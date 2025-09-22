हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थDrinks for Navratri: हेल्थ और फिटनेस बनाए रखने के लिए पिएं ये 7 ड्रिंक्स, नहीं होगी कमजोरी महसूस

Drinks for Navratri: नवरात्रि में कमजोरी और थकान से बचें, जानें 7 हेल्दी ड्रिंक्स जो व्रत के दौरान एनर्जी और हाइड्रेशन बनाए रखें.

By : मीनू झा  | Updated at : 22 Sep 2025 06:01 PM (IST)
Drinks for Navratri: नौ दिनों का त्योहार न सिर्फ धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को भी रिफ्रेश करने का एक मौका है. व्रत के दौरान हम कई बार ऊर्जा की कमी, कमजोरी और थकान महसूस करते हैं. लेकिन सही ड्रिंक्स से आप न केवल हाइड्रेटेड रह सकते हैं, बल्कि आपकी एनर्जी भी बनी रहती है.

नारियल पानी: शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करता है. कमजोरी और थकान को दूर करता है. पाचन को सुधारने में मदद करता है. व्रत के दौरान दिन में 2 बार नारियल पानी लें.
फल और सब्जियों का जूस: विटामिन और मिनरल्स की कमी पूरी करता है. इम्यूनिटी को मजबूत करता है. एनर्जी और फोकस बढ़ाता है. गाजर, चुकंदर, सेब और संतरे का जूस बनाएं. बिना शुगर के पीएं, ताकि यह हेल्दी रहे.
ठंडा दही ड्रिंक: पेट की सेहत सुधारता है. ये ड्रिंक एनर्जी बनाए रखता है. व्रत में भारी भोजन की जगह हल्का और हेल्दी विकल्प. दही में काला नमक, भुना जीरा पाउडर और पुदीना डालकर ठंडा पीएं.
एलोवेरा जूस: शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालता है. पेट साफ़ रखता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है. स्किन हेल्थ भी बेहतर बनाता है. एलोवेरा जेल को पानी में मिलाकर दिन में 1 बार पिएं. स्वाद के लिए नींबू डाल सकते हैं.
संतरे का जूस: थकान और कमजोरी को दूर करता है. हड्डियों और त्वचा के लिए अच्छा है. एनर्जी लेवल भी बढ़ाता है. संतरे का ताजा जूस लें, बिना शुगर के, ताकि हेल्दी रहे.
अदरक और नींबू: इसका गुनगुना पानी पेट को गर्म रखता है और पाचन को बेहतर करता है. साथ ही कमजोरी और ठंडक को दूर करता है.
हर्बल टी या हल्दी वाला दूध: ये थकान कम करता है. इम्यूनिटी बढ़ाता है, रात में पीने से नींद भी अच्छी आती है. हल्दी और हर्बल टी में शहद मिलाकर पी सकते हैं.
Published at : 22 Sep 2025 06:00 PM (IST)
