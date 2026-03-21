अपनी व्रत की थाली को ऐसे बनाएं हेल्दी, नहीं तो ज्यादा कैलोरी के चक्कर में बढ़ जाएगा वजन

नवरात्रि के दौरान व्रत में शरीर को हल्का रखना और पाचन तंत्र को आराम देने का मौका माना जाता है. अगर इस दौरान कम कैलोरी और कम फैट वाला खाना खाया जाए तो शरीर को डिटॉक्स होने में मदद मिलती है, साथ ही वजन भी कंट्रोल में रहता है.