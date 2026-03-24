हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटBCCI से टक्कर लेकर PCB होने वाला है बर्बाद! खिलाड़ियों ने कहा - PSL खेलेंगे लेकिन पहले पैसा बढ़ाओ

BCCI से टक्कर लेकर PCB होने वाला है बर्बाद! खिलाड़ियों ने कहा - PSL खेलेंगे लेकिन पहले पैसा बढ़ाओ

आईपीएल को टक्कर देने के इरादे से पीएसएल को साथ में कराने का पीसीबी का फैसला अब गलत साबित हो रहा है. पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा लेने वाले कुछ खिलाड़ी अब अपने कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा पैसे मांग रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 24 Mar 2026 12:40 PM (IST)
Preferred Sources

PCB Going To Ruined By Competing With BCCI: पाकिस्तान की टी20 लीग पीएसएल के लिए हर दिन मुश्किलें बढ़ती जा रही है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने रविवार यानी 22 मार्च को ऐलान किया कि पीएसएल 2026 सिर्फ दो स्थानों पर आयोजित किया जाएगा, जबकि पहले छह स्थान तय किए गए थे. ये फैसला पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण पेट्रोलियम संकट की वजह से लिया गया है. अब, एक PTI रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पीएसएल में हिस्सा लेने वाले कुछ खिलाड़ी पाकिस्तान में खेलने के लिए अपने तय कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा हालात ठीक नहीं हैं.

पीएसएल पर मंडरा रहा है खतरा

पीसीबी की लीग पाकिस्तान सुपर लीग पर पेट्रोलियम संकट के अलावा दूसरा खतरा भी मंडरा रहा है. ये खतरा अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की ‘खुली जंग’ के कारण मामला बिगड़ता जा रहा है. इस वजह से विदेशी खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. विदेशी खिलाड़ी पीएसएल छोड़कर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खेलने के लिए जा रहे हैं. यही कारण है कि पाकिस्तान सुपर लीग में उतरने से पहले कुछ खिलाड़ियों ने कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा पैसे की मांग कर रहे हैं. PTI ने एक सूत्र के हवाले से कहा, ‘पीसीबी फिलहाल पीएसएल को तय समय पर आयोजित करने पर पूरी तरह ध्यान दे रहा है. उन विदेशी खिलाड़ियों के खिलाफ कोई कार्रवाई तय नहीं की है. जिन्होंने निजी कारणों से लीग छोड़ दी है या खुलेआम अपने पीएसएल कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन कर आईपीएल में खेलने चले गए हैं.’

मोहसिन नकवी करेंगे खिलाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई

पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि वे कॉन्ट्रैक्ट के शर्तों का उल्लंघन करने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये कोई आसान समाधान नहीं है. सामने आई एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि पीसीबी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) से संपर्क कर सकता है, ताकि खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट का सम्मान करने के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया जा सके. अब ये देखना होगा कि आईसीसी निजी संस्थाओं के बीच इस मामले में क्या और कैसे फैसला ले सकता है.

Published at : 24 Mar 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
ICC PCB BCCI Cricket News INDIAN PREMIER LEAGUE PAKISTAN SUPER LEAGUE IPL 2026 PSL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
BCCI से टक्कर लेकर PCB होने वाला है बर्बाद! खिलाड़ियों ने कहा - PSL खेलेंगे लेकिन पहले पैसा बढ़ाओ
BCCI से टक्कर लेकर PCB होने वाला है बर्बाद! खिलाड़ियों ने कहा - PSL खेलेंगे लेकिन पहले पैसा बढ़ाओ
क्रिकेट
वनडे वर्ल्ड कप 2027 में खेलने वाले इन 4 दावेदार खिलाड़ियों पर भारी पड़ सकते हैं वैभव सूर्यवंशी, बन सकते हैं नंबर-1 बल्लेबाज?
वनडे वर्ल्ड कप 2027 में खेलने वाले इन 4 दावेदार खिलाड़ियों पर भारी पड़ सकते हैं वैभव सूर्यवंशी, बन सकते हैं नंबर-1 बल्लेबाज?
क्रिकेट
ICC ने साहिबजादा फरहान को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया, बोले- यह अवॉर्ड जीतना एक शानदार एहसास
ICC ने साहिबजादा फरहान को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया, बोले- यह अवॉर्ड जीतना एक शानदार एहसास
क्रिकेट
IPL Tickets: RCB vs SRH मैच की ऑनलाइन टिकट बिक्री आज से शुरू, जानिए कीमत और कैसे करें बुक
RCB vs SRH मैच की ऑनलाइन टिकट बिक्री आज से शुरू, जानिए कीमत और कैसे करें बुक
Advertisement

