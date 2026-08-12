मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड17 साल की उम्र में रिया चक्रवर्ती की 3 लाख महीने थी सैलरी, बोलीं- चेहरा ठीक करवाने पर किया खर्च

17 साल की उम्र में रिया चक्रवर्ती की 3 लाख महीने थी सैलरी, बोलीं- चेहरा ठीक करवाने पर किया खर्च

रिया चक्रवर्ती इन दिनों शो 'ट्रेटर' में नजर आ रही हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी सैलरी को लेकर बात की. रिया ने बताया कि जब वो 17 साल की थी तो उन्होंन वीजे के तौर पर 3 लाख सैलरी मिली थी.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 12 Aug 2026 03:48 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती एक बार फिर से खबरों में हैं. इन दिनों वो रियलिटी शो 'ट्रेटर' में दिख रही हैं. इस शो से वो चर्चा में बनी हैं. उन्होंने शो में जेल के दिनों को भी याद किया. अब रिया ने अपने करियर के शुरुआती दौर के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि वो टीनएज से काम कर रही हैं. उन्होंने MTV पर वीडियो जॉकी के तौर पर काम शुरू किया था. उन्होंने अपने पहले सेलिब्रिटी इंटरव्यू और सैलरी के बारे में बात की. 

तन्मय भट्ट से बातचीत में उन्होंने बताया कि जब वो 17-18 साल की थी तब वो हर महीने 3 लाख रुपये महीने कमा रही थीं. इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि वो पैसा उन्होंने अपने चेहरे के ट्रीटमेंट पर खर्च किया. 

सलमान खान का किया था पहला इंटरव्यू

रिया ने अपने पहले सेलिब्रिटी इंटरव्यू के बारे में बात करते हुए कहा, 'मैं MTV पर वीजे थी. मैंने पहला इंटरव्यू सलमान खान का किया था. सभी ने मुझे उनका इंटरव्यू लेने दिया. मुझे नहीं पता था कि वो सभी इतने अच्छे क्यों थे लेकिन सभी डरे हुए थे. वो एक ऐसा समय था जब सिर्फ गुड लुकिंग लोगों को ही बोलने दिया जाता था.'

आगे उन्होंने कहा, 'जब मैं वीजे थी तो अच्छा कमाती थी. मुझे याद है कि शायद मुझे 3 लाख रुपये महीने सैलरी मिलती थी. मैं सिर्फ 17-18 साल की थी. तो मुझे लगता था कि मैं बहुत अमीर हूं. मैंने वो पैसे मेरे चेहरे को ठीक करने में खर्च किया.' फिर मजाक में तन्मय ने पूछा कि क्या उन्हें भी अपना चेहरा फिक्स करवाना चाहिए. तो रिया ने कहा कि सभी को करवाना चाहिए. उन्होंने कहा कि कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजी बहुत एडवांस हो गई है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rhea Chakraborty (@rhea_chakraborty)

ये भी पढ़ें- 'स्पाइडर मैन' ने इंडिया बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, बनी 500 करोड़ कमाने वाली पहली हॉलीवुड फिल्म

रिया चक्रवर्ती की करियर जर्नी

बता दें कि रिया ने टीवी से फिल्मों तक सफर तय किया उन्होंने 2012 में तेलुगू इंडस्ट्री में डेब्यू किया था. वो फिल्म Tuneega Tuneega में दिखी थीं. इसके एक साल बाद उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया. वो फिल्म 'मेरे डैड की मारुति' में नजर आईं. इसके बाद उन्होंने 'सोनाली केबल', 'दोबारा', 'हाफ गर्लफ्रेंड', 'बैंक चोर', 'जलेबी', 'चेहरे' जैसी फिल्में की. वो आखिरी बार 2021 में फिल्म चेहरे में नजर आई थीं. वहीं वो लगातार एमटीवी रोडीज में गैंग लीडर के तौर पर दिख रही हैं. 2023 और 2025 में वो शो में गैंग लीड रोल में दिखी थीं.

ये भी पढ़ें- क्लैश में सनी देओल की फिल्म को तगड़ा नुकसान, इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ करेगी बंपर कमाई, ट्रेड एक्सपर्ट्स का बड़ा दावा

बता दें कि रिया चक्रवर्ती काफी विवादों में रही हैं. उनका एक्टर सुशांत सिंह राजपूत संग अफेयर था. सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे. इसके बाद काफी विवाद हुआ. सुशांत की मौत के बाद रिया का नाम ड्रग्स केस में आया था. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, फिर उन्हें जमानत मिल गई. सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में रिया और उनके परिवार को क्लीन चिट दे दी थी.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 12 Aug 2026 03:48 PM (IST)
Tags :
Rhea Chakraborty
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
17 साल की उम्र में रिया चक्रवर्ती की 3 लाख महीने थी सैलरी, बोलीं- चेहरा ठीक करवाने पर किया खर्च
17 साल की उम्र में रिया चक्रवर्ती की 3 लाख महीने थी सैलरी, बोलीं- चेहरा ठीक करवाने पर किया खर्च
बॉलीवुड
'मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना...' 'क्राइम पेट्रोल' में अजय देवगन ने छीनी कुर्सी तो अनूप सोनी ने कही ये बात
'ज्यादा कुछ नहीं कहना...' 'क्राइम पेट्रोल' में अजय ने छीनी कुर्सी तो अनूप सोनी ने कही ये बात
बॉलीवुड
Batwara 1947 Live Update: सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ एडवांस बुकिंग में तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड? जानें- दोपहर 3 बजे तक का कलेक्शन
'बंटवारा 1947' एडवांस बुकिंग में तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड? जानें- दोपहर 3 बजे तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
क्लैश में सनी देओल की फिल्म को तगड़ा नुकसान, इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ करेगी बंपर कमाई, ट्रेड एक्सपर्ट्स का बड़ा दावा
बॉक्स ऑफिस क्लैश में सनी को तगड़ा नुकसान, इमरान हाशमी की Awarapan 2 करेगी बंपर कमाई
Advertisement

वीडियोज

Trisha Krishnan की Cryptic Post ने Vijay-Sangeetha के बीच बढ़ाई Divorce Buzz पर चर्चा
Gold Silver Price: 1 ही दिन में 10,000 महंगी हुई चांदी! सोना 1.55 लाख के पार, मार्केट में आया भूचाल!
Sansani: एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की खतरनाक मिस्ट्री !
The Traitors 2 का नया Sneak Peek Out, Rhea Chakraborty से Mallika Sherawat तक दिखा बड़ा Drama
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का जलवा, Farhana Bhatt समेत सितारों ने बिखेरा Glamour
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गुटखा पर लगा बैन, आज से एक साल तक रहेगी पाबंदी, सरकार का बड़ा फैसला
गुटखा पर लगा बैन, आज से एक साल तक रहेगी पाबंदी, सरकार का बड़ा फैसला
झारखंड
JSSC CGL पेपर लीक का बड़ा खुलासा! 28 अभ्यर्थियों को रटवाए थे 135 सवाल
JSSC CGL पेपर लीक का बड़ा खुलासा! 28 अभ्यर्थियों को रटवाए थे 135 सवाल
क्रिकेट
आंद्रे रसेल की ताबड़तोड़ पारी, सिर्फ छक्कों में किया डील; फिर भी हार गई टीम 
आंद्रे रसेल की ताबड़तोड़ पारी, सिर्फ छक्कों में किया डील; फिर भी हार गई टीम 
बॉलीवुड
'हजारों घंटे की मेहनत है...' रणबीर कपूर ने बंद की 'रामायण' के VFX को ट्रोल करने वालों की बोलती
'हजारों घंटे की मेहनत है...' रणबीर ने बंद की 'रामायण' के VFX को ट्रोल करने वालों की बोलती
इंडिया
Parliament Monsoon Session LIVE: अमित शाह की चिट्ठी के बाद भी गतिरोध जारी, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित
LIVE: अमित शाह की चिट्ठी के बाद भी गतिरोध जारी, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित
बिजनेस
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
एग्रीकल्चर
कृषि छात्रों के सीधे खाते में आएगा पैसा, सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान
कृषि छात्रों के सीधे खाते में आएगा पैसा, सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान
यूटिलिटी
Train News: ट्रेन की रिजर्व सीट पर कब्जा, शिकायत भी नहीं आई काम, रेलवे भरेगा जुर्माना
Train News: ट्रेन की रिजर्व सीट पर कब्जा, शिकायत भी नहीं आई काम, रेलवे भरेगा जुर्माना
ABP NEWS
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
ABP NEWS
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
ABP NEWS
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
ABP NEWS
Viral Video : घर में युवक के साथ ऐसा सुलूक, हाथ-पैर बांधने का वीडियो वायरल!
Viral Video : घर में युवक के साथ ऐसा सुलूक, हाथ-पैर बांधने का वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे की कार हादसे का Live Video आया सामने!
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे की कार हादसे का Live Video आया सामने!
Embed widget