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संजय बांगर की बेटी अनाया ने कराई जेंडर अफर्मिंग सर्जरी, जानिए क्या होती है यह प्रक्रिया?
अनाया बांगर ने हाल ही में थाईलैंड में जेंडर अफर्मिंग सर्जरी करवाई, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी. उन्होंने अस्पताल से एक फोटो शेयर की है, जिसमें वह अपने पिता संजय बांगर के साथ दिख रही है.
पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर इन दिनों चर्चा में है. अनाया बांगर ने हाल ही में थाईलैंड में जेंडर अफर्मिंग सर्जरी करवाई है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी है. उन्होंने अस्पताल से एक फोटो शेयर की है, जिसमें वह अपने पिता संजय बांगर के साथ दिखाई दे रही है. इस पोस्ट में उन्होंने अपने इस पल को बहुत इमोशनल बताया और स्वीकार किया कि उनकी इस स्थिति को स्वीकार करने और समझने की दिशा में उन्होंने और उनके परिवार ने एक लंबा और कठिन सफर तय किया है.
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Published at : 24 Mar 2026 07:17 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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