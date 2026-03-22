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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मचैत्र नवरात्रि पर मां दुर्गा की शक्ति का रहस्य जानना है? पढ़ें ये 5 पौराणिक किताबें

चैत्र नवरात्रि पर मां दुर्गा की शक्ति का रहस्य जानना है? पढ़ें ये 5 पौराणिक किताबें

चैत्र नवरात्रि के मौके पर मां दुर्गा की पूजा करने के साथ उनसे जुड़ी किंवदंतियां और पौराणिक कथाओं को सुनने मात्र से इस उत्सव को और अधिक भव्य बनाया जा सकता है. पढ़ें मां दुर्गा से जुड़ी 6 किताबें.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 22 Mar 2026 11:45 AM (IST)
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Books based on mythological stories related to Durga: चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से लेकर 27 मार्च तक मनाई जा रही है, देवी दुर्गा की भक्ति के लिए नौ दिनों का भव्य उत्सव जो माता के 9 स्वरूप को समर्पित है. आज चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है, जो सृष्टि की रचनाकार की प्रतीक हैं. भक्त इस दौरान उपवास रखते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और अनुष्ठान करते हैं. 

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नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा करने के साथ पौराणिक कथाएं और किंवदंतियां आध्यात्मिक साधनाओं को एक गहरा संदर्भ प्रदान करती हैं. उनकी कथाओं पर आधारित पुस्तकों का अध्ययन पाठकों को उनके अलग-अलग अवतारों से जुड़ने हर रूप के पीछे प्रतीकवाद को समझने और बुराई पर विजय की शाश्वत कहानियों की सराहना करने में सक्षम बनाता है. 

पुराणों में वर्णित महाकाव्य युद्ध से जुड़े वृंत्तांतों से लेकर पीढ़ियों से चली आ रही लोक कथाओं तक ये पुस्तकें मां दुर्गा के ज्ञान, पराक्रम और करुणा के बारे में बताता है.

चैत्र नवरात्रि के दौरान इन कथाओं को पढ़ने मात्र से ही उत्सव और समृद्ध होता है, जो न केवल भक्ति की प्रेरणा प्रदान करता है, बल्कि संस्कृति, इतिहास और नैतिक शिक्षाओं को भी उजागर करता है. इस त्योहार को मानने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये कहानियां आस्था और देवी के महत्व को समझने के लिए जरूरी है.  

नवरात्रि के दौरान दुर्गा से जुड़ी पौराणिक कहानियों पर आधारित किताबें

चैत्र नवरात्रि पर मां दुर्गा की शक्ति का रहस्य जानना है? पढ़ें ये 5 पौराणिक किताबें

काली द फेमिनिन फोर्स (अजित मुखर्जी)
इस किताब में काली की गहरी छवि और प्रतीकों को जीवंत करती है, उन्हें न केवल अंहकार और बुराई का नाश करने वाली देवी के रूप में पेश किया जाता है, बल्कि नारी शक्ति के एक चिरस्थायी प्रतीक के रूप में भी.

कला, मिथक और सांस्कृतिक कथाओं के जरिए से मुखर्जी यह पता लगाती हैं कि, शक्ति परंपराओं में काली क्यों मुख्य स्थान रखती हैं और कथा-कथन को ब्रह्मांडीय व्यवस्था में देवी की भूमिका की गहन समझ के साथ जोड़ती हैं.

चैत्र नवरात्रि पर मां दुर्गा की शक्ति का रहस्य जानना है? पढ़ें ये 5 पौराणिक किताबें

काली की पुस्तक (सीमा मोहंती)
सीमा मोहंती द्वारा लिखित किताब काली की पुस्तक में उन्होंने मां काली के भयानक चित्रण से लेकर भारत भर में पूजी जाने वाली उनकी सौम्य छवियों तक को वर्णन किया है.

रामायण, महाभारत और पुराणों जैसे ग्रंथों का हवाला देते हुए उन्होंने इस पुस्तक में बताया कि, कैसे रीति-रिवाज और लोककथाएं इस काली देवी के बारे में हमारी समझ को आकार देने का काम करती है. 

चैत्र नवरात्रि पर मां दुर्गा की शक्ति का रहस्य जानना है? पढ़ें ये 5 पौराणिक किताबें

दुर्गा की कथाएं ( अदुरथी सु्ब्बा)
दुर्गा मां से जुड़ा यह संग्रह पौराणिक कथाओं को नए सिरे से प्रस्तुत करता है और आधुनिक पाठकों के लिए क्लासिक मिथकों को जीवंत बनाता है.

सरल भाषा और सजीव वर्णन के साथ यह पुस्तक दुर्गा के राक्षसों के खिलाफ और उनके ब्रह्मांडीय महत्व के प्रमुख प्रसंगों को उजागर करती है.

चैत्र नवरात्रि पर मां दुर्गा की शक्ति का रहस्य जानना है? पढ़ें ये 5 पौराणिक किताबें

देवी के 7 रहस्य (देवदत्ता पटनायक)
देवदत्ता पटनायक ने अपनी किताब देवी के 7 रहस्यों में पौराणिक कथाओं के गहरे विषयों की पड़ताल करते हुए अनुष्ठानों में प्रतीकात्मकता से लेकर पवित्र कथाओं को शामिल किया है.

उनकी इस किताब में विषय का वर्णन सतही ज्ञान से परे जाकर प्राचीन कथाओं में निहित दार्शनिक अर्थों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है. 

चैत्र नवरात्रि पर मां दुर्गा की शक्ति का रहस्य जानना है? पढ़ें ये 5 पौराणिक किताबें

रचित देवी (रमेश मेनन)
देवी भागवतम् का पुनर्लेखन करते हुए यह कृति देवी के अनेक रूपों, दुर्गा, काली, सरस्वती और अन्य रूपों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करती है.

मेनन की यह रचना किंवदंती, भक्ति और सांस्कृति इतिहास को समाहित करती है, जिससे यह शाक्त पौराणिक कथाओं का एक व्यपाक परिचय बन जाती है. 

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काली दक्षिणेश्वर की काली देवी (एलिजाबेथ यू हार्डिंग)
यह पुस्तक प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर और उसकी आध्यात्मिक विरासत पर आधारित है. यह किताब पाठकों को काली पूजा और सम्मान के तरीकों की गहरी समझ प्रदान करती है और यह भी बताती है कि क्यों उनक उपस्थिति पीढ़ियों से साधकों को प्रेरित करती आ रही है. 

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About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 22 Mar 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
Hinduism #mythology GODDESS DURGA Navratri 2026 Chaitra Navratri 2026
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