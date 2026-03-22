चैत्र नवरात्रि पर मां दुर्गा की शक्ति का रहस्य जानना है? पढ़ें ये 5 पौराणिक किताबें

Books based on mythological stories related to Durga: चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से लेकर 27 मार्च तक मनाई जा रही है, देवी दुर्गा की भक्ति के लिए नौ दिनों का भव्य उत्सव जो माता के 9 स्वरूप को समर्पित है. आज चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है, जो सृष्टि की रचनाकार की प्रतीक हैं. भक्त इस दौरान उपवास रखते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और अनुष्ठान करते हैं.

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नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा करने के साथ पौराणिक कथाएं और किंवदंतियां आध्यात्मिक साधनाओं को एक गहरा संदर्भ प्रदान करती हैं. उनकी कथाओं पर आधारित पुस्तकों का अध्ययन पाठकों को उनके अलग-अलग अवतारों से जुड़ने हर रूप के पीछे प्रतीकवाद को समझने और बुराई पर विजय की शाश्वत कहानियों की सराहना करने में सक्षम बनाता है.

पुराणों में वर्णित महाकाव्य युद्ध से जुड़े वृंत्तांतों से लेकर पीढ़ियों से चली आ रही लोक कथाओं तक ये पुस्तकें मां दुर्गा के ज्ञान, पराक्रम और करुणा के बारे में बताता है.

चैत्र नवरात्रि के दौरान इन कथाओं को पढ़ने मात्र से ही उत्सव और समृद्ध होता है, जो न केवल भक्ति की प्रेरणा प्रदान करता है, बल्कि संस्कृति, इतिहास और नैतिक शिक्षाओं को भी उजागर करता है. इस त्योहार को मानने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये कहानियां आस्था और देवी के महत्व को समझने के लिए जरूरी है.

नवरात्रि के दौरान दुर्गा से जुड़ी पौराणिक कहानियों पर आधारित किताबें

काली द फेमिनिन फोर्स (अजित मुखर्जी)

इस किताब में काली की गहरी छवि और प्रतीकों को जीवंत करती है, उन्हें न केवल अंहकार और बुराई का नाश करने वाली देवी के रूप में पेश किया जाता है, बल्कि नारी शक्ति के एक चिरस्थायी प्रतीक के रूप में भी.

कला, मिथक और सांस्कृतिक कथाओं के जरिए से मुखर्जी यह पता लगाती हैं कि, शक्ति परंपराओं में काली क्यों मुख्य स्थान रखती हैं और कथा-कथन को ब्रह्मांडीय व्यवस्था में देवी की भूमिका की गहन समझ के साथ जोड़ती हैं.

काली की पुस्तक (सीमा मोहंती)

सीमा मोहंती द्वारा लिखित किताब काली की पुस्तक में उन्होंने मां काली के भयानक चित्रण से लेकर भारत भर में पूजी जाने वाली उनकी सौम्य छवियों तक को वर्णन किया है.

रामायण, महाभारत और पुराणों जैसे ग्रंथों का हवाला देते हुए उन्होंने इस पुस्तक में बताया कि, कैसे रीति-रिवाज और लोककथाएं इस काली देवी के बारे में हमारी समझ को आकार देने का काम करती है.

दुर्गा की कथाएं ( अदुरथी सु्ब्बा)

दुर्गा मां से जुड़ा यह संग्रह पौराणिक कथाओं को नए सिरे से प्रस्तुत करता है और आधुनिक पाठकों के लिए क्लासिक मिथकों को जीवंत बनाता है.

सरल भाषा और सजीव वर्णन के साथ यह पुस्तक दुर्गा के राक्षसों के खिलाफ और उनके ब्रह्मांडीय महत्व के प्रमुख प्रसंगों को उजागर करती है.

देवी के 7 रहस्य (देवदत्ता पटनायक)

देवदत्ता पटनायक ने अपनी किताब देवी के 7 रहस्यों में पौराणिक कथाओं के गहरे विषयों की पड़ताल करते हुए अनुष्ठानों में प्रतीकात्मकता से लेकर पवित्र कथाओं को शामिल किया है.

उनकी इस किताब में विषय का वर्णन सतही ज्ञान से परे जाकर प्राचीन कथाओं में निहित दार्शनिक अर्थों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है.

रचित देवी (रमेश मेनन)

देवी भागवतम् का पुनर्लेखन करते हुए यह कृति देवी के अनेक रूपों, दुर्गा, काली, सरस्वती और अन्य रूपों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करती है.

मेनन की यह रचना किंवदंती, भक्ति और सांस्कृति इतिहास को समाहित करती है, जिससे यह शाक्त पौराणिक कथाओं का एक व्यपाक परिचय बन जाती है.

काली दक्षिणेश्वर की काली देवी (एलिजाबेथ यू हार्डिंग)

यह पुस्तक प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर और उसकी आध्यात्मिक विरासत पर आधारित है. यह किताब पाठकों को काली पूजा और सम्मान के तरीकों की गहरी समझ प्रदान करती है और यह भी बताती है कि क्यों उनक उपस्थिति पीढ़ियों से साधकों को प्रेरित करती आ रही है.

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