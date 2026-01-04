वैलेंटाइन डे 2026 पर महाक्लैश, बॉक्स ऑफिस पर टकराएंगी 'ओ रोमियो' समेत ये फिल्में

एक्सप्लोरर
वैलेंटाइन डे 2026 पर होगा महाक्लैश, बॉक्स ऑफिस पर टकराएंगी 'ओ रोमियो' और 'तू या मैं' समेत ये फिल्में
Valentine's Day 2026 Box Office Clash: वैलेंटाइन डे 2026 पर बॉक्स ऑफिस पर बड़ा क्लैश होने वाला है. 'ओ रोमियो' से लेकर 'अ ब्यूटीफुल ब्रेकअप' तक जैसी कई फिल्में 13 फरवरी को रिलीज के लिए तैयार हैं.
वैलेंटाइन डे 2026 सिनेमा लवर्स के लिए बेहद स्पेशल होने वाला है. प्यार के इस दिन को खास बनाने के लिए कपल्स थिएटर्स में कई नई रिलीज फिल्मों का लुत्फ उठा सकते हैं. इस साल वैलेंटाइन डे पर बॉलीवुड के साथ-साथ साउथ और हॉलीवुड फिल्में भी थिएटर्स में दस्तक देने जा रही हैं. शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' से लेकर 'अ ब्यूटीफुल ब्रेकअप' तक जैसी कई रोमांटिक और खूबसूरत फिल्में इस वैलेंटाइन डे पर रिलीज होने वाली हैं.
ओ' रोमियो
- शाहिद कपूर की मोस्ट अवेटेड रोमांटिक फिल्म 'ओ रोमियो' वैलेंटाइन डे पर रिलीज होगी.
- विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 13 फरवरी 2026 को थिएटर्स में दस्तक देगी.
- 'ओ रोमियो' में शाहिद कपूर के साथ तृप्ति डिमरी रोमांस करती नजर आएंगी.
- इसके अलावा फिल्म में विक्रांत मैसी, दिशा पाटनी और नाना पाटेकर जैसे कलाकार भी होंगे.
तू या मैं
- आंखों की गुस्ताखियां के बाद अब शनाया कपूर 'तू या मैं' में नजर आने वाली हैं.
- इस फिल्म में उनके साथ आदर्श गौरव इश्क फरमाते दिखाई देंगे.
- 'तू या मैं' को बिजॉय नंबियार ने डायरेक्ट किया है, ये फिल्म भी 13 फरवरी 2026 को रिलीज होगी.
स्वयंभू
- पीरियड वॉर एक्शन ड्रामा फिल्म 'स्वयंभू' भी 13 फरवरी 2026 को थिएटर्स में दस्तक देगी.
- निखिल सिद्धार्थ स्टारर इस फिल्म को भरत कृष्णमाचारी ने डायरेक्ट किया है.
- इस फिल्म में संयुक्ता मेनन और नभा नटेश जैसे कलाकार भी अहम किरदार अदा करते नजर आएंगे.
विथ लव
- 'विथ लव' एक रोमांटिक तमिल फिल्म है से मदन ने डायरेक्ट किया है.
- अभिशन जीविंथ और अनस्वरा राजन स्टारर ये फिल्म 13 फरवरी 2026 को बड़े पर्दे पर आने वाली है.
अ ब्यूटीफुल ब्रेकअप
- 'अ ब्यूटीफुल ब्रेकअप' एक इंग्लिश रोमांटिक फिल्म है जो वैलेंटाइन डे के मौके पर रिलीज हो रही है.
- 13 फरवरी को रिलीज हो रही इस फिल्म में मैटिल्डा और थक्स लीड रोल में हैं.
वन्स मोर
- तमिल रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'वन्स मोर' भी 13 फरवरी को थिएटर्स में दस्तक देगी.
- विग्नेश श्रीकांत के डारेक्शन वाली इस फिल्म में अर्जुन दास और अदिति शंकर लीड रोल में दिखाई देंगे.
