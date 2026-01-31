हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
घर में रोज इस्तेमाल होने वाली ये 6 चीजें बन जाती हैं जहर, समय पर नहीं बदली तो पहुंचा सकती है नुकसान

घर में रोज इस्तेमाल होने वाली ये 6 चीजें बन जाती हैं जहर, समय पर नहीं बदली तो पहुंचा सकती है नुकसान

घर के फ्रिज में रखी प्लास्टिक की आइस क्यूब ट्रे को हर 2 साल में बदल देना चाहिए. फ्रीजर में रहने के बावजूद इनमें समय के साथ गंदगी बदबू और बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं. इनमें छोटे-छोटे क्रैक हो जाते हैं.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 31 Jan 2026 12:39 PM (IST)
घर के फ्रिज में रखी प्लास्टिक की आइस क्यूब ट्रे को हर 2 साल में बदल देना चाहिए. फ्रीजर में रहने के बावजूद इनमें समय के साथ गंदगी बदबू और बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं. इनमें छोटे-छोटे क्रैक हो जाते हैं.

हम रोजाना की कई चीजों को बिना सोचे-समझे इस्तेमाल करते रहते हैं. लेकिन उन्हें समय पर बदलना सेहत के लिहाज से बहुत जरूरी होता है. कुछ चीजें समय के साथ बैक्टीरिया जमा कर लेती है तो कुछ अपनी असरदार क्षमता खो देती है. साफ-सफाई बनाए रखने और बीमारियों बचने के लिए इन चीजों को तय समय पर बदलना जरूरी है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि घर में रोज इस्तेमाल होने वाली कौन सी 6 चीजें समय पर नहीं बदली तो सेहत को नुकसान हो सकता है.

1/6
घर के फ्रिज में रखी प्लास्टिक की आइस क्यूब ट्रे को हर 2 साल में बदल देना चाहिए. फ्रीजर में रहने के बावजूद इनमें समय के साथ गंदगी बदबू और बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं. इनमें छोटे-छोटे क्रैक हो जाते हैं, जहां जर्म्स छिप जाते हैं. अगर बर्फ का स्वाद अजीब लगे या ट्रे का रंग बदल जाए तो इसे बदलने का समय आ गया है.
घर के फ्रिज में रखी प्लास्टिक की आइस क्यूब ट्रे को हर 2 साल में बदल देना चाहिए. फ्रीजर में रहने के बावजूद इनमें समय के साथ गंदगी बदबू और बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं. इनमें छोटे-छोटे क्रैक हो जाते हैं, जहां जर्म्स छिप जाते हैं. अगर बर्फ का स्वाद अजीब लगे या ट्रे का रंग बदल जाए तो इसे बदलने का समय आ गया है.
2/6
वहीं रीयूजेबल पानी की बोतल को हर 6 महीने में बदलना चाहिए. रोज धोने के बाद भी ढक्कन और स्ट्रॉ में नमी रह जाती है, जिससे बैक्टीरिया और फंगस पनप सकते हैं. खासकर प्लास्टिक बोतल समय के साथ खराब होने लगती है. ऐसे में स्टील की बोतल सही ऑप्शन मानी जाती है.
वहीं रीयूजेबल पानी की बोतल को हर 6 महीने में बदलना चाहिए. रोज धोने के बाद भी ढक्कन और स्ट्रॉ में नमी रह जाती है, जिससे बैक्टीरिया और फंगस पनप सकते हैं. खासकर प्लास्टिक बोतल समय के साथ खराब होने लगती है. ऐसे में स्टील की बोतल सही ऑप्शन मानी जाती है.
Published at : 31 Jan 2026 12:39 PM (IST)
