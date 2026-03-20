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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थसोशल मीडिया पर छाया कैस्टर ऑयल बेली पैच ट्रेंड, जानिए क्या सच में देता है फायदा?

सोशल मीडिया पर छाया कैस्टर ऑयल बेली पैच ट्रेंड, जानिए क्या सच में देता है फायदा?

वैलनेस हैक्स में से एक ट्रेंड इन दिनों खूब चर्चा में है, यह ट्रेंड कैस्टर ऑयल बेली पैच का है. दावा किया जा रहा है कि यह पाचन सुधारने, सूजन कम करने और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 20 Mar 2026 05:56 PM (IST)
वैलनेस हैक्स में से एक ट्रेंड इन दिनों खूब चर्चा में है, यह ट्रेंड कैस्टर ऑयल बेली पैच का है. दावा किया जा रहा है कि यह पाचन सुधारने, सूजन कम करने और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है.

आज के समय में हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना जितना जरूरी हो गया है, उतना ही मुश्किल भी हो रहा है. दरअसल, सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट करना, हेल्दी खाना और समय पर सोना यह सब चीजे अक्सर सिर्फ प्लान तक ही सीमित रह जाती हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वैलनेस हैक्स की तरफ भी लोग तेजी से आकर्षित हो रहे हैं. इन्हीं में से एक ट्रेंड इन दिनों खूब चर्चा में है, यह ट्रेंड कैस्टर ऑयल बेली पैच का है. दावा किया जा रहा है कि यह पाचन सुधारने, सूजन कम करने और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर जो कैस्टर ऑयल बेली पैच का ट्रेंड बना हुआ है, क्या वह सच में असरदार है या सिर्फ एक मिथ बना हुआ है.

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इस ट्रेंड में कैस्टर ऑयल को कॉटन या कपड़े पर लगाकर नाभी के हिस्से पर रखा जाता है. इससे टेप या कपड़े से फिक्स कर दिया जाता है और कुछ घंटे या रात भर तक छोड़ दिया जाता है. कई लोग इसे हफ्ते में 4 से 7 बार तक इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं.
इस ट्रेंड में कैस्टर ऑयल को कॉटन या कपड़े पर लगाकर नाभी के हिस्से पर रखा जाता है. इससे टेप या कपड़े से फिक्स कर दिया जाता है और कुछ घंटे या रात भर तक छोड़ दिया जाता है. कई लोग इसे हफ्ते में 4 से 7 बार तक इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं.
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आयुर्वेद के अनुसार बेली के आसपास का हिस्सा पाचन अग्नि से जुड़ा होता है. पाचन ऊर्जा और इम्यूनिटी को बेहतर बनाए रखने में इस क्षेत्र की अहम भूमिका मानी जाती है. वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरीके से कुछ लोगों को पाचन में हल्का सुधार, कब्ज से राहत, सूजन में कमी और पीरियड्स के दर्द में आराम मिल सकता है. हालांकि इसे कोई इलाज नहीं बल्कि सहायक उपाय माना जाता है.
आयुर्वेद के अनुसार बेली के आसपास का हिस्सा पाचन अग्नि से जुड़ा होता है. पाचन ऊर्जा और इम्यूनिटी को बेहतर बनाए रखने में इस क्षेत्र की अहम भूमिका मानी जाती है. वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरीके से कुछ लोगों को पाचन में हल्का सुधार, कब्ज से राहत, सूजन में कमी और पीरियड्स के दर्द में आराम मिल सकता है. हालांकि इसे कोई इलाज नहीं बल्कि सहायक उपाय माना जाता है.
Published at : 20 Mar 2026 05:56 PM (IST)
Tags :
Castor Oil Belly Patch Belly Patch Trend Wellness Hacks Viral Health Myth Or Fact

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