एलोवेरा जूस: शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालता है. पेट साफ़ रखता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है. स्किन हेल्थ भी बेहतर बनाता है. एलोवेरा जेल को पानी में मिलाकर दिन में 1 बार पिएं. स्वाद के लिए नींबू डाल सकते हैं.