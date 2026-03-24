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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मChaiti Chhath 2026 Sandhya Arghya Time: चैती छठ पर आज दिया जाएगा संध्या अर्घ्य, जानें शहर अनुसार समय

Chaiti Chhath 2026 Sandhya Arghya Time: चैती छठ पर आज दिया जाएगा संध्या अर्घ्य, जानें शहर अनुसार समय

Chaiti Chhath 2026 Sandhya Arghya Time: 24 मार्च 2026 को चैती छठ पर्व का तीसरा दिन है और आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है. जानें अपने शहर अनुसार संध्या अर्घ्य की टाइमिंग.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 24 Mar 2026 08:34 AM (IST)
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Chaiti Chhath 2026 Sandhya Arghya Time: छठ महापर्व हिंदू धर्म का सबसे कठिन व्रत माना जाता है. इसमें व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं. सूर्य देव और छठी मईया की उपासना से जुड़ा लोग आस्था का महापर्व छठ पूजा साल में दो बार मनाया जाता है. चैत्र महीने में चैती छठ और कार्तिक महीने में कार्तिकी छठ के रूप में इसे मनाया जाता है.

इस साल 22 मार्च 2026 को नहाय खाय के साथ चैती छठ पूजा की शुरुआत हुई है. चार दिवसीय चैती छठ का आज यानी 24 मार्च को तीसरा दिन है. आज व्रत रखकर व्रतधारी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे. छठ ऐसा एकमात्र पर्व है, जब डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य देकर पूजा की जाती है. आज व्रती महिलाएं और पुरुष निर्जला व्रत रखकर कमर तक पानी में डूबकर सूर्य देव को अर्घ्य देंगे और परिवार की सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और संतान के लंबी उम्र की कामना करेंगे.

संध्या अर्घ्य में क्या होता है

छठ पर्व के तीसरे दिन यानी आज 24 मार्च 2026 को संध्या के समय व्रती नदी, तालाब, सरोवर या घाट पहुंचकर कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देंगे. इस दौरान बांस की सूप में ठेकुआ, फल, गन्ना, नारियल, कसार, केला समेत अन्य पूजन सामग्री अर्पित की जाती है. घाटों पर छठी मैया के गीतों और भक्ति के माहौल के बीच डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा निभाई जाती है. आज कई लोग घर के आंगन या छत पर पानी के डब आदि में भी अर्घ्य देने की व्यवस्था करने लगे हैं.

संध्या अर्घ्य पर मुख्य रूप से सूर्य की अंतिम किरण को अर्घ्य देने की परंपरा है. पंचांग के मुताबिक आज सूर्यास्त का समय शाम 06:34 रहेगा. इस समय के आसपास सूर्य को अर्घ्य दिया जा सकता है. हालांकि अलग-अलग शहरों में सूर्यास्त का समय थोड़ा अंतर भी होता है, इसलिए जान लें अपने शहर अनुसार अर्घ्य का समय.

शहर अनुसार संध्या अर्घ्य का समय (city wise sunset time)
शहर का नाम (City Name) सूर्यास्त का समय (Sunset Time)
 पटना (Patna) शाम 06 बजकर 02 मिनट
रांची (Ranchi) शाम 06 बजकर 01 मिनट
गोरखपुर (Gorakhpur) शाम 06 बजकर 10 मिनट
दिल्ली (Delhi) शाम 06 बजकर 35 मिनट
प्रयागराज (Prayagraj) शाम 06 बजकर 15 मिनट
जमशेदपुर (Jamshedpur) शाम 05 बजकर 56 मिनट
बोकारो (Bokaro) शाम 05 बजकर 58 मिनट
गया (Gaya) शाम 06 बजकर 34 मिनट
भागलपुर (Bhagalpur) शाम 05 बजकर 55 मिनट
मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur) शाम 06 बजकर 01 मिनट
वाराणसी (Varanasi) शाम 06 बजकर 11 मिनट
लखनऊ (Lucknow) शाम 06 बजकर 19 मिनट
मऊ (Mau) शाम 06 बजकर 09 मिनट
देवघर (Deoghar) शाम 05 बजकर 56 मिनट
नोएडा (Noida) शाम 06 बजकर 34 मिनट
छपरा (Chapra) शाम 06 बजकर 04 मिनट
कोलकाता (Kolkata) शाम 05 बजकर 49 मिनट
भोपाल (Bhopal) शाम 06 बजकर 33 मिनट
मुंबई (Mumbai) शाम 06 बजकर 51 मिनट
पुणे (Pune) शाम 06 बजकर 46 मिनट
बेगूसराय (Begusarai) शाम 05 बजकर 58 मिनट

संघ्या अर्घ्य देने के बाद छठ महापर्व का समापन चौथे दिन यानी चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा. इसके बाद पारण किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: Chaiti Chhath Vrat Katha in Hindi: चैती छठ पर्व क्यों मनाते हैं, नहीं जानते तो पढ़ें ये कथा
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

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Published at : 24 Mar 2026 08:34 AM (IST)
Tags :
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Frequently Asked Questions

चैती छठ पूजा का समापन कब होगा?

चैती छठ पूजा का समापन चौथे दिन, चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पारण के साथ होगा।

संध्या अर्घ्य में सूर्योदय का समय क्या है?

संध्या अर्घ्य में सूर्यास्त का समय शाम 06:40 के आसपास होता है। हालांकि, यह शहर के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकता है।

चैती छठ पूजा में निर्जला व्रत कितने समय का होता है?

छठ महापर्व में व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं।

संध्या अर्घ्य के दौरान क्या सामग्री अर्पित की जाती है?

संध्या अर्घ्य के दौरान बांस की सूप में ठेकुआ, फल, गन्ना, नारियल, कसार, केला और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की जाती है।

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