वीडियोज

Sansani: महायुद्ध में हमले का बदलता खेल ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Viral Video: चाट खाने से पहले सावधान! वीडियो ने उड़ाए होश | ABP News
Chitra Tripathi: US की 'एपिक फ्यूरी' या Trump की 'ब्लाइंड फ्यूरी'? | Iran Israel War | America
Bharat Ki Baat: क्या ईरान के वार से पीछे हटा अमेरिका? | Iran Attack on US-Israel War | Trump
Sandeep Chaudhary: ईरान की जीत..ट्रंप ने टेके घुटने? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण| Iran-US-Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका से इधर जंग लड़ रहा, उधर भारत को ईरान ने दिया तेल पर बड़ा ऑफर, कब होगी डील?
अमेरिका से इधर जंग लड़ रहा, उधर भारत को ईरान ने दिया तेल पर बड़ा ऑफर, कब होगी डील?
दिल्ली NCR
Delhi Budget Session 2026 LIVE: सीएम रेखा गुप्ता ने खोला पिटारा, 10वीं के छात्रों को लैपटॉप! 9वीं की छात्राओं को मुफ्त साइकिल
LIVE: सीएम रेखा गुप्ता ने खोला पिटारा, 10वीं के छात्रों को लैपटॉप! 9वीं की छात्राओं को मुफ्त साइकिल
विश्व
Iranian President Pezeshkian: ट्रंप के शांति वाले मैसेज पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का बड़ा बयान, बोले- 'सैनिकों के हाथों को...'
ट्रंप के शांति वाले मैसेज पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का बड़ा बयान, बोले- 'सैनिकों के हाथों को...'
आईपीएल 2026
IPL ऑक्शन पर भड़का ये भारतीय क्रिकेटर, बोला - 'इंसानों को सामान की तरह बेचा जा रहा'
IPL ऑक्शन पर भड़का ये भारतीय क्रिकेटर, बोला - 'इंसानों को सामान की तरह बेचा जा रहा'
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' से 'भूत बंगला' को होगा नुकसान? अक्षय कुमार बोले- ‘वो एडल्ट फिल्म है और ये फैमिली....’
'धुरंधर 2' से 'भूत बंगला' को होगा नुकसान? अक्षय कुमार बोले- ‘वो एडल्ट फिल्म है और ये फैमिली....’
विश्व
Tonga Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से डोली धरती, 7.6 तीव्रता का कंपन, घरों से भागे लोग
भूकंप के तेज झटकों से डोली धरती, 7.6 तीव्रता का कंपन, घरों से भागे लोग
Results
RBSE 5th 8th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 5वीं-8वीं रिजल्ट आज होगा जारी, rajshaladarpan.rajasthan.gov.in पर चेक करें स्कोर
RBSE 5th 8th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 5वीं-8वीं रिजल्ट आज होगा जारी, rajshaladarpan.rajasthan.gov.in पर चेक करें स्कोर
शिक्षा
Rajasthan Board Results 2026: राजस्थान बोर्ड ने किया बड़ा बदलाव, अब नहीं मिलेगा ऑटोमैटिक प्रमोशन? जानें क्या हैं पास होने के नए नियम
राजस्थान बोर्ड ने किया बड़ा बदलाव, अब नहीं मिलेगा ऑटोमैटिक प्रमोशन? जानें क्या हैं पास होने के नए नियम
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget