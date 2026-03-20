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सोशल मीडिया पर छाया कैस्टर ऑयल बेली पैच ट्रेंड, जानिए क्या सच में देता है फायदा?
वैलनेस हैक्स में से एक ट्रेंड इन दिनों खूब चर्चा में है, यह ट्रेंड कैस्टर ऑयल बेली पैच का है. दावा किया जा रहा है कि यह पाचन सुधारने, सूजन कम करने और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है.
आज के समय में हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना जितना जरूरी हो गया है, उतना ही मुश्किल भी हो रहा है. दरअसल, सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट करना, हेल्दी खाना और समय पर सोना यह सब चीजे अक्सर सिर्फ प्लान तक ही सीमित रह जाती हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वैलनेस हैक्स की तरफ भी लोग तेजी से आकर्षित हो रहे हैं. इन्हीं में से एक ट्रेंड इन दिनों खूब चर्चा में है, यह ट्रेंड कैस्टर ऑयल बेली पैच का है. दावा किया जा रहा है कि यह पाचन सुधारने, सूजन कम करने और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर जो कैस्टर ऑयल बेली पैच का ट्रेंड बना हुआ है, क्या वह सच में असरदार है या सिर्फ एक मिथ बना हुआ है.
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Published at : 20 Mar 2026 05:56 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion