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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडईशा रिखी कौन है? पंजाबी एक्ट्रेस जिन्होंने रैपर बादशाह से की शादी, तस्वीरें और वीडियो वायरल

ईशा रिखी कौन है? पंजाबी एक्ट्रेस जिन्होंने रैपर बादशाह से की शादी, तस्वीरें और वीडियो वायरल

Who Is Rikhi: सिंगर और रैपर बादशाह की शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. माना जा रहा है कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड ईशा रिखी के साथ शादी की है. आइए जानते हैं कौन है ईशा रिखी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Mar 2026 03:35 PM (IST)
Who Is Rikhi: सिंगर और रैपर बादशाह की शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. माना जा रहा है कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड ईशा रिखी के साथ शादी की है. आइए जानते हैं कौन है ईशा रिखी.

पंजाबी सिंगर और रैपर बादशाह इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उनकी शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड ईशा रिखी के साथ शादी की है. आइए जानते हैं कौन है ईशा रिखी.

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सिंगर और रैपर बादशाह की शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. कहा जा रहा है उन्होंने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड ईशा रिखी संग दूसरी शादी रचाई है. ईशा की मां ने उनकी शादी की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
सिंगर और रैपर बादशाह की शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. कहा जा रहा है उन्होंने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड ईशा रिखी संग दूसरी शादी रचाई है. ईशा की मां ने उनकी शादी की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
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हालांकि, दोंनो की शादी को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई हैं. फोटोज वायरल होने के बाद लोगों को मन में ये सवाल है कि आखिर कौन है ईशा रिखी.
हालांकि, दोंनो की शादी को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई हैं. फोटोज वायरल होने के बाद लोगों को मन में ये सवाल है कि आखिर कौन है ईशा रिखी.
Published at : 24 Mar 2026 03:35 PM (IST)
Tags :
Badshah Isha Rikhi

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