पालक फ्लेवर वाली कुल्फी बनाई जा सकती है, जो देखने में भी सुंदर लगती है और खाने में भी लाजवाब.

यह भी पढ़ें: Wheat Flour Recipes: एक ही आटे से पराठा, चीला और स्नैक, नोट करें 3 आसान रेसिपी

बच्चों और मेहमानों के लिए अलग ऑप्शन

घर में अगर बच्चे हैं तो उनके लिए थोड़ा मजेदार और आसान खाना बनाना अच्छा रहता है, जैसे तिरंगा सैंडविच, जिसमें हरी चटनी, सफेद मेयो और गाजर की परत लगाई जा सकती है. इसके अलावा तिरंगा पास्ता या फ्रूट चाट भी बच्चों को बहुत पसंद आती है.

वहीं मेहमानों के लिए थोड़ा ट्रेडिशनल और भारी मेन्यू रखा जा सकता है, जैसे पुलाव, कढ़ी और मिठाई का पूरा सेट, जिससे त्योहार का माहौल और भी खास बन जाए.

शाकाहारी और हाई-प्रोटीन ऑप्शन

आजकल बहुत से लोग हेल्दी और हाई-प्रोटीन खाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए भी तिरंगा थाली में अच्छे विकल्प रखे जा सकते हैं. स्प्राउट्स सलाद, पनीर भुर्जी, दाल तड़का और चना चाट जैसी चीजें प्रोटीन से भरपूर होती हैं और शाकाहारी भी हैं.

चाहें तो पालक, पनीर और गाजर को मिलाकर एक हेल्दी तिरंगा सलाद भी बनाया जा सकता है, जो सेहत के साथ-साथ रंग-बिरंगा भी दिखता है.

प्लेटिंग आइडिया

तिरंगा थाली को खास बनाने में प्लेटिंग का भी बड़ा हाथ होता है. थाली में खाना ऐसे सजाएं कि ऊपर हरा रंग, बीच में सफेद और नीचे नारंगी रंग की चीजें हों, बिल्कुल झंडे जैसा क्रम रखें. बीच में एक छोटा सा अशोक चक्र बनाने के लिए दही या रायते के ऊपर काली तिल या धनिया से गोला बना सकते हैं.

थाली के किनारों पर पुदीने की पत्ती या छोटे झंडे की टूथपिक लगाकर सजावट और भी सुंदर बनाई जा सकती है.

कुल मिलाकर बात यह है

15 अगस्त पर तिरंगा थाली बनाना ना तो मुश्किल है और ना ही महंगा, बस थोड़ी सी क्रिएटिविटी और रंगों का सही इस्तेमाल चाहिए.

हरे, सफेद और नारंगी रंग की चीजों को सही तरीके से सजाकर आप घर पर ही एक शानदार और यादगार तिरंगा थाली बना सकते हैं, जो बच्चों और बड़ों दोनों को खूब पसंद आएगी.

यह भी पढ़ें: कैसे बनाते हैं कच्चे पपीते की चटनी, सेहत के साथ स्वाद का जायका

Published at : 12 Aug 2026 02:12 PM (IST)
Tags :
Independence Day Tiranga Thali 15 August Tiranga Thali
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