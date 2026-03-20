सोशल मीडिया पर छाया कैस्टर ऑयल बेली पैच ट्रेंड, जानिए क्या सच में देता है फायदा?

आयुर्वेद के अनुसार बेली के आसपास का हिस्सा पाचन अग्नि से जुड़ा होता है. पाचन ऊर्जा और इम्यूनिटी को बेहतर बनाए रखने में इस क्षेत्र की अहम भूमिका मानी जाती है. वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरीके से कुछ लोगों को पाचन में हल्का सुधार, कब्ज से राहत, सूजन में कमी और पीरियड्स के दर्द में आराम मिल सकता है. हालांकि इसे कोई इलाज नहीं बल्कि सहायक उपाय माना जाता है.