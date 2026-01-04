ये स्कॉलरशिप ले ली तो जापान में फ्री हो जाएगी पढ़ाई, इसके बारे में जानते हैं आप?

आज के समय में ऐसे भारतीय विद्यार्थी या स्टूडेंट्स, जो विदेश में पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, उनका रुझान यूरोपीय देशों से हटकर जापान की तरफ बढ़ रहा है. इसकी वजह यह है कि यूरोपीय देशों और अमेरिका में पढ़ाई का खर्च काफी ज्यादा है. इसके अलावा ट्रम्प सरकार द्वारा वीजा प्रक्रिया को और कठोर बनाए जाने के बाद भी कई भारतीय छात्र अपनी पढ़ाई के लिए जापान की ओर रुख कर रहे हैं. अगर आप भी अपनी हायर स्टडीज के लिए जापान जाना चाहते हैं, तो आपको जापान की एक ऐसी स्कॉलरशिप का लाभ उठाना चाहिए, जिससे आपकी फीस बिल्कुल फ्री हो सकती है और आप जापान की टॉप यूनिवर्सिटीज से पढ़ाई कर सकते हैं.

MEXT स्कॉलरशिप क्या है?

जापान सरकार विदेशी छात्रों के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाती है, जिसका नाम MEXT Scholarship (Monbukagakusho) है. यह स्कॉलरशिप जापान के शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है. इसके तहत विदेशी छात्रों को जापानी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करने के लिए किसी भी प्रकार की ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ती. यह जापान सरकार की एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है.

इसके अंतर्गत छात्रों को न सिर्फ ट्यूशन फीस से छूट मिलती है, बल्कि सरकार रहने और खाने के लिए स्टाइपेंड भी प्रदान करती है. इससे विदेशी छात्र जापान में रहकर बिना आर्थिक चिंता के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं. इस स्कॉलरशिप का लाभ भारतीय छात्र भी ले सकते हैं. इसके जरिए जापान की टॉप यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पढ़ाई की जा सकती है. इस स्कॉलरशिप में पढ़ाई की फीस के साथ-साथ हवाई यात्रा का खर्च भी शामिल होता है.

MEXT स्कॉलरशिप के लिए जरूरी शर्तें

इस स्कॉलरशिप का लाभ उठाने के लिए कुछ नियम और शर्तें तय की गई हैं. अगर उम्मीदवार इन शर्तों को पूरा करता है, तो वह इस स्कॉलरशिप के लिए योग्य माना जाता है.





अगर कोई छात्र अंडरग्रेजुएट की पढ़ाई के लिए MEXT स्कॉलरशिप लेना चाहता है, तो उसकी उम्र लगभग 17 से 25 साल के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा उम्मीदवार के 12वीं कक्षा में लगभग 80 प्रतिशत अंक होना जरूरी है.





अगर कोई उम्मीदवार मास्टर्स, पीएचडी या रिसर्च की पढ़ाई के लिए इस स्कॉलरशिप के माध्यम से जापान जाना चाहता है, तो उसकी उम्र 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए. इन कोर्सों के लिए उम्मीदवार के पिछले डिग्री में कम से कम 70 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है.





उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए. इसके साथ ही उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना भी जरूरी है.

