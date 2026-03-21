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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थअपनी व्रत की थाली को ऐसे बनाएं हेल्दी, नहीं तो ज्यादा कैलोरी के चक्कर में बढ़ जाएगा वजन

अपनी व्रत की थाली को ऐसे बनाएं हेल्दी, नहीं तो ज्यादा कैलोरी के चक्कर में बढ़ जाएगा वजन

नवरात्रि के दौरान व्रत को शरीर को हल्का रखना और पाचन तंत्र को आराम देने का मौका माना जाता है. अगर इस दौरान कम कैलोरी और कम फैट वाला खाना खाया जाए तो शरीर को डिटॉक्स होने में मदद मिलती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 21 Mar 2026 04:39 PM (IST)
नवरात्रि के दौरान व्रत को शरीर को हल्का रखना और पाचन तंत्र को आराम देने का मौका माना जाता है. अगर इस दौरान कम कैलोरी और कम फैट वाला खाना खाया जाए तो शरीर को डिटॉक्स होने में मदद मिलती है.

देशभर में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और श्रद्धालु पूरे उत्साह और भक्ति के साथ मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा कर रहे हैं. इन 9 दिनों में व्रत रखने और सात्विक खाना खाने की परंपरा है. जहां एक तरफ यह आस्था और संयम का प्रतीक माना जाता है. वहीं दूसरी ओर यह सेहत बेहतर करने का भी अच्छा मौका माना जाता है. हालांकि, अक्सर देखा जाता है कि व्रत के दौरान लोग खानपान में ऐसी गलती कर बैठते हैं, जिससे फायदा होने की बजाय नुकसान होने लगता है. खासतौर पर ज्यादा तला-भुना और मीठी चीजें खाने से वजन बढ़ने, एसिडिटी और पाचन से जुड़ी समस्याएं सामने आने लगती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप अपने व्रत की थाली को हेल्दी कैसे बना सकते हैं.

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नवरात्रि के दौरान व्रत में शरीर को हल्का रखना और पाचन तंत्र को आराम देने का मौका माना जाता है. अगर इस दौरान कम कैलोरी और कम फैट वाला खाना खाया जाए तो शरीर को डिटॉक्स होने में मदद मिलती है, साथ ही वजन भी कंट्रोल में रहता है.
नवरात्रि के दौरान व्रत में शरीर को हल्का रखना और पाचन तंत्र को आराम देने का मौका माना जाता है. अगर इस दौरान कम कैलोरी और कम फैट वाला खाना खाया जाए तो शरीर को डिटॉक्स होने में मदद मिलती है, साथ ही वजन भी कंट्रोल में रहता है.
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एक्सपर्ट्स के अनुसार, ज्यादा तेल और चीनी वाली चीजें खाने से इंसुलिन बैलेंस बिगड़ सकता है. पाचन धीमा पड़ सकता है और ब्लड शुगर में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. ऐसे में व्रत का असली फायदा नहीं मिल पाता.
एक्सपर्ट्स के अनुसार, ज्यादा तेल और चीनी वाली चीजें खाने से इंसुलिन बैलेंस बिगड़ सकता है. पाचन धीमा पड़ सकता है और ब्लड शुगर में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. ऐसे में व्रत का असली फायदा नहीं मिल पाता.
Published at : 21 Mar 2026 04:39 PM (IST)
Tags :
Navratri Diet Plan Healthy Fasting Diet Vrat Food Tips Fasting Healthy Meals

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