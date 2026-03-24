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ईशा रिखी कौन है? पंजाबी एक्ट्रेस जिन्होंने रैपर बादशाह से की शादी, तस्वीरें और वीडियो वायरल
Who Is Rikhi: सिंगर और रैपर बादशाह की शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. माना जा रहा है कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड ईशा रिखी के साथ शादी की है. आइए जानते हैं कौन है ईशा रिखी.
पंजाबी सिंगर और रैपर बादशाह इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उनकी शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड ईशा रिखी के साथ शादी की है. आइए जानते हैं कौन है ईशा रिखी.
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Published at : 24 Mar 2026 03:35 PM (IST)
Tags :Badshah Isha Rikhi
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