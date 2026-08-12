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Wheat Flour Storage Tips in Monsoon: मानसून में आटे में लग जाते हैं कीड़े, ऐसे करें स्टोर

Wheat Flour Storage Tips in Monsoon: मानसून में नमी के कारण आटे में कीड़े लगने की समस्या बढ़ जाती है. सही डिब्बे और आसान घरेलू तरीकों से आटे को सुरक्षित रख सकते हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 12 Aug 2026 03:38 PM (IST)
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Wheat Flour Storage Tips in Monsoon:  बारिश का मौसम जितना सुकून भरा होता है उतना ही इस मौसम में बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है. बीमारियों के अलावा एक और सबसे बड़ी परेशानी होती है जो आम हो जाती है वो है उमस का बढ़ जाना, जिसके कारण घर में नमी बढ़ जाती है. और इसी नमी की वजह से रसोई में रखा आटा सबसे पहले खराब होना शुरू होता है. कई बार कुछ ही दिनों में आटे में छोटे-छोटे भूरे रंग के कीड़े दिखने लगते हैं, जिन्हें देखकर पूरा आटा फेंकना पड़ता है. यह समस्या लगभग हर घर में मानसून के दौरान देखने को मिलती है. लेकिन वहीं अगर आटे को सही तरीके से स्टोर किया जाए, तो इसमें कीड़े लगने से बचाया जा सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी कि क्या है सही तरीका.

आटे में कीड़े क्यों लगते हैं?

मानसून में हवा में नमी की मात्रा बहुत बढ़ जाती है. जब यह नमी आटे के डिब्बे या पैकेट के अंदर पहुंचती है, तो आटा हल्का सा गीला होने लगता है. यही गीलापन कीड़ों के पनपने की सबसे बड़ी वजह बनता है. इसके अलावा अगर आटे का डिब्बा ठीक से बंद न हो, तो बाहर से हवा और नमी अंदर जाती रहती है, जिससे कीड़े और भी तेजी से बढ़ते रहते हैं और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वे पूरे आटे को बर्बाद कर देते हैं. कई बार पुराना आटा या बहुत ज्यादा मात्रा में एक साथ रखा गया आटा भी जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि वह ज्यादा दिनों तक डिब्बे में बंद पड़ा रहता है और उसमें नमी जमा होने लगती है.

यह भी पढ़ेंः 12 अगस्त को एक साथ अमावस्या और सूर्य ग्रहण, पूजा करें या लगेगा सूतक? जानें सही नियम

आटे को कीड़ों से बचाने के आसान तरीके

आटे को कीड़ों से बचाने के लिए सबसे पहला तरीका है कि उसे हमेशा एयरटाइट यानी पूरी तरह बंद होने वाले डिब्बे में रखें. डिब्बे को हर बार इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह बंद करना चाहिए. इसके अलावा आटे के डिब्बे में कुछ तेजपत्ते डालने से भी कीड़े नहीं लगते, क्योंकि तेजपत्ते की खुशबू कीड़ों को दूर रखती है. साथ ही आप तेजपत्ते के अलावा नीम की कुछ सूखी पत्तियां भी डाल सकते हैं जो कि सबसे पुराना और एक असरदार तरीका है. साथ ही आटे में तेजपत्ता और नीम के पत्ते मिलाने से रोटी बनाने में अच्छी खुशबू और नीम के कारण शरीर को कुछ पोषण भी मिलते हैं. वहीं कुछ लोग आटे के डिब्बे में एक साफ कपड़े में लौंग बांधकर भी रख देते हैं, इससे भी कीड़े लगने का खतरा कम हो जाता है. ध्यान रखने वाली बात है कि मानसून में आटा एक बार में ज्यादा मात्रा में नहीं खरीदना चाहिए, इससे उसको एक बार में स्टोर करने में दिक्कत आती है.

आटे को स्टोर करते समय बरतें ये सावधानियां

आटे के डिब्बे को हमेशा सूखी और ठंडी जगह पर रखना चाहिए, सीधे धूप या गैस के पास रखने से बचें. डिब्बे में आटा भरने से पहले यह जरूर देख लें कि डिब्बा पूरी तरह सूखा हो, उसमें पानी की एक भी बूंद न हो. हर 10-15 दिन में डिब्बे को खाली करके अच्छी तरह साफ करना चाहिए और उसके बाद ही नया आटा डालें. इसके अलावा आटा को इस्तेमाल करते वक्त भी ध्यान देना चाहिए कि आपका हाथ सूखा हो गीला हो, कई बार पानी की एक दो बूंद ही आटे के खराब करने के लिए काफी होता है.

यह भी पढ़ेंः Surya Grahan 2026 Time: सूर्य ग्रहण का सूतक काल शुरू, ग्रहण कब शुरू होगा, भारत में क्या होगा असर ?

Published at : 12 Aug 2026 03:38 PM (IST)
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