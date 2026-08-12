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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआंद्रे रसेल की ताबड़तोड़ पारी, सिर्फ छक्कों में किया डील; फिर भी हार गई टीम 

आंद्रे रसेल की ताबड़तोड़ पारी, सिर्फ छक्कों में किया डील; फिर भी हार गई टीम 

Andre Russell: आंद्रे रसेल ने CPL 2026 में अपना जौहर दिखाया. उन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 9 छक्के शामिल रहे. रसेल के बल्ले से कोई चौका नहीं निकला.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 12 Aug 2026 03:01 PM (IST)
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अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास ले चुके आंद्रे रसेल (Andre Russell) ने टी20 लीग में खेलना जारी रखा है. इन दिनों वह 2026 कैरेबियाई प्रीमियर लीग (CPL 2026) में जमैका किंग्समेन के लिए खेल रहे हैं. उन्होंने बारबाडोस ट्राइडेंट्स के खिलाफ खेले गए टूर्नामेंट के चौथे मुकाबले में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से महफिल लूट ली. रसेल ने अपनी इस पारी में सिर्फ छक्कों में डील किया. उन्होंने एक भी चौका नहीं लगाया. हालांकि उनकी पारी टीम को जीत नहीं दिला सकी. 

रन चेज के दौरान रसेल ने 38 गेंदों में 178.95 के स्ट्राइक रेट से 68 रन स्कोर किए. इस दौरान उनके बल्ले से 9 छक्के निकले. वह नंबर सात पर बैटिंग के लिए उतरे थे. पारी में रसेल टीम की आखिरी उम्मीद नजर आ रहे थे, उनके आउट होते ही सब बिखर गया. रसेल से पहले के बल्लेबाज ज्यादा कुछ खास नहीं कर सके. 

इससे पहले एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स के खिलाफ मैच में रसेल का बल्ला खामोश नजर आया था. वह 10 गेंदों में सिर्फ 08 रन बनाकर आउट हो गए थे. इस दौरान उनके बल्ले से सिर्फ 1 चौका निकला था. लेकिन दूसरे मैच में उनकी तरफ से शानदार वापसी देखने को मिली. 

5 रन से मैच हारी रसेल की टीम

मुकाबले में जमैका किंग्समेन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बैटिंग के लिए मैदान पर उतरी बारबाडोस ट्राइडेंट्स ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 206 रन बनाए. इस दौरान टीम के लिए ओपनिंग पर आए ब्रेंडन किंग ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 51 गेंदों में 5 चौके और 4 छक्के लगाकर 73 रन स्कोर किए. इसके अलावा शेरेफन रदरफोर्ड के बल्ले से अर्धशतक निकला. उन्होंने 28 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्के लगाकर 50 रन बनाए. 

फिर चेज के लिए मैदान पर उतरी जमैका की टीम 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 201 रन तक ही पहुंच सकी. इस तरह टीम को 05 रन से हार का सामना करना पड़ा. टीम के लिए रसेल सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज रहे. इस दौरान बारबाडोस के लिए डेनियल सैम्स ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए.

 

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Published at : 12 Aug 2026 03:01 PM (IST)
Tags :
Andre Russell CPL 2026 Jamaica Kingsmen Vs Barbados Tridents
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