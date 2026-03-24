ईशा रिखी कौन है? पंजाबी एक्ट्रेस जिन्होंने रैपर बादशाह से की शादी, तस्वीरें और वीडियो वायरल

सिंगर और रैपर बादशाह की शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. कहा जा रहा है उन्होंने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड ईशा रिखी संग दूसरी शादी रचाई है. ईशा की मां ने उनकी शादी की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.