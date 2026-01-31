घर में रोज इस्तेमाल होने वाली ये 6 चीजें बन जाती हैं जहर, समय पर नहीं बदली तो पहुंचा सकती है नुकसान

घर के फ्रिज में रखी प्लास्टिक की आइस क्यूब ट्रे को हर 2 साल में बदल देना चाहिए. फ्रीजर में रहने के बावजूद इनमें समय के साथ गंदगी बदबू और बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं. इनमें छोटे-छोटे क्रैक हो जाते हैं, जहां जर्म्स छिप जाते हैं. अगर बर्फ का स्वाद अजीब लगे या ट्रे का रंग बदल जाए तो इसे बदलने का समय आ गया है.