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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थसंजय बांगर की बेटी अनाया ने कराई जेंडर अफर्मिंग सर्जरी, जानिए क्या होती है यह प्रक्रिया?

संजय बांगर की बेटी अनाया ने कराई जेंडर अफर्मिंग सर्जरी, जानिए क्या होती है यह प्रक्रिया?

अनाया बांगर ने हाल ही में थाईलैंड में जेंडर अफर्मिंग सर्जरी करवाई, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी. उन्होंने अस्पताल से एक फोटो शेयर की है, जिसमें वह अपने पिता संजय बांगर के साथ दिख रही है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 24 Mar 2026 07:17 AM (IST)
अनाया बांगर ने हाल ही में थाईलैंड में जेंडर अफर्मिंग सर्जरी करवाई, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी. उन्होंने अस्पताल से एक फोटो शेयर की है, जिसमें वह अपने पिता संजय बांगर के साथ दिख रही है.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर इन दिनों चर्चा में है. अनाया बांगर ने हाल ही में थाईलैंड में जेंडर अफर्मिंग सर्जरी करवाई है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी है. उन्होंने अस्पताल से एक फोटो शेयर की है, जिसमें वह अपने पिता संजय बांगर के साथ दिखाई दे रही है. इस पोस्ट में उन्होंने अपने इस पल को बहुत इमोशनल बताया और स्वीकार किया कि उनकी इस स्थिति को स्वीकार करने और समझने की दिशा में उन्होंने और उनके परिवार ने एक लंबा और कठिन सफर तय किया है.

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आपको बता दें कि अनाया जिनका जन्म पहले आर्यन बांगर के रूप में हुआ था, उन्होंने अपना जेंडर चेंज करवाया और अब वह खुद को एक ट्रांसजेंडर महिला के रूप में पहचानती है. उन्होंने पिछले तीन सालों में अपने ट्रांजिशन से जुड़ी कई बातें सोशल मीडिया के जरिए शेयर की है. वहीं हाल ही में अनाया बांगर की जेंडर जेंडर अफर्मिंग सर्जरी के बाद लोगों के अंदर इस सर्जरी के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ी है.
आपको बता दें कि अनाया जिनका जन्म पहले आर्यन बांगर के रूप में हुआ था, उन्होंने अपना जेंडर चेंज करवाया और अब वह खुद को एक ट्रांसजेंडर महिला के रूप में पहचानती है. उन्होंने पिछले तीन सालों में अपने ट्रांजिशन से जुड़ी कई बातें सोशल मीडिया के जरिए शेयर की है. वहीं हाल ही में अनाया बांगर की जेंडर जेंडर अफर्मिंग सर्जरी के बाद लोगों के अंदर इस सर्जरी के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ी है.
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दरअसल जेंडर अफर्मिंग सर्जरी एक मेडिकल प्रक्रिया है, जिसके जरिए व्यक्ति अपने शरीर को अपनी जेंडर पहचान के अनुरूप बनाने की कोशिश करता है.
दरअसल जेंडर अफर्मिंग सर्जरी एक मेडिकल प्रक्रिया है, जिसके जरिए व्यक्ति अपने शरीर को अपनी जेंडर पहचान के अनुरूप बनाने की कोशिश करता है.
Published at : 24 Mar 2026 07:17 AM (IST)
Tags :
Anaya Bangar Anaya Bangar Gender Surgery Gender Affirming Surgery Transgender Surgery

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