संजय बांगर की बेटी अनाया ने कराई जेंडर अफर्मिंग सर्जरी, जानिए क्या होती है यह प्रक्रिया?

आपको बता दें कि अनाया जिनका जन्म पहले आर्यन बांगर के रूप में हुआ था, उन्होंने अपना जेंडर चेंज करवाया और अब वह खुद को एक ट्रांसजेंडर महिला के रूप में पहचानती है. उन्होंने पिछले तीन सालों में अपने ट्रांजिशन से जुड़ी कई बातें सोशल मीडिया के जरिए शेयर की है. वहीं हाल ही में अनाया बांगर की जेंडर जेंडर अफर्मिंग सर्जरी के बाद लोगों के अंदर इस सर्जरी के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ी है.