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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीIndependence Day skin care: 15 अगस्त पर मिनटों में पाएं नेचुरल ग्लो, अपनाएं ये टिप्स

Independence Day skin care: 15 अगस्त पर मिनटों में पाएं नेचुरल ग्लो, अपनाएं ये टिप्स

15 अगस्त पर अगर आप भी चेहरे पर नेचुरल ग्लो चाहती हैं, महंगे पार्लर जाने की जरूरत नहीं. स्किन की देखभाल, CTM रूटीन, और सही स्किन प्रेप की मदद से चेहरे को फ्रेश और चमकदार बनाया जा सकता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 12 Aug 2026 02:23 PM (IST)
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Independence Day skin care: 15 अगस्त आ रहा है और हर कोई चाहता है कि उस दिन उसका चेहरा एकदम फ्रेश और चमकदार दिखे. पर बारिश के मौसम में स्किन का ख्याल रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. कभी चेहरा चिपचिपा लगता है तो कभी बेजान सा दिखता है. ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, बस कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप बिना पार्लर गए भी नेचुरल ग्लो पा सकते हैं.

मानसून में स्किन का रखें खास ख्याल

बारिश के दिनों में हवा में नमी ज्यादा होती है, जिससे चेहरे पर पसीना और तेल जल्दी जमा हो जाता है. इस मौसम में हल्का और वॉटर-बेस्ड मॉइश्चराइजर लगाना चाहिए, ताकि स्किन ना ज्यादा ऑयली लगे और ना ही रूखी. साथ ही दिन में दो-तीन बार चेहरा साफ पानी से धोते रहें, जिससे धूल-मिट्टी और पसीना हट जाए और पिंपल्स होने का खतरा कम हो जाए.

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रोज करें CTM रूटीन

चेहरे की चमक बनाए रखने का सबसे आसान तरीका है CTM रूटीन, यानी क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइश्चराइजिंग. सबसे पहले माइल्ड फेस वॉश से चेहरा साफ करें ताकि गंदगी निकल जाए. इसके बाद गुलाब जल जैसा हल्का टोनर लगाएं, इससे स्किन के पोर्स टाइट होते हैं और चेहरा ताजा लगता है. आखिर में हल्का मॉइश्चराइजर लगाकर स्किन को नमी दें. रोज सुबह-शाम बस पांच मिनट का यह रूटीन अपनाने से चेहरे पर अपने आप निखार आने लगता है.

इंस्टेंट ग्लो के लिए घरेलू नुस्खे

अगर 15 अगस्त पर जल्दी में तुरंत ग्लो चाहिए तो घर में रखी चीजें ही काफी हैं. एक चम्मच बेसन में थोड़ा दूध और शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं, दस मिनट बाद हल्के हाथों से धो लें, चेहरा एकदम चमक उठेगा. इसके अलावा ठंडी चाय की पत्ती वाला पानी या बर्फ के टुकड़े चेहरे पर रगड़ने से भी तुरंत निखार आता है और चेहरे की सूजन भी कम होती है. बेसन और हल्दी का पैक भी बरसों पुराना नुस्खा है, जो आज भी उतना ही असरदार है.

मेकअप से पहले जरूरी है स्किन प्रेप

अच्छे मेकअप की शुरुआत अच्छी स्किन प्रेप से होती है. मेकअप लगाने से पहले चेहरा अच्छे से साफ करें और मॉइश्चराइजर लगाकर कुछ मिनट रुकें, ताकि वह स्किन में अच्छे से समा जाए. इसके बाद हल्का प्राइमर लगाएं, इससे मेकअप ज्यादा देर तक टिका रहता है और चेहरा नेचुरल भी दिखता है. बारिश के मौसम में वॉटरप्रूफ या लॉन्ग-लास्टिंग प्रोडक्ट चुनना बेहतर रहता है, ताकि पसीने या नमी की वजह से मेकअप खराब ना हो.

कुल मिलाकर बात यह है

15 अगस्त के जश्न में शामिल होने के लिए महंगे पार्लर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है.बस मानसून के हिसाब से स्किन का ध्यान रखें, रोज CTM रूटीन अपनाएं, जरूरत पड़ने पर घरेलू नुस्खों का सहारा लें और मेकअप से पहले स्किन को अच्छे से तैयार करें. इन छोटी-छोटी आदतों से ही चेहरे पर नेचुरल ग्लो आ जाता है और आप बिना किसी झंझट के इस स्वतंत्रता दिवस पर खिले-खिले नजर आएंगे.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें

यह भी पढ़ें: Multani Mitti Face Pack: मुल्तानी मिट्टी में डालें ये चीज, चेहरा बोलेगा- 'Thank You'

Published at : 12 Aug 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
Skin Care 15 August Skin Care
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